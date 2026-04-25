Perú

Pubertad precoz en niños: qué es, cuáles son los signos y cuándo acudir al médico

La aparición temprana de cambios físicos y emocionales puede afectar el desarrollo de niñas y niños. Una endocrinóloga explica cómo reconocer las señales y cuándo es necesario acudir al médico

Guardar
Ilustración 3D de una figura infantil con vestido rosa y diadema rosa, de espaldas, mirando un espejo ovalado. Su reflejo muestra una versión un poco más desarrollada.
La pubertad precoz en niñas y niños puede generar cambios físicos, emocionales y sociales que afectan su bienestar integral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo físico en la infancia sigue, en la mayoría de los casos, un ritmo esperado. Sin embargo, en algunos niños y niñas, ese proceso se adelanta. La aparición temprana de signos de maduración sexual —lo que se conoce como pubertad precoz— puede generar no solo cambios físicos, sino también un impacto emocional y social significativo.

Se considera pubertad precoz cuando estos cambios aparecen antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 en niños y los especialistas coinciden en que su detección temprana es clave para evitar complicaciones a futuro.

El tema va más allá de un desarrollo anticipado. Identificar a tiempo los primeros signos permite acceder a una evaluación médica oportuna y, en caso necesario, iniciar un tratamiento que ayude a regular el proceso y reducir posibles efectos en la salud.

Fotografía de una mujer adulta con cabello oscuro escuchando a una niña con expresión seria, ambas en primer plano dentro de una sala de estar con luz natural.
Cambios emocionales como ansiedad, baja autoestima y dificultades sociales suelen acompañar a la pubertad precoz en la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El inicio temprano de la pubertad puede afectar de manera importante el bienestar emocional y social de niñas y niños. Puede generar ansiedad, baja autoestima o dificultades para relacionarse con otros”, explica la doctora Nathaly Poma, gerente médico de Adium Perú.

Señales que no deben pasarse por alto

Los cambios físicos suelen ser la primera alerta. En niñas, el desarrollo mamario o la aparición de la menstruación a edades tempranas pueden indicar un inicio adelantado del proceso puberal. En niños, el aumento del tamaño testicular es uno de los primeros signos visibles.

Una ilustración 3D muestra una figura infantil de espaldas frente a un espejo ovalado. Su reflejo, ligeramente más maduro, lo mira de frente en un fondo neutro.
Entre los principales signos de pubertad precoz destacan el desarrollo mamario, el aumento del tamaño testicular y la aparición de vello púbico a edades tempranas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos se suman otros indicadores como la aparición de vello púbico o axilar, el crecimiento acelerado en talla, cambios en el olor corporal, acné o variaciones en el comportamiento. Aunque algunos de estos signos pueden parecer aislados o poco relevantes en un inicio, su aparición temprana debe ser observada con atención.

Más allá de lo físico, también pueden presentarse cambios emocionales. Niñas y niños pueden mostrar mayor irritabilidad, vergüenza o retraimiento. En algunos casos, estas diferencias con respecto a sus pares pueden derivar en dificultades para integrarse o en situaciones de burla, lo que añade una carga emocional para la que aún no están preparados.

Infografía que muestra a un niño con sus órganos internos, manos de un médico y secciones con iconos sobre signos, riesgos y acciones para la pubertad precoz.
Los signos, riesgos y pasos a seguir ante la pubertad precoz, enfatizando la importancia de la detección temprana para el bienestar físico y emocional de niños y niñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la salud a mediano y largo plazo

Uno de los efectos más relevantes de la pubertad precoz es su impacto en el crecimiento. El desarrollo acelerado puede llevar a un cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento, lo que termina afectando la estatura final en la adultez.

Además, algunas investigaciones han asociado este proceso con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas más adelante, como obesidad o trastornos hormonales. Por eso, el seguimiento médico no solo busca frenar o regular los cambios visibles, sino también prevenir consecuencias futuras.

Un niño de espaldas, vestido con sudadera con capucha y pantalones, está sentado solo en un banco de madera en un entorno monocromático con fondo difuminado.
La pubertad precoz puede impactar negativamente en el crecimiento y reducir la estatura final de niñas y niños en la adultez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que podrían influir

Si bien en muchos casos no se identifica una causa específica, existen factores que se están estudiando con mayor detalle. Un estudio publicado en 2024 en la revista Frontiers in Pediatrics, que analizó a más de 3.500 niños en China, encontró una asociación entre el comportamiento sedentario prolongado y un mayor riesgo de pubertad precoz en niñas.

