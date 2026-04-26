El Gobierno del Perú condena el ataque terrorista ocurrido en Colombia

El Gobierno del Perú emite un comunicado oficial condenando el atentado terrorista en Cajibío, Cauca, Colombia, y expresa su solidaridad y condolencias al pueblo colombiano y las víctimas.

El Gobierno de Perú a través de la Cancillería manifestó su más enérgica condena por el atentado terrorista que dejó al menos 14 muertos y 38 heridos en Cajibío, en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia. Además, expresa sus condolencias y solidaridad al pueblo colombiano.

De acuerdo con reportes recogidos por Reuters, el ataque, atribuido a disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), afectó a vehículos civiles en la vía Panamericana, una de las principales arterias del país.

Comunicado de Cancillería

Según la Cancillería peruana, el mensaje oficial incluyó votos por la pronta recuperación de los heridos y reafirmó el compromiso de cooperación con Colombia frente a la delincuencia organizada transnacional y cualquier manifestación de violencia en la región. El pronunciamiento surgió horas después del atentado, que generó consternación tanto en la población local como en los gobiernos de América Latina.

FOTO DE ARCHIVO. Un grupo de personas observa un tramo de la carretera Panamericana que fue dañada en un ataque con bomba en La Agustina, departamento del Cauca, Colombia, 1 de abril, 2014. REUTERS/Jaime Saldarriaga

“El Gobierno del Perú expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista perpetrado en la localidad de Cajibio en el departamento del Cauca en la República de Colombia, y expresa sus condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas y al pueblo colombiano en estos momentos de pesar” aseveró en su comunicado oficial.

Asimismo, precisó que: “El Gobierno del Perú reafirma su firme compromiso de cooperación con Colombia en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y contra toda manifestación de violencia en la región, y hace llegar sus votos por la pronta recuperación de los heridos y afectados por estos hechos que atentan contra el bienestar y la tranquilidad pública del hermano pueblo de Colombia”.

El Gobierno del Perú emite un comunicado oficial condenando el atentado terrorista en Cajibío, Cauca, Colombia, y expresa su solidaridad y condolencias al pueblo colombiano y las víctimas.

¿Qué pasó en el municipio de Cajibío en Colombia?

El hecho ocurrió el sábado en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, cuando un artefacto explosivo detonó de manera indiscriminada al paso de una caravana de al menos 15 vehículos. Las autoridades señalaron que entre las víctimas fatales se encuentran civiles, incluidos cinco menores de edad, mientras que los lesionados presentan quemaduras y heridas de diversa gravedad. El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, detalló en un primer momento que el ataque había causado siete muertos y 20 heridos, pero posteriormente actualizó la cifra a 14 fallecidos y 38 heridos tras la revisión de los equipos de emergencia.

“Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad”, se informó a través de la red social X. Horas después, el propio gobernador amplió la cifra. “Lo sucedido es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”, agregó en su declaración pública el funcionario.

Bombas, pipetas y drones con explosivos han sido utilizados por las disidencias para atacar a la fuerza pública y la población civil en Cauca y Valle del Cauca - crédito Visuales IA

Octavio Guzmán, gobernador de Cauca, también alertó sobre otros hechos violentos registrados en los municipios de El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para reforzar la seguridad. “Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas”, enfatizó Guzmán, según recogió Reuters.

De acuerdo con las Fuerzas Militares de Colombia, la acción fue atribuida a estructuras criminales de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”. El comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, informó en conferencia de prensa que durante las últimas horas se han reportado “una ola de atentados” en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. “Durante estos dos días en el departamento de Cauca y Valle del Cauca se han presentado 26 acciones terroristas que han afectado a nuestra población civil”, afirmó López Barreto, citado por El Tiempo.

Bombas, pipetas y drones con explosivos han sido utilizados por las disidencias para atacar a la fuerza pública y la población civil en Cauca y Valle del Cauca - crédito Visuales IA

El jefe militar explicó que esta serie de ataques estaría relacionada con la presión sostenida que el Gobierno colombiano mantiene sobre estos grupos armados. “Ante esta ofensiva, estos criminales recurren al terrorismo y a la ejecución de crímenes de lesa humanidad en un intento desesperado por aliviar la presión y generar un impacto mediático que oculte su debilitamiento”, señaló López Barreto.

Pronunciamiento de Gustavo Petro

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó a los responsables como “terroristas, fascistas y narcotraficantes” y solicitó a la comunidad internacional la máxima persecución contra el grupo armado. En su cuenta oficial de X, el mandatario remarcó: “Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes”. Petro vinculó a los autores materiales con alias “Iván Mordisco”, líder de una de las principales facciones disidentes de las FARC.

Las autoridades no han entregado cifras finales, pero el ataque, en el que fueron utilizados cilindros bomba, habría impactado directamente a un bus con pasajeros sobre la carretera - crédito cpatura de pantalla Video aficionado

El atentado se produjo pocas horas después de la visita de Petro a Venezuela, donde se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y altos mandos militares para acordar acciones conjuntas contra los grupos criminales en la extensa frontera binacional de más de 2.200 kilómetros.

Las fuerzas armadas de Colombia mantienen operativos de vigilancia y patrullaje aéreo en el área de Cauca para detectar posibles explosivos remanentes y prevenir nuevas amenazas. El Ejército informó que se encuentra en máxima alerta y que permanece en coordinación con las autoridades civiles y organismos de emergencia para atender a los heridos y garantizar la seguridad de la población.

- crédito captura de pantalla Video aficionado y Presidencia de la República

La condena de Perú se suma a la de otros países y organismos internacionales que han rechazado los hechos y expresado su solidaridad con las víctimas. El comunicado oficial del gobierno peruano reafirmó su disposición a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. “El Gobierno del Perú reafirma su firme compromiso de cooperación con Colombia en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y contra toda manifestación de violencia en la región”, indicó el mensaje diplomático difundido este sábado.