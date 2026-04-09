Chyno y Nacho vuelven a unirse con el disco ‘Radio Venezuela’: “Hemos tenido la oportunidad de vivirlo todo, encuentros y desencuentros, en la salud y la enfermedad”

Chyno y Nacho regresan con un nuevo disco, 'Radio Venezuela'. (Chyno y Nacho)

“Pase lo que pase con el disco, considero que es lo mejor que hemos hecho en nuestra carrera”. Con estas palabras expresa Nacho Mendoza, cantante y compositor venezolano, el grado de dedicación y ambición musical que tanto él como su compañero Chyno Miranda han trabajado en Radio Venezuela.

Este álbum, donde Chyno y Nacho congregan a una amplia comunidad de artistas venezolanos, marca el regreso de uno de los dúos más exitosos de la historia reciente de América Latina. No en vano, se trata de una formación que alcanzaría una gran popularidad con canciones como Mi niña bonita o Andas en mi cabeza, combinando ritmos pegajosos con letras bonitas y románticas.

No obstante, Radio Venezuela va mucho más allá. Tras un año de trabajo, los veteranos artistas venezolanos han querido firmar su regreso con un trabajo amplio y heterogéneo, en el que la nostalgia se funde con la celebración de la identidad, el deseo de regresar de la diáspora con los sueños de quienes han permanecido en el país.

Portada del disco 'Radio Venezuela', de Chyno y Nacho. (Chyno y Nacho)

Lo que le dio “sentido a todo”

Construido a lo largo de un año y con la colaboración de figuras clave de la música actual de Venezuela, su inicio se gestó en Madrid, cuando salió la primera canción, Te extraño, junto a Micro TDH y otros compositores. Meses más tarde, llegaría la idea de construir el disco reuniendo a un amplio grupo de artistas del país. “No es fácil reunir a tantos”, reconoce Nacho. “Sobre todo por el momento en el que se encuentran, el momento brillante que están viviendo, y poder coincidir en materia de agenda, coincidir en materia de criterios también para poder lograr una canción en conjunto”.

En este proceso, una de las piezas clave fue su propio sobrino, Ignacio Happy Mendoza, quien asumió un rol central en la creación, coordinación y administración del proyecto. “Fue quien me ayudó a gestionar todo este disco, a administrar todo este disco. Fue como un banco: nosotros (los artistas) nos mandábamos voces y recibíamos una línea de metales y una línea de percusión, y teníamos que ir como administrando todo eso canción por canción, y fue que me ayudó a llevarlo a cabo”.

Así, Radio Venezuela iría creciendo hasta involucrar a catorce voces venezolanas. Sin embargo, si al principio había sido un proyecto que Nacho se había planteado en solitario, fue la entrada de Chyno al proyecto lo que “realmente le dio sentido a todo”.

Chyno Miranda y Nacho, en el anuncio de su regreso musical.

La relación entre ambos

La historia entre Nacho y Chyno trasciende lo musical y se ha construido a lo largo de años compartidos en escenarios y fuera de ellos. Tras anunciar su separación en 2017 para centrarse en sus carreras en solitario, mantuvieron una relación distante que, en 2020, se solventaría con un reencuentro que sorprendió a muchos. “Chyno es uno de esos hermanos que Dios te pone en el camino”, expresa Nacho. “Es tan hermano que hemos tenido la oportunidad de vivirlo todo, de vivir encuentros y desencuentros, de acompañarnos en la salud y la enfermedad”.

De este modo, este nuevo ciclo que comenzó en 2020 y ha cristalizado en el lanzamiento de Radio Venezuela llega marcado por una madurez compartida: “Hemos superado todas esas etapas para llegar en este momento a un punto de madurez donde podamos darle el valor necesario a nuestra amistad, a nuestra relación, a nuestro dúo”. De hecho, Nacho va más allá y asegura que la relación entre él y Chyno está en su mejor momento. “Después de toda la tormenta, pues llega la calma y creo que estamos en esa etapa donde valoramos la presencia del otro en la vida, de cada uno”.

Chyno y Nacho y Fer Ariza, con quien han colaborado en uno de los temas de 'Radio Venezuela'. (Chyno y Nacho)

Un símbolo de la añoranza

La radio ocupa un lugar central en la historia del dúo. Este medio, gracias al cual pudieron convertirse en las estrellas globales que hoy son, representa un puente entre generaciones y un símbolo de nostalgia. “Nosotros comenzamos sin las plataformas digitales. Todo eso es relativamente nuevo para nosotros. Todo el tema incluso de las redes sociales es algo que ya nos agarró a nosotros en la adultez”, relata Nacho.

Así, la elección del nombre de Radio Venezuela fue de todo menos casual. “La radio para nosotros es añoranza y dentro de eso existe la añoranza de este montón de jovencitos venezolanos que la mayoría reside en cualquier otro lugar fuera de Venezuela y ha desarrollado su carrera. Todos han desarrollado su carrera fuera de nuestro país”.

A ello hay que sumarle el hecho de que, con la convergencia de tantos artistas venezolanos, el disco en sí se convierte en una especie de playlist nacional: Elena Rose (nacida en Estados Unidos, de padres venezolanos), Rawayana, 3AM, Akapellah, Mau y Ricky, Huascar Barradas y Rafael “El Pollo” Brito... y muchos más. “Si hubiera una radio en este momento representando los hits o los artistas que más fuerte están impactando de Venezuela, definitivamente esos catorce artistas serían los más sonados".

Nacho Mendoza, miembro del dúo. (Chyno y Nacho)

Algo que celebrar

La condición de decanos de esa hipotética radio por parte de Chyno y Nacho es algo que asumen ya con naturalidad. “Cuando Chyno y Nacho salió, nos sentíamos solos: siempre que llegábamos a los premios éramos los únicos venezolanos”. No obstante, el avance de la tecnología y las plataformas es lo que ha acabado por potenciar una nueva oleada de artistas del país con proyección global.

Para Nacho, el legado del dúo fue determinante en esa transición: “Todos esos jovencitos que están con nosotros en ese disco, pues sienten de alguna manera que Chyno y Nacho abrieron un montón de puertas. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir a nuestras generaciones pasadas, pero todos estos jóvenes vivieron como primera generación internacional de la música venezolana a Chyno y Nacho, y eso es un factor en común para todos ellos”.

En ese sentido, Radio Venezuela (que ya se encuentra disponible en todas las plataformas) se convierte también en la constatación de la explosión en clave internacional que ha experimentado la industria en Venezuela. “El mundo no tenía puesta la vista ahí. Durante años, la mayoría de nuestros featurings grandes siempre fueron con artistas no venezolanos. En ese momento no sentíamos que teníamos la oportunidad de hacer un compilado con artistas que estuvieran viviendo un gran éxito en su carrera”. Ahora, todo es distinto, y para descubrirlo, solo hay que ajustar el dial para que señale, una vez más, hacia Chyno y Nacho.