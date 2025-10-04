Gia Rosalino: su papel en la obra ‘Inmaduros’, su relación con Aldo Miyashiro y cómo enfrenta la mirada mediática

Gia Rosalino y su amor por la actuación y el arte de ser payaso.

Con apenas 28 años, Gia Rosalino se ha ganado un espacio en el teatro local gracias a su versatilidad y carisma en escena. Actualmente, interpreta a Nuria en Inmaduros, comedia que aborda el amor, la inmadurez y sobre todo la amistad, junto a figuras como Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres. Pero además de este reto, la actriz se prepara para reponer Encajada, su primer unipersonal, donde asume con orgullo su identidad de payasa y propone al público un viaje íntimo entre la risa y la memoria.

En la conversación, la actriz también abrió su corazón para hablar de su relación con Aldo Miyashiro y del impacto que ha tenido la exposición mediática en su vida desde que hicieron pública su historia de amor. Asegura que el matrimonio no es una prioridad en este momento, y destaca que la diferencia de edad no pesa cuando existe una verdadera conexión.

- Gía, cuéntame de Inmaduros, la obra que vienes presentando en el Teatro Julieta...

Esta es una obra protagonizada por Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres. La historia sigue a dos amigos mayores de cuarenta; uno se acaba de divorciar y busca a su amigo de siempre para consolarse. En esa crisis se revelan secretos y verdades incómodas. Es una comedia que trata sobre el amor, la eterna juventud, la inmadurez y, sobre todo, la amistad. Además de los protagonistas, aparecen cuatro mujeres con personalidades distintas; yo interpreto a una mujer de 28 años, directa, joven y rebelde, que en la cita con los dos protagonistas no se calla nada. Creo que lo divertido es que cada mujer aporta una personalidad distinta y compleja que contrasta con los dos personajes “inmaduros”.

- En la obra hay un acercamiento entre tu personaje y el de Aldo Miyashiro. ¿Cómo ha sido trabajar con él en escena?

Ya había trabajado antes con él bajo su dirección, pero no actuando juntos. Ha sido muy divertido. Nos divertimos mucho en la vida y con este grupo en particular es muy divertido también. Cada ensayo fue increíble; tuvimos que aguantarnos la risa varias veces y eso se nota en escena.

- Tu personaje Nuria, tu personaje, es muy rebelde y directa. ¿Cómo es Gia Risalino?

No soy como Nuria, realmente me costó encontrar al personaje porque yo soy más perfil bajo y silenciosa. A veces solo observo, mientras que Nuria observa y lo dice todo. Creo que lo más difícil fue encontrar esa energía de Nuria que es todo el rato está juzgando al personaje de Lucho Cáceres. Me costó eso, ser la mirada juzgadora, por así decirlo, porque normalmente yo en mi vida trato de no juzgar tanto a las personas.

- ¿Cómo ha respondido el público a la obra?

Ay, muy bien. Creo que en una comedia eso es lo que esperamos los actores, porque ahí es donde vemos qué funciona y qué no. Creo que la medición es con las risas del público, y ha tenido una gran acogida la obra. La gente empatiza sí o sí, se identifica con alguno de los personajes, ya sea con las mujeres o con estos dos hombres que también son completamente diferentes. Estamos muy contentos. Hemos tenido funciones llenas y esperamos que esta semana y la próxima también sea así.

- Me mencionabas que eres de perfil bajo. En tu caso, la inmediatez de la fama te llegó de golpe a raíz de tu relación con Aldo Miyashiro. ¿Cómo lo has manejado?

Con lo mismo, con perfil bajo (ríe). O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta mucho las avant premiere o las reuniones sociales, donde hay mucha gente. Entonces, creo que lo he mantenido así, no yendo a muchas entrevistas. No me siento tan cómoda, la verdad, cuando me entrevistan en pódcast o en programas. Así he mantenido mi privacidad, y me he sentido bien, así.

- ¿El impacto de la exposición fue complicado en algún momento?

Sí, al comienzo sí. Más que todo el hate que hay en TikTok. Creo que el hate es mucho más en esa red social. Pero ahora ya lo manejo de otra forma, trato de no leer esos comentarios porque no es una energía que quiera en mi vida, bloqueo si hay alguien mala onda y me quedo con la gente de bonita energía que sigue mi trabajo.

- ¿Y hate por qué? Tu relación inició cuando Aldo estaba soltero...

A veces no entiendo muy bien de dónde viene. Creo que debe de ser gente que no está feliz con algo de su vida y que en sus comentarios vuelca su infelicidad de alguna manera. Por eso es que prefiero no tener a esa gente cerca, pero también hay gente muy buena onda, y lo aprecio.

