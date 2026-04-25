Recibo de agua: ¿Cómo evitar facturas elevadas mediante el uso responsable del recurso hídrico?

Usuarios de Sedapal denuncian cobros excesivos en recibos de agua| Video: ATV

El incremento de las tarifas y la escasez de recursos hídricos han transformado el ahorro del agua en una prioridad tanto para hogares como para empresas. El consumo responsable permite no solo reducir el impacto económico de las facturas mensuales, sino también contribuir a la sostenibilidad y preservación de uno de los bienes más esenciales para la vida.

Diversos organismos internacionales y especialistas en gestión ambiental coinciden en que la conciencia y la adopción de hábitos sencillos pueden marcar una diferencia significativa en el uso diario del agua.

Consejos para evitar alza en los recibos de agua

Modificar hábitos cotidianos también marca una diferencia en el consumo mensual. Adoptar estas prácticas no solo permite controlar el monto de los recibos, sino que fomenta el uso responsable del agua.

Evitar fugas de agua

Uno de los primeros pasos recomendados por expertos es reparar de inmediato las fugas y filtraciones en grifos, cañerías y tanques. Un grifo que gotea puede desperdiciar hasta 30 litros de agua por día, mientras que una cisterna en mal estado puede perder cientos de litros en una semana.

La revisión periódica de las instalaciones sanitarias y el reemplazo de elementos defectuosos, como juntas y válvulas, resulta fundamental para evitar consumos invisibles que inflan la factura sin que los usuarios lo adviertan.

Si hay fugas de agua, no se podrá pedir una nueva tarifa. Foto: Grupo Hidráulica

Usar la ducha con moderación

El baño es el espacio del hogar donde más agua se utiliza. El simple hecho de reducir el tiempo bajo la ducha puede ahorrar decenas de litros al día. Eva Mayuri, vocera de Sedapal, sugiere duchas breves y cerrar la llave mientras se enjabona el cuerpo o el cabello. Instalar cabezales de bajo consumo permite limitar el flujo sin reducir la efectividad.

En el caso del inodoro, la colocación de sistemas de doble descarga o la adaptación de botellas llenas en la cisterna ayuda a disminuir la cantidad de agua utilizada en cada vaciado. Evitar arrojar residuos en el inodoro y usarlo solo para su función principal también contribuye a un menor consumo destacó la especialista.

Un hombre y una mujer se lavan el cabello bajo el agua de la ducha, con espuma en sus cabezas, vistos desde atrás. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso del lavado de platos y utensilios

La cocina concentra otra parte importante del gasto hídrico. Lavar platos y utensilios con la canilla abierta durante todo el proceso puede desperdiciar grandes volúmenes de agua. Se recomienda enjabonar primero y enjuagar después, o utilizar recipientes para aprovechar mejor el recurso.

Las lavavajillas modernas, cuando se usan con carga completa, consumen menos agua que el lavado manual, siempre que se seleccionen ciclos cortos y eficientes. La reutilización del agua empleada para lavar frutas y verduras puede destinarse al riego de plantas o a la limpieza de pisos y patios, evitando el derroche.

Una persona lava tomates frescos bajo el grifo de la cocina, mientras otras frutas y verduras como plátanos, naranjas, espinacas y pimientos esperan en coladores y sobre la encimera. La imagen resalta la relevancia de la higiene alimentaria y la preparación de productos frescos en el hogar para garantizar la salud familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavado de la ropa

El lavado de ropa también representa un rubro de peso en el consumo total. Utilizar la lavadora solo cuando se ha completado la carga y elegir programas de bajo consumo permite reducir el gasto de agua y energía. Los equipos de última generación están diseñados para ajustar automáticamente el volumen de agua según la cantidad de ropa, lo que favorece la eficiencia. Además, evitar el prelavado y seleccionar ciclos cortos contribuye a optimizar el uso.

Una persona utiliza su lavadora en casa, rodeada de productos de limpieza y ropa doblada organizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riego de jardines y áreas verdes

El riego de jardines y espacios verdes es una de las actividades que más agua demanda, sobre todo en climas cálidos o durante el verano que en la costa peruana parece no terminar por los días cálidos que aún se vive. Eva Mayuri, vocera de Sedapal, recomienda regar en las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando la evaporación es menor. Incorporar sistemas de riego por goteo o aspersores programables permite distribuir el agua de manera uniforme y evitar el exceso.

Elegir plantas autóctonas o adaptadas a condiciones de baja humedad facilita el mantenimiento de áreas verdes sin necesidad de grandes cantidades de agua. Recoger el agua de lluvia en recipientes o tanques también ofrece una alternativa sostenible para el riego o la limpieza de exteriores.

Una persona recolecta y vierte agua jabonosa de la lavadora en un cubo verde para regar plantas de tomate, promoviendo la reutilización del agua en el hogar y el cuidado del medio ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto de controlar el uso del agua

La educación y la concientización de todos los miembros del hogar resultan claves para el éxito de cualquier estrategia de ahorro. Involucrar a niños y adultos en el cierre de grifos, la detección de fugas y la adopción de hábitos responsables genera una cultura del cuidado que se extiende más allá del entorno doméstico.

En edificios y condominios, la instalación de medidores individuales de agua incentiva el consumo responsable, ya que cada usuario paga por lo que realmente utiliza. Esta medida ha demostrado ser efectiva en la reducción del gasto y en la detección temprana de problemas en la red interna.

En tiempos de tarifas elevadas y desafíos ambientales, el compromiso con el uso racional del agua es una responsabilidad compartida y una oportunidad para construir un futuro más sostenible.