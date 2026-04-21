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Pamela Franco revela dolorosa reacción de Christian Domínguez ante el diagnóstico de su hija: “No me voy a olvidar sus palabras”

La cantante contó que no recibió el apoyo esperado del padre de su hija tras conocer la condición de la menor y recordó las palabras que marcaron una ruptura en la relación.

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En una emotiva y reveladora entrevista, Pamela Franco habla por primera vez sobre el autismo de su hija, compartiendo cómo esta experiencia la ha fortalecido. Además, cuenta su versión sobre la controversial relación que mantuvo con el futbolista Christian Cueva. Video: Panamericana TV / La verdad a prueba

Pamela Franco expuso ante las cámaras uno de los momentos más delicados de su vida familiar, al narrar el impacto emocional que le produjo el diagnóstico de su hija y la reacción de Christian Domínguez en medio de esa crisis.

En entrevista con el programa de Andrea Llosa en Panamericana Televisión, la artista relató las dificultades personales y económicas que atravesó durante la relación con el cantante, y compartió declaraciones inéditas sobre la dinámica familiar en medio de la situación que vive su hija.

La intérprete de cumbia reveló que la etapa más compleja coincidió con el periodo previo a la exposición pública de la infidelidad de Domínguez, líder de la Gran Orquesta Internacional. Mientras el entorno mediático se focalizaba en la separación, en el ámbito privado la cantante afrontaba el desafío de asimilar el diagnóstico de su hija. “Meses antes, él sabía lo que estábamos viviendo como padres. Yo estaba completamente enfocada en mi hija. No me voy a olvidar sus palabras: ‘Ya basta, no todo es ca*”, afirmó Pamela Franco.

No sintió el apoyo de Christian Domínguez

La artista remarcó que la falta de apoyo de su entonces pareja intensificó el peso emocional del proceso, ya que esperaba encontrar comprensión y acompañamiento en un momento de vulnerabilidad.

El testimonio de Franco también abordó la dinámica de pareja tras la llegada de su hija. De acuerdo con la cantante, Domínguez habría manifestado su incomodidad por la atención prioritaria que la artista dedicó a la maternidad. Estos reclamos, según expuso, se extendieron incluso al círculo familiar, generando tensiones adicionales. “Nunca obligué a nadie a quedarse a mi lado. Como madre primeriza, dediqué mi tiempo a aprender y cuidar de mi hija”, puntualizó la cantante durante el diálogo con Andrea Llosa.

Pamela Franco se quiebra al hablar del comportamiento de Christian Domínguez sobre su hija.
Pamela Franco se quiebra al hablar del comportamiento de Christian Domínguez sobre su hija.

Revela el autismo de su hija

En otro fragmento de la conversación televisiva, Pamela Franco compartió uno de los datos más personales de su vida: la confirmación pública del diagnóstico de autismo de su hija. La artista remarcó que se trata de una condición, no de una enfermedad, y describió el proceso de aceptación como un desafío considerable para cualquier madre.

Mi hija es autista, no es una enfermedad. Es difícil asimilarlo al inicio, pero ella es hermosa y me ha hecho la mujer que soy hoy”, expresó la intérprete, recalcando que la noticia implicó un proceso de adaptación, tanto a nivel emocional como en la rutina diaria, y sostuvo que optó por mantener fortaleza por el bienestar de su hija.

La entrevista también sirvió para que la cantante abordara aspectos económicos de la relación con Christian Domínguez. Pamela Franco reveló que el cantante tenía el control de sus ingresos y que, tras la separación, enfrentó dificultades para acceder a su propio dinero. “Tenía que llamarlo para que me yapee”, relató la artista durante la emisión. Esta situación, sumada a los retos personales, profundizó el malestar en la familia y la llevó a tomar decisiones sobre su vida financiera.

Pamela Franco expone lo que Christian Domínguez le decía sobre Karla Tarazona. Captura: Panamericana Televisión.
Pamela Franco expone lo que Christian Domínguez le decía sobre Karla Tarazona. Captura: Panamericana Televisión.

Durante la conversación, Franco aclaró que nunca se consideró víctima y que buscó enfrentar cada situación con serenidad. En ese sentido, relató que incluso llegó a encarar a Christian Cueva, luego de que se le señalara como supuesta amante del futbolista. “Yo no soy víctima”, sostuvo la cantante, marcando distancia de las versiones que circularon en medios y redes sociales.

La cantante enfatizó la importancia de la fortaleza personal para hacer frente a los desafíos cotidianos, según recogió Panamericana Televisión. “Si lloro, me seco las lágrimas, me maquillo y salgo a enfrentar el mundo”, concluyó en el programa, resaltando su determinación para atravesar las adversidades.

Pamela Franco se sincera: reconoce errores y habla de su romance con Christian Cueva. Captura: Andrea.
Pamela Franco se sincera: reconoce errores y habla de su romance con Christian Cueva. Captura: Andrea.

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