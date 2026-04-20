Rafael López Aliaga denuncia fraude electoral y exige repetir elecciones: “Nos han robado, más de un millón no votó”

Rafael López Aliaga arremete contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y expone su teoría sobre un fraude electoral, mencionando un alto ausentismo y manipulación en los centros de votación. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.

En medio de una de las semanas más tensas del proceso electoral, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, rompió su silencio en una extensa entrevista televisiva y lanzó una batería de acusaciones que elevan la crisis política a un nuevo nivel.

Con un tono firme y visiblemente incómodo, el también exalcalde de Lima no solo cuestionó la legitimidad de los resultados preliminares de las elecciones 2026, sino que denunció lo que considera un presunto entramado de irregularidades graves, señalando directamente a las autoridades electorales.

Desde el inicio del diálogo, López Aliaga dejó en claro su estado de ánimo: “Me siento extrañado de la falta de apoyo de todos los políticos que están viendo lo mismo”, afirmó. En ese contexto, recordó su actuación en elecciones pasadas y defendió su rol político, asegurando que siempre ha actuado en función de lo que considera mejor para el país.

“Más de un millón no votó”: López Aliaga pide elección complementaria tras denunciar irregularidades. Captura: Sin Rodeos.

Cuestionamientos al proceso electoral y pedido de nuevas elecciones

Uno de los puntos más críticos de su intervención fue su insistencia en la necesidad de una elección complementaria. Según sus estimaciones, “más de un millón de peruanos no pudo votar”, lo que, en su opinión, invalida cualquier resultado final. “El primer derecho de una democracia es votar. Elegir y ser elegido. Si eso no se respeta, no estamos hablando de democracia”, sostuvo.

El candidato rechazó las cifras oficiales de ONPE que minimizan el ausentismo electoral y cuestionó la narrativa de que solo decenas de miles de personas no votaron. “No son ochenta mil. Hay más de un millón, incluso podrían ser más”, enfatizó.

“Más de un millón no votó”: López Aliaga pide elección complementaria tras denunciar irregularidades. Captura: Sin Rodeos.

Denuncia de fraude y manipulación de resultados

López Aliaga afirmó que hubo un fraude electoral. “El señor nos ha robado”, dijo, refiriéndose directamente a las autoridades electorales. Incluso fue más allá al asegurar que, de no haberse producido estas supuestas irregularidades, él habría obtenido un mejor resultado que otros candidatos. “Si respetan la voluntad popular, aun con mis errores, llego a más votos que Keiko Fujimori”, aseguró.

Sus declaraciones se apoyan, según explicó, en un análisis técnico de la base de datos electoral. “Han dejado la base de datos como una casa sin llave”, denunció.

“Más de un millón no votó”: López Aliaga pide elección complementaria tras denunciar irregularidades. Captura: Sin Rodeos.

Irregularidades en actas y “votos sin sustento”

Uno de los elementos más técnicos de su denuncia se centra en el supuesto ingreso de votos sin respaldo documental. “Primero ingresaban los votos y después el acta. Eso es ilegal, es delito gravísimo contra la voluntad popular”, afirmó. Según explicó, este patrón se habría repetido en miles de actas.

Además, señaló la existencia de una nueva serie de registros que no seguían el patrón habitual. “Han creado una serie nueva, la serie 900 mil, con miles de actas. Eso representa hasta un millón de votos virtuales”, advirtió, sugiriendo que estos datos podrían haber alterado significativamente el conteo.

El candidato respaldó estas afirmaciones en un peritaje técnico que, según indicó, detectó irregularidades en más de 4,700 actas electorales, donde se habría evidenciado un supuesto “cambiazo” en los resultados.

“Más de un millón no votó”: López Aliaga pide elección complementaria tras denunciar irregularidades. Captura: Sin Rodeos.

Acusaciones contra la ONPE y su jefe

Las críticas más duras estuvieron dirigidas al jefe del organismo electoral Piero Corvetto, a quien calificó de manera frontal. “Este señor ha planeado el tema”, dijo, acusándolo de haber permitido o facilitado las irregularidades denunciadas. También cuestionó la logística del proceso electoral, asegurando que el material fue distribuido fuera de los tiempos establecidos. “Han enviado cédulas el mismo día de la elección, como si fueran volantes de chifa. Eso nunca ha pasado en la historia del Perú”, afirmó.

“Más de un millón no votó”: López Aliaga pide elección complementaria tras denunciar irregularidades. Captura: Sin Rodeos.

Obstáculos para votar y estrategia deliberada

Otro de los puntos que resaltó fue el cambio de locales de votación. Según explicó, muchos ciudadanos fueron asignados a centros alejados, lo que habría dificultado su participación. “Le cambias el centro de votación a una persona y se lo pones a 25 kilómetros. Eso es una maniobra”, denunció.

En esa línea, planteó una hipótesis aún más polémica al señalar que todo respondería a una estrategia internacional. “Es una maniobra cubano-venezolana”, afirmó.

“Más de un millón no votó”: López Aliaga pide elección complementaria tras denunciar irregularidades. Captura: Sin Rodeos.