El tiempo excesivo frente a pantallas es uno de los elementos que podría influir. Según los investigadores, la exposición prolongada podría alterar la producción de melatonina, una hormona vinculada al ciclo del sueño y al inicio de la pubertad. No obstante, se trata de una relación observada —no de una causa comprobada—, por lo que aún se requieren más estudios para confirmar estos hallazgos.

El uso excesivo del celular en los niños puede provocar problemas
Estudios recientes vinculan el comportamiento sedentario y el uso prolongado de pantallas con un mayor riesgo de pubertad precoz, especialmente en niñas.

Qué hacer ante la sospecha

Frente a cualquier señal de alerta, la recomendación es clara: acudir a un especialista. La evaluación de un endocrinólogo pediatra permite analizar el desarrollo del menor a través de estudios hormonales, radiografías de edad ósea y otros exámenes complementarios.

En algunos casos, puede indicarse un tratamiento para regular la progresión de la pubertad. Estas intervenciones buscan proteger tanto la salud física como el bienestar emocional de niñas y niños, permitiéndoles atravesar esta etapa de manera más acorde a su edad.

Una doctora peruana con estetoscopio explica un gráfico de crecimiento a una madre y su hija de 7-8 años en un consultorio pediátrico con pósters médicos.
La consulta con un endocrinólogo pediatra es clave para evaluar posibles casos de pubertad precoz mediante exámenes especializados y determinar el tratamiento adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hablar de pubertad no debería ser un tabú. Es importante que padres, madres y cuidadores se sientan en la confianza de observar, preguntar y buscar orientación médica sin temor”, añade la especialista.

Detectar a tiempo no solo permite actuar, sino también acompañar mejor a los niños en una etapa que, cuando se adelanta, puede resultar más compleja de lo esperado.

Temas Relacionados

Pubertad Precozdesarrollo infantilSalud Infantilperu-noticiasperu-salud

Más Noticias

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

El icónico cómico ambulante lucha por su vida en UCI debido a fibrosis pulmonar y complicaciones renales. Su familia pide oraciones y apoyo económico para afrontar los gastos médicos.

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

La escasa participación de la atacante peruana bajo la dirección de Guilherme Schmitz podría motivarla a optar por un cambio hacia Ate

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez: “Me ha hecho más fuerte”

La cantante reveló públicamente la condición de autismo de su hija y aseguró que no se arrepiente de abrir ese tema, destacando el apoyo recibido y la importancia de la empatía social.

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez: “Me ha hecho más fuerte”

Resultados del Gana Diario de este viernes 24 de abril: ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este viernes? Revise si fue el afortunado ganador del último sorteo

Resultados del Gana Diario de este viernes 24 de abril: ganadores del último sorteo

Aeropuerto Jorge Chávez conquista paladares a nivel internacional: Se ubica entre los mejores del mundo para comer y beber

El renovado terminal limeño fue destacado por Food & Wine en su ranking internacional, impulsando a la gastronomía peruana como protagonista de la experiencia de viaje

Aeropuerto Jorge Chávez conquista paladares a nivel internacional: Se ubica entre los mejores del mundo para comer y beber
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 95.309 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 95.309 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

ONPE responde a polémica: Niega contratación de extranjeros en pleno proceso electoral

El Congreso evalúa reforma para fortalecer trabajo fiscal ante la criminalidad

JNE desestima convocar elecciones complementarias en mesas de Lima afectadas por fallas de ONPE

Piero Corvetto: Estos son los argumentos del PJ para no ordenar su detención preliminar

ENTRETENIMIENTO

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez: “Me ha hecho más fuerte”

Shirley Arica y Pablo Heredia se reconcilian y duermen juntos en ‘La Granja VIP Perú’

Sorpresa en Valentina Valiente: Elsa y Wilfredo se confiesan y sellan su acercamiento con un beso

Amigo de Tilsa Lozano reconoce romance con conductora de TV tras ampay de ‘Magaly TV La Firme’

DEPORTES

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama

Ignacio Buse expone su tristeza por su reñida eliminación en el Masters 1000 de Madrid, pero asegura que va ”por el camino correcto”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: partido en Cutervo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Paola Rivera sería la única extranjera que se quede en San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Fernanda Tomé se va?