- Aldo dijo que no tendría problemas en casarse contigo. ¿Cuál es tu posición?

Creo que si llega, será lindo igual, porque nos queremos mucho, pero no es algo que me quita el sueño. No ha sido mi sueño de niña, ni de adolescente, ni es mi sueño por cumplir ahorita. Creo que si tenemos que celebrar el amor, lo podemos celebrar todos los días. Y si queremos hacer en algún momento una fiesta para celebrarlo también, será lindo, porque nos amamos. No me quita el sueño y no es algo por lo que me muera.

- ¿Cómo es la convivencia con Aldo Miyashiro y el balance entre trabajo y vida personal?

Linda, muy tranquila. Es una relación que me da mucha paz y la convivencia se ve así también. Respecto, al trabajo, la verdad es que no es que nos veamos tanto. Él es un hombre que hace demasiadas cosas (risas). Es workaholic, y si no está en el programa, está en una reunión. Si no está en reunión, está en un ensayo. Si no, está grabando algo. O sea, siempre está haciendo algo. Y yo también estoy ensayando, estoy grabando, estoy chambeando. Creo que eso nos da tiempo de extrañarnos también.

- ¿Has sentido temor por errores pasados de Aldo? ¿Has hablado con él al respecto?

No, no lo he sentido porque creo que las personas cambiamos constantemente y no me agarro de cosas del pasado, porque primero me miro a mí (risas), y yo no he sido una santa de devoción tampoco. Entonces, entiendo que somos humanos. Creo que eso es lo que prima en mí, en mi pensamiento, eso me hace no juzgar tanto a las personas. Creo que ya bastante tenemos, con las miradas de afuera, con los dedos de la gente para que, encima, tu pareja también te señale. Yo lo he conocido recién, ya vamos a cumplir dos años de relación y me he tratado de olvidar todo lo que es él para conocer de verdad a la persona con la que voy a estar. Entonces, no he tenido miedo, y no tengo miedo ahora.

- Confías en él...

Confío mucho en él. Y bueno, si pasa, lloraré, terminaremos y la vida sigue. O sea, no es como: “Ay, Dios mío, me fui infiel” (hace el ademán de lamento). Es como: “Ya, pues. Ya está. Ya le gustó otra persona”. A mí también me puede gustar otra persona. Creo que lo tengo muy claro, nos pueden gustar otras personas, pero la elección de todos los días. Yo lo elijo por algo y él me elige por algo. Cuando ya comience a no elegirme, terminaremos.

- ¿Has tenido trato con Érika Villalobos, la ex pareja de Aldo Miyashiro?

Sí, en el quinceañero de su hija compartimos la fiesta. Respeto mucho la relación de padres que mantienen.

- El trato es cordial...

Sí, claro que sí.

- ¿La diferencia de edad ha influido en algún aspecto de la relación, 48 y 28 años?

Él es bien jovial y yo soy una payasa. Y él, aunque no lo acepte, es un payaso también. Entonces, nunca ha saltado eso de la edad, hasta ahora (risas). Quizás más adelante, no lo sé, pero yo no soy una chibola que le gusta ir a discotecas y él tampoco es un señor que no sale de su casa (risas). Creo que nos llevamos muy bien.

- ¿Hasta cuándo va la obra y qué proyectos personales tienes en agenda?

Seguimos en el Teatro Julieta hasta el 19 de octubre, de jueves a domingo a partir de las 8 p.m. Las entradas pueden adquirirlas en Joinnus. Después estreno mi unipersonal ‘Encajada’ en el mismo teatro, del 23 al 26 de octubre. Es una reposición sobre una payasa que debe dejar cajas de recuerdos para avanzar. El espectáculo mezcla humor y reflexión, y es un sueño para mí.

- ¿De qué trata ‘Encajada’?

Es una payasa que tiene muchísimas cajas, muchísimos recuerdos. Creo que todos en algún momento hemos tenido esas cajas en el hombro, y que en algún momento nos hemos dado cuenta de que, si no las dejamos, vamos a ir por el camino muy pesados.

- ¿Cómo ha sido la experiencia con tu unipersonal?

Hermoso. Para mí esto es un sueño que siempre tuve, porque yo soy payasa de corazón. O sea, es a lo que yo me quiero dedicar toda mi vida. Y tener mi primer unipersonal es un sueño, porque es un viaje muy íntimo donde salen improvisaciones de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia, y hacerlo a través del humor para mí es lo más bonito que puedo hacer.

- Dices con orgullo: soy payasa...

Sí, me gusta la palabra payasa o payaso, porque creo que se ha denigrado mucho, se ha utilizado como insulto, siendo un arte tan bonito, Entonces me gusta decirlo con orgullo: soy payasa.

