El nuevo gobierno podría empezar afrontando fuertes alzas en productos a nivel nacional

El gobierno de Balcázar estaría buscando la forma de aumentar los impuestos para recaudar más. Los gremios señalan al Congreso de ser culpable que el Ejecutivo tenga déficit. - Crédito Andina

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) advierte de un decreto supremo que el gobierno de José María Balcázar estaría planeando aprobar. “Expresamos nuestra preocupación por las medidas tributarias que estaría impulsando el Poder Ejecutivo a pocas semanas del cambio de gobierno, entre ellas incrementos del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la ampliación de mecanismos de percepción del IGV y la reducción de la tasa del drawback del 3% al 1%”, alertó el gremio.

También coordinados con este mensaje están la Cámara de Comercio de Lima y la Asociación de Bodegueros del Perú: “El incremento del ISC no solo elevaría los precios de diversos bienes de consumo, sino que tendría efectos regresivos sobre la población más vulnerable, reduciendo el poder adquisitivo de las familias y encareciendo el costo de vida en momentos en que los peruanos demandan mayores oportunidades de desarrollo y no más cargas tributarias”, agregó la CCL.

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Mientras, los bodegueros rechazan la propuesta que buscaría “modificar el ISC y el mecanismo de percepción del IGV, medidas que podrían generar un incremento en los precios de productos de consumo masivo, afectar a las bodegas y MYPES formales, e incentivar la informalidad y el contrabando”.

El ISC grava productos considerados dañinos para la salud o el ambiente, como alcohol, cigarrillos y combustibles, para desincentivar su consumo.

Gremios empresariales contra el Ejecutivo

“Un gobierno de salida no debería modificar reglas tributarias relevantes ni alterar las condiciones bajo las cuales las empresas toman decisiones de inversión, producción y contratación. Introducir cambios de esta magnitud en plena ejecución del año fiscal genera incertidumbre y debilita la confianza necesaria para sostener la actividad económica formal”, advierte Comex Perú.

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También este gremio cuestiona el “uso recurrente del ISC como una herramienta principalmente orientada a incrementar la recaudación. Este impuesto no fue diseñado para atender necesidades fiscales de corto plazo. Utilizarlo con fines predominantemente recaudatorios desnaturaliza su propósito y debilita la predictibilidad que requiere el entorno de negocios”.

Asimismo, ponen la responsabilidad de falta de recursos en el Congreso que va de salida: “Advertimos además que el deterioro reciente de las cuentas fiscales responde, en buena medida, a decisiones del Congreso que incrementaron las presiones sobre el gasto público”.

El Ministerio de Economía y Finanzas defiende la facultad de cambiar el ISC por vía administrativa para mantener la flexibilidad de la política fiscal nacional.

Frente a esto sugieren que cualquier estrategia de consolidación fiscal debe incluir una revisión de la calidad y eficiencia del gasto estatal, y no limitarse a trasladar mayores cargas a quienes ya operan dentro de la formalidad.

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“Antes de aumentar impuestos, ampliar mecanismos de recaudación o reducir instrumentos que contribuyen a la competitividad de las exportaciones, corresponde discutir cómo gastar mejor los recursos públicos”, agregan.

Afirman que “corregir los desequilibrios fiscales generando incertidumbre y cambiando las reglas de juego a última hora es una mala señal para quienes invierten, producen y generan empleo formal”

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Bodegueros alertan de subida de precios

Si se aumentan estos impuestos, los bodegueros se verían movidos a pasar el extra que paguen a los consumidores, lo que encarecería los precios.

“Estas medidas afectarán a todos los productos de consumo masivo, generando un incremento en los precios de los productos, incentivando a un aumento de la inflación y promoviendo el contrabando de productos sensibles a dicho impuesto”, agregan.

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Así, resaltan que, para las 535 mil bodegas a nivel nacional, este incremento de impuestos encarecerá los productos “que vendemos y por lo tanto se reducirán nuestras ventas, que a la fecha estamos en economía de subsistencia ya que los costos operativos se han incrementado a consecuencia de la ineficiente política de seguridad ciudadana”.