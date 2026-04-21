El valiente testimonio de Pamela Franco sobre el autismo de su hija y criticó el rol de Christian Domínguez

En una emotiva y reveladora entrevista, Pamela Franco habla por primera vez sobre el autismo de su hija, compartiendo cómo esta experiencia la ha fortalecido. Además, cuenta su versión sobre la controversial relación que mantuvo con el futbolista Christian Cueva. Video: Panamericana TV / La verdad a prueba

Pamela Franco, cantante y exintegrante de agrupaciones de cumbia, se mostró visiblemente conmovida al hablar por primera vez sobre la condición de su hija, fruto de su relación con Christian Domínguez. La artista reveló este hecho durante una entrevista concedida a Andrea Llosa en el programa ‘La verdad a prueba’, transmitido por Panamericana Televisión.

La confesión de Franco generó impacto, ya que hasta ahora había mantenido la situación de su hija alejada del ojo público y las cámaras del espectáculo. En la conversación, Pamela Franco explicó que su pequeña tiene autismo, una condición que, según subrayó, no es una enfermedad, pero representa un desafío tanto para su desarrollo como para la vida familiar.

“Ella es autista, no es una enfermedad, pero es muy difícil”, indicó Franco entre lágrimas. La cantante también enfatizó que su hija la ha transformado y fortalecido como persona y madre. “No quiero que me vean mal porque mi hija es hermosa, me ha hecho la mujer que hoy soy. No me tiro a una cama a llorar y si lo hago, me seco las lágrimas, me maquillo y salgo a enfrentar el mundo”, compartió durante la conversación.

Pamela Franco revela por primera vez que su hija con Christian Domínguez tiene autismo y lucha contra el estigma social.

Un testimonio emotivo y la relación con Christian Domínguez

Durante el programa, Pamela Franco abordó los momentos más difíciles que vivió junto a Christian Domínguez, el padre de su hija. La artista relató que la relación fue tormentosa y que la separación se produjo luego de que el cantante le confesara que ya no sentía amor por ella. “Me dijo que ya no me amaba”, declaró Franco, dejando ver el impacto emocional que tuvo ese episodio en su vida.

Mary Moncada le cuenta a Pamela Franco los detalles de su encuentro con Christian Domínguez. Según su relato, el cantante intentó llevarla a la casa que comparte con Franco para evitar ser descubierto por las cámaras. Video: TikTok @riclatorrez

Franco también recordó episodios de tensión en la convivencia, mencionando que llegó a tomar medidas extremas en el hogar para evitar conflictos. “El bar que tenía lo tenía que dejar con candado porque si no venía y no encontraba nada”, relató, en referencia a una situación que le contó Domínguez de Karla Tarazona.

En otro momento de la entrevista, Pamela Franco hizo referencia al dolor compartido que debería sentir un padre ante la situación de su hija. “Se supone que él también sentía ese dolor”, expresó, en alusión a la relación con Christian Domínguez y el proceso de asimilación del diagnóstico de autismo.

Hasta la fecha, Pamela Franco había optado por proteger la intimidad de su hija y mantenerla lejos del espectáculo. La decisión de hablar públicamente responde, según la artista, a la necesidad de visibilizar la realidad de muchas madres que atraviesan situaciones similares y de romper con el estigma que todavía rodea el autismo en la sociedad peruana. Franco insistió en que el autismo no es una enfermedad, sino una condición que exige comprensión, paciencia y apoyo.

Reacciones de Christian Domínguez a la canción de Pamela y Melanie

La noticia sobre la condición de la hija de Pamela Franco y Christian Domínguez se da en un contexto de alta exposición mediática para ambos padres. En las últimas semanas, Franco y la también cantante Melanie Martínez lanzaron un tema musical que muchos consideran una indirecta para Domínguez, lo que ha generado reacciones y comentarios en la farándula local.

Pamela Franco visitó el set de Andrea Llosa y se quebró al revelar duros episodios de su relación pasada con Christian Domínguez

Por su parte, Christian Domínguez ha optado por no pronunciarse sobre la canción ni sobre el testimonio de Franco. El cantante, líder de la Gran Orquesta Internacional, declaró recientemente que su prioridad es cuidar su imagen y el apellido de su familia. “No opino de ese tipo de cosas. Tengo más de quince años de carrera, me costó ganarme un nombre en la cumbia”, afirmó en declaraciones a ‘Arriba mi gente’.

En paralelo, la hija mayor de Christian Domínguez, fruto de su relación con Melanie Martínez, también ha expresado su distanciamiento con el cantante y dejado entrever que podría contar su versión públicamente al cumplir la mayoría de edad.

Pamela Franco aprovechó la entrevista para enviar un mensaje de aliento a otras madres y familias que conviven con el autismo, destacando la importancia de la resiliencia y la fortaleza necesarias para afrontar los desafíos que implica la crianza de un hijo con esta condición.

Franco remarcó que su hija la ha transformado: “Ella me ha hecho la mujer que soy hoy”. La artista concluyó que la maternidad y las experiencias difíciles la han fortalecido y que continuará luchando por el bienestar de su hija y su familia.