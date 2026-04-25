Puca picante: receta del delicioso plato de Ayacucho

Puca picante es un plato ayacuchano que conquista por su color rojo intenso y su aroma profundo. El sabor ahumado del ají panca y la suavidad del maní tostado se funden con carne de cerdo tierna, creando una textura jugosa y untuosa, perfecta para quienes buscan un picante equilibrado y reconfortante.

En las mesas tradicionales de Ayacucho, este guiso suele servirse en platos hondos, acompañado de papas blancas al horno y decorado con hojas de huacatay. Es habitual disfrutarlo en reuniones familiares o celebraciones, y su maridaje clásico es con chicha de jora o cerveza artesanal de la región, resaltando sus matices y aromas.

Receta de puca picante

El puca picante es un guiso tradicional preparado con trozos grandes de carne de cerdo, dorados y cocidos lentamente en un aderezo de ají panca, cebolla y ajo asado. El maní tostado aporta sabor y cuerpo, y el toque cítrico del jugo de naranja y limón equilibra el picor. Se sirve acompañado de papas blancas horneadas y hojas de huacatay.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 20 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 1 hora

Ingredientes

  1. 1 kilo de carne de cerdo
  2. 150 gramos de maní
  3. 1 taza de cebolla picada
  4. 2 cucharadas de pasta de ajo asado
  5. 3 cucharadas de ají panca molido
  6. 1/2 taza de jugo de naranja
  7. 4 tazas de caldo de patas de cerdo
  8. 2 limones
  9. Aceite de oliva
  10. Hojas de huacatay
  11. Sal
  12. Pimienta

Guarnición:

  1. 1 kilo de papas blancas
  2. 3 cucharadas de mantequilla

Cómo hacer puca picante, paso a paso

  1. Corte la carne de cerdo en trozos grandes y reserve.
  2. Tueste el maní, píquelo y reserve.
  3. Caliente aceite de oliva en una olla de barro. Dore los trozos de carne por todos sus lados. Retírelos.
  4. En la misma olla, agregue la cebolla, la pasta de ajo asado y el ají panca molido. Dore durante 6 minutos.
  5. Devuelva a la olla las presas doradas. Vierta el jugo de naranja y el caldo. Sazone con sal y pimienta.
  6. Añada la mitad del maní tostado y picado. Cueza durante 40 minutos, hasta que la carne esté tierna.
  7. Vierta el jugo de los limones, agregue el maní restante y rectifique la sazón.
  8. Pele las papas y resérvelas unos minutos en agua. Escúrralas y colóquelas en un recipiente refractario.
  9. Sazónelas con sal y pimienta, y eche encima la mantequilla. Tape con papel aluminio y lleve al horno a 140°C por 30 minutos, hasta que queden doradas y cocidas.
  10. Sirva el puca picante en un plato hondo. Acompañe con las papas al horno y decore con hojas de huacatay. Consejos técnicos: Use olla de barro para potenciar el sabor, dore bien la carne antes de añadir líquidos y controle el fuego para evitar que el maní se queme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Información no disponible en la fuente. Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

No se indica tiempo específico en la fuente. Se recomienda consumir en el día o refrigerar máximo 2 días.

Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama

Shirley Arica y Pablo Heredia se reconcilian y duermen juntos en 'La Granja VIP Perú'

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: "Han habido conversaciones y no estarían tan lejos"

Resultados ONPE al 95.309 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

El plátano es la fruta más consumida del Perú: cada persona consume 26,4 kg. al año

