Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’: “Se vienen cositas buenas”

Este viernes 28 de noviembre, el matinal América Hoy confirmó la salida de Armando Tafur —conocido en el medio como ‘Papá Armando’— tras más de cinco años liderando la producción del espacio.

La noticia generó dudas, comentarios y especulaciones sobre su futuro profesional, especialmente porque Tafur se convirtió en una pieza esencial en la consolidación del programa conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila.

Sin embargo, la incertidumbre duró poco. Horas después de la despedida oficial, Gisela Valcárcel utilizó sus redes sociales para revelar el nuevo cargo del productor en su empresa GV Producciones, confirmando una alianza que muchos anticipaban.

Gisela Valcárcel rompe su silencio

La ‘Señito’ no solo reaccionó al extenso mensaje de despedida que Tafur publicó en Instagram, sino que lo complementó con un anuncio clave sobre el siguiente capítulo profesional del productor.

“Querido Armando, igual estoy con lágrimas en los ojos. Gracias. Eres un gran líder. Sé que lo que viene es mejor y a tu lado, los equipos seguirán creciendo. Estoy feliz de saber que eres ahora el DIRECTOR DE CONTENIDO de GV PRODUCCIONES”, escribió Valcárcel, confirmando oficialmente un ascenso dentro de la estructura de la productora.

El mensaje estuvo acompañado por un pedido especial: “Lo que dejas es un trabajo impecable... lo que viene, que siga siendo guiado por Dios”.

Poco después, Valcárcel subió una historia junto a Tafur en la que confirmó que ya no pertenece al equipo de América Hoy y que se integra por completo a su casa televisiva. “Se vienen cositas, todas buenas”, expresó.

La despedida de Armando Tafur

En su publicación, Armando Tafur compartió una mirada íntima sobre los cinco años que dedicó a América Hoy y cómo inició su vínculo con GV Producciones en pleno 2020, en medio de una emergencia sanitaria global.

“Han pasado más de cinco años desde que llegué a producirte allá por el 2020, en medio de una pandemia que no dejaba tregua”, recordó. El desafío, como él mismo relata, fue construir un programa diario mientras el país enfrentaba una crisis sin precedentes.

A pesar de las dificultades, el productor destacó el papel crucial del equipo que lo acompañó cada mañana.“Sacar adelante un programa diario no es nada fácil, pero con un equipo guerrero, noble y talentoso, todo se hace más sencillo”, señaló.

Un equipo que marcó su historia

Tafur aprovechó su mensaje para agradecer a quienes considera pilares en su gestión dentro de América Hoy. A Ethel Pozo le reconoció su disposición al debate, su amistad y su compromiso con el formato. A Janet Barboza, la experiencia y disciplina que aportó durante las jornadas más complejas.

También dedicó unas palabras especiales a Edson Dávila, ‘Giselo’, a quien describió como auténtico, generoso y un profesional capaz de reinventarse sin perder su sentido del humor.

El productor no olvidó mencionar a figuras que pasaron por el programa en los últimos años, como Brunella Horna, Christian Domínguez, Melissa Paredes y Valeria Piazza, resaltando su aporte emocional y profesional al proyecto.

“Nada de esto se hubiera logrado sin todos los que hacemos AH. Gracias a cada uno de los que pasó por aquí”, escribió.

Un nuevo capítulo en GV Producciones

La partida de Tafur significó un momento de quiebre para el equipo de América Hoy, pues su liderazgo estuvo presente en las decisiones editoriales, creativas y de dinámica en vivo. Su figura se convirtió en soporte emocional para los conductores y en un referente detrás de cámaras.

Con la confirmación de su rol como Director de Contenido de GV Producciones, su influencia se ampliará a nuevos proyectos televisivos, estrategias creativas y la supervisión de formatos para Panamericana Televisión, donde Gisela Valcárcel mantiene presencia con diversas producciones.

Este nuevo puesto también sugiere que GV Producciones prepara una expansión o reestructuración interna, pues la creación de esta dirección implica un mayor movimiento en su línea editorial.

La visión de Gisela Valcárcel: mirar hacia nuevos formatos

El anuncio de Valcárcel deja entrever que su intención es fortalecer la propuesta de GV Producciones de cara al 2025. La integración de Tafur en este cargo estratégico podría ser clave para el desarrollo de contenidos más competitivos en la televisión nacional.

“Sé que lo que viene es mejor”, escribió la conductora, dando a entender que Tafur no solo llega para reemplazar funciones, sino para abrir nuevas rutas creativas.

La química laboral entre ambos es conocida en el medio: Valcárcel suele trabajar con equipos que considera familia, y Tafur ha demostrado lealtad y capacidad de liderazgo en tiempos de alta presión.

