Chyno y Nacho reflexionan y celebran a Venezuela en su nuevo álbum: “Dios tiene algo maravilloso para nosotros”

Chyno y Nacho anuncian una gira internacional en 2026 y preparan el lanzamiento oficial de 'Radio Venezuela' con conciertos previstos para 2027 - crédito cortesía Chyno y Nacho

El regreso de Chyno y Nacho con Radio Venezuela marca un capítulo clave para la música latina y para los millones de venezolanos repartidos por el mundo. El dúo, referente del pop tropical, presenta su trabajo más ambicioso: un álbum con 19 canciones, más de 15 colaboraciones y la intención de reconstruir el vínculo emocional con su país de origen a través de la música.

Entre las colaboraciones más destacadas figuran las de Danny Ocean en Entrégame y Rawayana en Corales, aportando distintas voces y estilos a una producción que funciona como un reencuentro colectivo.

La creación de Radio Venezuela se distingue por la participación de figuras icónicas de la comunicación venezolana, como Renny Ottolina y Luis Chataing que hicieron sus apariciones en interludios que sirven como hilo conceptual, y por la inclusión de artistas de distintas generaciones y géneros. El disco se propuso trazar un mapa sonoro de la diáspora, donde cada colaboración se propone reforzar la idea de comunidad y pertenencia, mientras el dúo explora nuevas sonoridades sin perder su sello personal.

En esta entrevista exclusiva para Infobae Colombia, Nacho compartió detalles sobre el proceso creativo y la inspiración del álbum, la historia de dos de las pistas que más se alejan de su sonido tradicional, las expectativas que tiene ante el futuro de su país, y la posibilidad de un regreso a Colombia.

Infobae Colombia: Radio Venezuela es probablemente el trabajo más ambicioso que han grabado hasta la fecha. Cuando entraron a grabarlo, ¿Cómo lidiaron con esa presión que siempre hay en el estudio de dar por terminada una canción y no volverse loco con los arreglos y las múltiples tomas?

El artista sumó colaboraiciones netamente venezolanas en la más reciente placa del proyecto de pop latino, y destacó el equilibrio entre las visiones de todos para darle sentido a todo el proyecto - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Nacho: Antes lo manejábamos distinto, pero esta vez, a pesar de que fue complejo y difícil, creo que se dio también porque eran muchos puntos de vista. Cuando tienes que colaborar con otros artistas, tienes que recibir sus puntos de vista, apreciar lo mejor, sus propias experiencias, su visión de lo que quiere lograr y lo que quieren escuchar. Y ese artista también tiene que estar dispuesto y abierto, sobre todo si nosotros somos los artistas principales del álbum. También tenía que sonar a Chyno y Nacho.

Entonces, el trabajo en equipo creo que solucionó ese asunto, porque todo el mundo ponía su opinión: “Ah, bueno, no, yo quiero que aquí no haya trompeta, sino que vaya saxo. Yo quiero que aquí no grabemos una guitarra, sino un cuatro venezolano o un cuatro puertorriqueño. Queremos que el bajo aquí no suene de esta manera, sino de esta otra”. Entonces, creo que tuvimos mucha ayuda de nuestros colegas colaboradores.

¿Qué es lo más importante para ustedes como proyecto cuando deciden colaborar con un artista? ¿Qué esperan que se vea reflejado en el resultado final?

La buena vibra es lo primero, papi. Que no se vea que fue algo obligado, que se vea que fue algo natural, y que definitivamente no que se sienta solamente, sino que sea algo natural. Y creo que eso fue lo que nos pasó a nosotros con nuestros colegas, ¿sabes? Fue algo muy natural, muy espontáneo, que fluyó de manera grandiosa y definitivamente, pues es tratar de lograr la excelencia en el trabajo final.

