Aldo Miyashiro sorprende al confesar que quiere matrimonio con Gia Rosalino: “Me casaría sin ningún problema”

Aldo Miyashiro confiesa sus deseos de casarse con Gia Rosalino. TikTok.

Aldo Miyashiro sorprendió a sus seguidores al confesar que sí planea casarse con su pareja, Gia Rosalino, con quien mantiene una relación de un año y siete meses. Durante su participación en el programa 'Preguntas que arden’, conducido por Christopher Gianotti, el actor que no dudó en mostrar su lado más romántico al hablar de su relación.

Con una sonrisa nerviosa, Miyashiro respondió a una de las preguntas más directas de la entrevista.

“Hemos hablado de eso en algún momento, tenemos un año y medio. Si tú me preguntas si me quisiera casar con ella, o me puedo casar con Gia, yo te digo que sí me casaría sin ningún problema”, declaró, dejando en claro que su relación avanza con paso firme.

Aldo Miyashiro y una relación inesperada

El también dramaturgo reconoció que su romance con Gia lo tomó por sorpresa. Según explicó, nunca imaginó enamorarse de alguien más joven, pero el amor llegó sin previo aviso.

“Sí estoy muy enamorado y no lo esperaba. Apareció con todas las dificultades con las que aparece el amor y porque, además, era menor que yo. Yo nunca he estado con alguien menor en mi vida, o sea como pareja”, comentó.

Miyashiro explicó que, al inicio, tuvo temores por lo que la gente podría opinar acerca de la diferencia de edad entre ambos.

Sin embargo, con el tiempo aprendió a dejar de lado los comentarios y enfocarse en la felicidad que comparte con su novia. “Era una cuestión del miedo natural: ‘¿Qué van a decir?’. Pero creo que lo hemos manejado bastante bien. Estamos muy contentos y estoy feliz”, agregó.

Superando prejuicios y críticas

El conductor de televisión reconoció que el inicio de la relación no fue sencillo, pues existían dudas tanto en él como en su entorno cercano. Pese a ello, señaló que lograron sobreponerse a las críticas y hoy disfrutan de una etapa llena de amor y complicidad.

“Hace tiempo decía que no sabía si iba a querer terminar mi vida con alguien, y hoy me veo con ella. No la busqué, pero apareció”, expresó con un tono romántico, dejando claro que Rosalino se ha convertido en una pieza fundamental en su vida.

La pareja ha demostrado en varias oportunidades que no teme a mostrarse en público. Gia ha acompañado a Miyashiro en algunos de sus proyectos teatrales, mientras que él suele apoyarla en su desarrollo profesional.

“Me casaría sin problema”

Durante la entrevista, Gianotti lo presionó un poco más al consultarle directamente si se volvería a casar. Miyashiro, quien ya vivió una etapa matrimonial en el pasado con Érika Villalobos, reaccionó con nerviosismo, pero rápidamente aclaró sus sentimientos.

“Yo te digo que sí me casaría sin ningún problema. A mí lo que me da flojera es el evento, pensar en el matrimonio, hacer la lista de invitados”, comentó entre risas.

Sus declaraciones abrieron la posibilidad de que, en un futuro no muy lejano, se anime a dar nuevamente el “sí, acepto”, aunque el actor confesó que lo que menos le entusiasma es organizar una boda multitudinaria.

Aldo Miyashiro revela que junto a Gia Rosalino disfrutan viajes familiares con sus cuatro hijos.

Un romance que se fortalece

Con un año y siete meses de relación, Aldo y Gia parecen haber construido una base sólida. El propio Miyashiro aseguró que se siente pleno y tranquilo en esta nueva etapa de su vida sentimental.

“No lo esperaba, pero apareció. Y creo que los amores que aparecen así, sin buscarlos, son los más bonitos”, reflexionó. Según sus palabras, este vínculo ha sido una de las sorpresas más positivas que ha tenido en los últimos años.

Además, destacó la madurez con la que ambos han sabido manejar la relación, sobre todo ante las inevitables críticas por la diferencia de edad. “Al final, lo que importa es lo que sentimos nosotros. Y estamos felices”, subrayó.

¿Cuántos años de diferencia se llevan?

Aldo Miyashiro y Gia Rosalino habrían iniciado su historia de amor a fines de 2023, cuando la actriz se presentó a un casting para integrar la obra teatral del popular ‘Chino’. Rosalino fue seleccionada y terminó interpretando uno de los papeles protagónicos en 'Las hembras no lloran’.

Las largas jornadas de ensayo y la cercanía con el conductor, quien además fue el autor de la pieza teatral, habrían sido el punto de partida para que surgiera una relación más allá de lo profesional. En enero de 2024, la pareja realizó su primer viaje juntos a México, donde disfrutaron de 15 días de estadía.

De acuerdo con la información disponible, el verdadero nombre de la actriz es Gianire Beatriz Rosalino Tapia. Con 28 años, Gia se dedica a la actuación y tiene un marcado interés por la creación de videos de clown, disciplina que también comparte en sus redes sociales.

Por su parte, Aldo Miyashiro, de 48 años, es un reconocido actor, guionista y director de cine, teatro y televisión. Con una amplia trayectoria en el medio artístico y cultural, el conductor mantiene con Rosalino una relación marcada por una diferencia de edad de 20 años.

Aldo Miyashiro oficializa relación con joven actriz con sorpresivo beso. (Captura: Magaly TV La Firme)