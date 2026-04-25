Pubertad precoz en niños: qué es, cuáles son los signos y cuándo acudir al médico

La pubertad precoz en niñas y niños puede generar cambios físicos, emocionales y sociales que afectan su bienestar integral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo físico en la infancia sigue, en la mayoría de los casos, un ritmo esperado. Sin embargo, en algunos niños y niñas, ese proceso se adelanta. La aparición temprana de signos de maduración sexual —lo que se conoce como pubertad precoz— puede generar no solo cambios físicos, sino también un impacto emocional y social significativo.

Se considera pubertad precoz cuando estos cambios aparecen antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 en niños y los especialistas coinciden en que su detección temprana es clave para evitar complicaciones a futuro.

El tema va más allá de un desarrollo anticipado. Identificar a tiempo los primeros signos permite acceder a una evaluación médica oportuna y, en caso necesario, iniciar un tratamiento que ayude a regular el proceso y reducir posibles efectos en la salud.

Cambios emocionales como ansiedad, baja autoestima y dificultades sociales suelen acompañar a la pubertad precoz en la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El inicio temprano de la pubertad puede afectar de manera importante el bienestar emocional y social de niñas y niños. Puede generar ansiedad, baja autoestima o dificultades para relacionarse con otros”, explica la doctora Nathaly Poma, gerente médico de Adium Perú.

Señales que no deben pasarse por alto

Los cambios físicos suelen ser la primera alerta. En niñas, el desarrollo mamario o la aparición de la menstruación a edades tempranas pueden indicar un inicio adelantado del proceso puberal. En niños, el aumento del tamaño testicular es uno de los primeros signos visibles.

Entre los principales signos de pubertad precoz destacan el desarrollo mamario, el aumento del tamaño testicular y la aparición de vello púbico a edades tempranas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos se suman otros indicadores como la aparición de vello púbico o axilar, el crecimiento acelerado en talla, cambios en el olor corporal, acné o variaciones en el comportamiento. Aunque algunos de estos signos pueden parecer aislados o poco relevantes en un inicio, su aparición temprana debe ser observada con atención.

Más allá de lo físico, también pueden presentarse cambios emocionales. Niñas y niños pueden mostrar mayor irritabilidad, vergüenza o retraimiento. En algunos casos, estas diferencias con respecto a sus pares pueden derivar en dificultades para integrarse o en situaciones de burla, lo que añade una carga emocional para la que aún no están preparados.

Los signos, riesgos y pasos a seguir ante la pubertad precoz, enfatizando la importancia de la detección temprana para el bienestar físico y emocional de niños y niñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la salud a mediano y largo plazo

Uno de los efectos más relevantes de la pubertad precoz es su impacto en el crecimiento. El desarrollo acelerado puede llevar a un cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento, lo que termina afectando la estatura final en la adultez.

Además, algunas investigaciones han asociado este proceso con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas más adelante, como obesidad o trastornos hormonales. Por eso, el seguimiento médico no solo busca frenar o regular los cambios visibles, sino también prevenir consecuencias futuras.

La pubertad precoz puede impactar negativamente en el crecimiento y reducir la estatura final de niñas y niños en la adultez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que podrían influir

Si bien en muchos casos no se identifica una causa específica, existen factores que se están estudiando con mayor detalle. Un estudio publicado en 2024 en la revista Frontiers in Pediatrics, que analizó a más de 3.500 niños en China, encontró una asociación entre el comportamiento sedentario prolongado y un mayor riesgo de pubertad precoz en niñas.

El tiempo excesivo frente a pantallas es uno de los elementos que podría influir. Según los investigadores, la exposición prolongada podría alterar la producción de melatonina, una hormona vinculada al ciclo del sueño y al inicio de la pubertad. No obstante, se trata de una relación observada —no de una causa comprobada—, por lo que aún se requieren más estudios para confirmar estos hallazgos.

Estudios recientes vinculan el comportamiento sedentario y el uso prolongado de pantallas con un mayor riesgo de pubertad precoz, especialmente en niñas.

Qué hacer ante la sospecha

Frente a cualquier señal de alerta, la recomendación es clara: acudir a un especialista. La evaluación de un endocrinólogo pediatra permite analizar el desarrollo del menor a través de estudios hormonales, radiografías de edad ósea y otros exámenes complementarios.

En algunos casos, puede indicarse un tratamiento para regular la progresión de la pubertad. Estas intervenciones buscan proteger tanto la salud física como el bienestar emocional de niñas y niños, permitiéndoles atravesar esta etapa de manera más acorde a su edad.

La consulta con un endocrinólogo pediatra es clave para evaluar posibles casos de pubertad precoz mediante exámenes especializados y determinar el tratamiento adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hablar de pubertad no debería ser un tabú. Es importante que padres, madres y cuidadores se sientan en la confianza de observar, preguntar y buscar orientación médica sin temor”, añade la especialista.

Detectar a tiempo no solo permite actuar, sino también acompañar mejor a los niños en una etapa que, cuando se adelanta, puede resultar más compleja de lo esperado.