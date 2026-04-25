Puca picante: receta del delicioso plato de Ayacucho

Puca picante es un plato ayacuchano que conquista por su color rojo intenso y su aroma profundo. El sabor ahumado del ají panca y la suavidad del maní tostado se funden con carne de cerdo tierna, creando una textura jugosa y untuosa, perfecta para quienes buscan un picante equilibrado y reconfortante.
En las mesas tradicionales de Ayacucho, este guiso suele servirse en platos hondos, acompañado de papas blancas al horno y decorado con hojas de huacatay. Es habitual disfrutarlo en reuniones familiares o celebraciones, y su maridaje clásico es con chicha de jora o cerveza artesanal de la región, resaltando sus matices y aromas.
Receta de puca picante
El puca picante es un guiso tradicional preparado con trozos grandes de carne de cerdo, dorados y cocidos lentamente en un aderezo de ají panca, cebolla y ajo asado. El maní tostado aporta sabor y cuerpo, y el toque cítrico del jugo de naranja y limón equilibra el picor. Se sirve acompañado de papas blancas horneadas y hojas de huacatay.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora 20 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 1 hora
Ingredientes
- 1 kilo de carne de cerdo
- 150 gramos de maní
- 1 taza de cebolla picada
- 2 cucharadas de pasta de ajo asado
- 3 cucharadas de ají panca molido
- 1/2 taza de jugo de naranja
- 4 tazas de caldo de patas de cerdo
- 2 limones
- Aceite de oliva
- Hojas de huacatay
- Sal
- Pimienta
Guarnición:
- 1 kilo de papas blancas
- 3 cucharadas de mantequilla
Cómo hacer puca picante, paso a paso
- Corte la carne de cerdo en trozos grandes y reserve.
- Tueste el maní, píquelo y reserve.
- Caliente aceite de oliva en una olla de barro. Dore los trozos de carne por todos sus lados. Retírelos.
- En la misma olla, agregue la cebolla, la pasta de ajo asado y el ají panca molido. Dore durante 6 minutos.
- Devuelva a la olla las presas doradas. Vierta el jugo de naranja y el caldo. Sazone con sal y pimienta.
- Añada la mitad del maní tostado y picado. Cueza durante 40 minutos, hasta que la carne esté tierna.
- Vierta el jugo de los limones, agregue el maní restante y rectifique la sazón.
- Pele las papas y resérvelas unos minutos en agua. Escúrralas y colóquelas en un recipiente refractario.
- Sazónelas con sal y pimienta, y eche encima la mantequilla. Tape con papel aluminio y lleve al horno a 140°C por 30 minutos, hasta que queden doradas y cocidas.
- Sirva el puca picante en un plato hondo. Acompañe con las papas al horno y decore con hojas de huacatay. Consejos técnicos: Use olla de barro para potenciar el sabor, dore bien la carne antes de añadir líquidos y controle el fuego para evitar que el maní se queme.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
4 porciones
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Información no disponible en la fuente. Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
No se indica tiempo específico en la fuente. Se recomienda consumir en el día o refrigerar máximo 2 días.