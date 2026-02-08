Lentejas: receta para preparaar el clásico de los lunes

Lentejas - Gemini

¿Buscas un plato reconfortante y lleno de sabor? Las lentejas peruanas combinan suavidad, aromas y el toque ahumado del tocino, creando un guiso cremoso, ideal para cualquier día. La mezcla de especias y vegetales frescos realza su textura y apetito.

En la mesa peruana, las lentejas se sirven comúnmente acompañadas de arroz blanco y son un clásico de los lunes. Variaciones incluyen añadiendo tocino, salchichas o incluso huevo frito, según la región y la ocasión. Un plato de tradición, perfecto para compartir en familia.

Receta de lentejas

Las lentejas consisten en un guiso espeso y jugoso, preparado con menestras cocidas y un aderezo de vegetales sofritos, tocino y especias. La técnica principal es hervir las lentejas y luego integrar un aderezo bien dorado, logrando un sabor profundo y equilibrado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 15 minutos

Cocción: 45 minutos

Ingredientes

500 g de lentejas 1/3 de taza de aceite 1 cebolla grande picada 2 dientes de ajo picados 1 pimiento picado 1 hoja de laurel 200 g de tocino en tiritas 1 taza de tomates pelados y picados Sal y pimienta al gusto 1 cucharadita de orégano 1 cucharada de pimentón 1 cucharada de pasta de tomate Caldo (cantidad necesaria)

Cómo hacer lentejas, paso a paso

Hervir las lentejas en agua fría suficiente para cubrirlas, hasta que estén cocidas. Calentar el aceite en una cacerola. Rehogar la cebolla, el ajo y el pimiento hasta que estén suaves. Agregar la hoja de laurel y el tocino. Cocinar hasta que el tocino esté transparente. Incorporar el tomate y cocinar unos minutos. Sazonar con sal, pimienta, orégano y pimentón. Añadir la pasta de tomate y mezclar. Agregar las lentejas cocidas y hervir 10 minutos. Si el guiso se seca, añadir caldo caliente para que quede jugoso. Servir caliente, idealmente en cazuelas de barro o platos hondos.

Consejos técnicos:

Sofríe bien el tocino para que aporte su sabor y grasa al aderezo.

Mantén el guiso jugoso, evitando que se reseque.

El laurel intensifica el aroma del plato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Información no disponible en la fuente. Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en refrigeradora por hasta 3 días, bien tapado y en recipiente hermético.