Algo llamativo de Radio Venezuela son los interludios que refuerzan el concepto emocional que rodea todo este disco y estas colaboraciones. Dos en particular tienen la voz de personajes del entretenimiento de Venezuela: Chataing y Renny Ottolina. Para nuestros lectores de Infobae, que probablemente no estén tan familiarizados, ¿qué le pueden contar acerca de ellos y qué le aportan a la experiencia de Radio Venezuela?

Bueno, fíjate, Renny Otolina fue un comunicador que tuvo un impacto tan grande en Venezuela que se postuló a la presidencia venezolana a finales de los años 70. Digamos que su desaparición física fue impedimento para que lograra el objetivo final, pero que todo pronóstico decía, obviamente yo no había nacido, pero imagínate lo impactante que ha sido, que ha trascendido las generaciones su legado, ¿no?.

Fue una figura importante en, en la radio, en la televisión... Era nuestro personaje principal para esa época, un tipo muy preparado académicamente, que tenía un léxico maravilloso, y motivaba al venezolano de esa época a ser mejor, a ser un ciudadano de gran clase, de gran comportamiento, de buena educación. A todo venezolano le ha llegado la historia de Renny Otolina. Fíjate, yo no soy de esa época, pero me ha llegado tanto que a uno mismo le da curiosidad de investigar quién era Renny.

Chyno y Nacho presentan 'Radio Venezuela', un disco con 19 canciones y más de 15 colaboraciones que rinde homenaje a su país y su cultura, en medio de un ambiente de incertidumbre - crédito cortesía Chyno y Nacho

Y la voz de él es una voz característica que cualquier venezolano que indague un poquito nuestra historia, solamente de escucharlo sabe que es Renny.

En la etapa contemporánea pasa eso, parecido, con Luis Chataing. No sé si con el mismo carácter de Renny, pero lo que sí te puedo decir es que es un personaje muy reconocido y que ha influido muchísimo en el crecimiento de la comunicación radial en Venezuela. No necesitas ni siquiera verlo. Cualquier venezolano que oye a Chataing hablar, ya sabe que es él y le entra una nostalgia de los mejores tiempos de la época de la radio.

Hablando de nostalgia, una de las canciones que más despierta esa vibra en Radio Venezuela es Momentos, porque aún teniendo esa base disco, la voz invitada la lleva por un lado diferente. ¿Qué nos puede contar de esta canción?

Primero, que los invito a que hagan el descubrimiento de la maravillosa artista que tenemos llamada Nella. Es un espectáculo, su capacidad interpretativa, su nivel de afinación, su sensibilidad sobre el escenario, a la hora de grabar, es increíble. Es tan auténtica aparte... tiene como un dejo gitano por ahí que no sabemos de dónde lo habrá heredado, pero es muy particular.

Este tema nació en la búsqueda de poder colaborar con Nella, ya que si tú te pones a escuchar la discografía de ella o los temas que ha sacado últimamente, pareciera imposible que Chyno y Nacho y ella pudieran hacer una colaboración, ¿no? Y resulta que en esa búsqueda dimos con esta canción llamada Momentos, que está cargada también de mucho sentimiento y de algo que hemos logrado entender con el tiempo, que muy aparte de, de querer lograr cosas materiales, no hay nada mejor que lograr momentos al lado de una persona.

Los momentos, las experiencias, es lo único, es lo único que nos llevamos a la hora de que nos toque despedirnos de esta vida. Y bueno, quisimos plasmarlo y definitivamente la voz de Nella hace la canción. O sea, nosotros participamos, yo creo que solamente para lograr montar a Nella sobre un ritmo como ese, pero estamos muy satisfechos con el tema. Y fíjate, mucha gente me ha hablado de ese tema como su favorito.

Otro tema que destaca es Carlitos con Neutro Shorty, porque la letra parece poner sobre la mesa situaciones comunes a cualquier país latinoamericano, pero que por supuesto en Venezuela han vivido con especial intensidad durante años. ¿Qué nos puede contar de esta pista?

