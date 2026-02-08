Lentejas: receta para preparaar el clásico de los lunes

¿Buscas un plato reconfortante y lleno de sabor? Las lentejas peruanas combinan suavidad, aromas y el toque ahumado del tocino, creando un guiso cremoso, ideal para cualquier día. La mezcla de especias y vegetales frescos realza su textura y apetito.
En la mesa peruana, las lentejas se sirven comúnmente acompañadas de arroz blanco y son un clásico de los lunes. Variaciones incluyen añadiendo tocino, salchichas o incluso huevo frito, según la región y la ocasión. Un plato de tradición, perfecto para compartir en familia.
Receta de lentejas
Las lentejas consisten en un guiso espeso y jugoso, preparado con menestras cocidas y un aderezo de vegetales sofritos, tocino y especias. La técnica principal es hervir las lentejas y luego integrar un aderezo bien dorado, logrando un sabor profundo y equilibrado.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 45 minutos
Ingredientes
- 500 g de lentejas
- 1/3 de taza de aceite
- 1 cebolla grande picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 pimiento picado
- 1 hoja de laurel
- 200 g de tocino en tiritas
- 1 taza de tomates pelados y picados
- Sal y pimienta al gusto
- 1 cucharadita de orégano
- 1 cucharada de pimentón
- 1 cucharada de pasta de tomate
- Caldo (cantidad necesaria)
Cómo hacer lentejas, paso a paso
- Hervir las lentejas en agua fría suficiente para cubrirlas, hasta que estén cocidas.
- Calentar el aceite en una cacerola. Rehogar la cebolla, el ajo y el pimiento hasta que estén suaves.
- Agregar la hoja de laurel y el tocino. Cocinar hasta que el tocino esté transparente.
- Incorporar el tomate y cocinar unos minutos.
- Sazonar con sal, pimienta, orégano y pimentón. Añadir la pasta de tomate y mezclar.
- Agregar las lentejas cocidas y hervir 10 minutos. Si el guiso se seca, añadir caldo caliente para que quede jugoso.
- Servir caliente, idealmente en cazuelas de barro o platos hondos.
Consejos técnicos:
- Sofríe bien el tocino para que aporte su sabor y grasa al aderezo.
- Mantén el guiso jugoso, evitando que se reseque.
- El laurel intensifica el aroma del plato.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 a 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Información no disponible en la fuente. Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se puede conservar en refrigeradora por hasta 3 días, bien tapado y en recipiente hermético.