De nuevo nos pasó con Neutro lo que nos pasó con Nella. Neutro es un artista urbano, hace rap, hip-hop. Nos enteramos al trabajar con él de que es capaz de interpretar lo que él quiera interpretar. Le encanta la salsa, obviamente con su toque y su dejo, que siempre se le nota que es un artista, que es amante del hip-hop y buen intérprete del género, pero no se ha limitado a quedarse en un solo ritmo.

Pero igual, era como que “¿qué hacemos con Neutro que tenga sentido, que tenga sustancia, que tenga un mensaje, que tenga algo importante que dejar a la sociedad más allá de la intención y la necesidad de nosotros de hacer algo con él?”.

Y nació esta historia que nos recuerda a historias como las que hacía Rubén Blades, esas otras maneras de echar cuentos también a través de la música. Nosotros empezamos a escuchar muchos temas así que echaban esos cuentos largos de una historia que te ponía a reflexionar de los miedos o de las consecuencias.

Y Carlitos, pues le da un panorama muy claro a los jóvenes que quizás quieren el camino fácil, o que piensan que es un camino fácil, porque al final termina siendo más difícil que todos para tener prosperidad y buena economía, inclinarse hacia la maldad. El desenlace, es el desenlace que encuentras en la canción. Entonces, quizás escuchando este tema, pueden pensarlo dos y tres veces antes de tomar el camino equivocado.

Con todo lo que ha pasado en Venezuela estos años y particularmente este año, ¿Te sientes optimista con el futuro de Venezuela luego de la captura de Maduro y toda esta turbulencia y esta locura con la que inició 2026?

El artista compartió sus impresiones sobre lo que le espera a su país luego de la captura de Nicolás Maduro - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Yo creo que Dios quiere que Venezuela empiece a vivir tiempos maravillosos. Yo estoy convencido de que Dios tiene algo maravilloso para nosotros y que el futuro muy, muy cercano es un futuro de mucha paz, de mucha prosperidad, de mucho amor entre coterráneos, de mucho entendimiento, de mucho respeto hacia los puntos de vista y las opiniones, hacia las inclinaciones de cada ser humano, ¿verdad? Libertad de culto, libertad de religión y, pues, de decisión.

Yo creo que vienen cosas buenas que anuncian un progreso y creo que, fíjate, ya lo he dicho en varias entrevistas, estoy convencido de que Dios es experto en transformar situaciones difíciles enn bendiciones. Al final del día, a pesar de que sean ocho o nueve millones de venezolanos que están regados por el mundo, hoy ese éxodo está jugando a favor de la reconstrucción del país, porque ahora somos un país más globalizado, multicultural. Ahora tenemos de todo un poco. Todo el que regresa se trae a España consigo, se trae a Colombia consigo, se trae a Argentina consigo. Y ahora Venezuela es un país más rico en cultura.

¿Cuándo vamos a tenerlos acá en Colombia otra vez? ¿Qué sigue para Chyno y Nacho en 2026? ¿Cómo van los planes de gira?

Ojalá sea pronto. Nosotros estamos acá en Bolivia ahora. Tenemos una pequeña gira aquí en, en este país hermoso también, que nos ha abierto las puertas desde que éramos niños. Vamos a hacer Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Eh, y después, bueno, me toca a mí cumplir con compromisos en carácter de solista que había adquirido antes de entrar en este tema de nuestro álbum. Obviamente, ya en entendimiento de que Chyno y yo queríamos seguir trabajando juntos, pero aceptando ofertas de trabajo que me llegaron y que también son bendiciones de irme a Europa.

Vamos a tratar de encontrar entre el 18 de abril y el 12 de diciembre, que es toda mi gira en Europa, espacios donde podamos seguir proponiendo conciertos de Chyno y Nacho. Pero de todas maneras estamos estructurando todo lo que va a ser la gira Radio Venezuela para poder concretamente empezar a partir de febrero de 2027.