Más de 80 mil personas trabajan en secretariado en el país, de acuerdo al Ministerio de Trabajo

De acuerdo con la entidad, esta profesión ya no se restringe a labores operativas, sino que ahora cumple roles de coordinación, planificación y apoyo en ámbitos administrativos y gerenciales. Foto: ASAMCAP

En el Perú, un total de 80.944 personas se desempeñan en labores de secretariado, una ocupación que ha ido ganando protagonismo dentro de la dinámica organizacional de empresas e instituciones públicas. Así lo informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), con base en los registros de la Planilla Electrónica correspondientes a enero de 2026.

Según la entidad, esta profesión ha dejado de limitarse a tareas operativas para asumir funciones vinculadas a la coordinación, planificación y soporte en áreas administrativas y gerenciales, consolidándose como un componente clave para el funcionamiento interno de diversas organizaciones.

Participación femenina y evolución del empleo

El informe oficial revela una marcada predominancia femenina en esta ocupación. Del total de trabajadores en secretariado, el 96% está conformado por mujeres, lo que equivale a 77.645 personas, mientras que el 4% restante corresponde a hombres, con 3.299 trabajadores.

En términos de evolución, el número de personas empleadas en esta actividad mostró un ligero incremento de 0,5% en comparación con enero de 2025. Este crecimiento refleja una estabilidad en la demanda de estos perfiles, en un contexto donde las funciones administrativas siguen siendo fundamentales para la operatividad institucional.

El informe oficial evidencia un claro predominio femenino en esta ocupación: el 96% de quienes ejercen el secretariado son mujeres. Foto: Lazos del Agente

Ingresos y valorización del rol

Respecto a las remuneraciones, el MTPE indicó que el ingreso promedio mensual de quienes ejercen el secretariado asciende a S/ 1.754. Esta cifra representa un aumento de 1,3% frente al mismo periodo del año anterior, evidenciando una mejora moderada en las condiciones salariales del sector.

El titular del sector, Óscar Fernández Cáceres, resaltó que los cambios tecnológicos han elevado la importancia de estos profesionales dentro de las organizaciones. “Para realizar con mayor eficiencia su trabajo, tienen que estar en constante capacitación, porque hoy las tecnologías de la información pueden marcar una ventaja en el desempeño profesional”, afirmó.

Capacitación digital y fortalecimiento de habilidades

Con el objetivo de potenciar las competencias de estos trabajadores, el MTPE ha puesto a disposición la plataforma CAPACÍTA-T, que incluye 18 cursos orientados específicamente a quienes se desempeñan en el secretariado.

Dentro de la oferta formativa se encuentran contenidos básicos como “ABC Digital”, “Adaptación al cambio”, “Inglés básico, nivel 1”, “Cómo gestionar tu equipo de trabajo” y “Comunicación asertiva”. A ello se suman cursos de nivel intermedio y avanzado, entre ellos “Búsqueda e Inteligencia Artificial”, “Excel básico” y “Excel intermedio”.

En cuanto a los salarios, el MTPE señaló que el ingreso mensual promedio de quienes trabajan en secretariado alcanza los S/ 1.754. Foto: Actualidad Laboral

Asimismo, la plataforma incorpora programas enfocados en la seguridad laboral, como “Prevención y reporte del hostigamiento sexual laboral” y “Prevención de riesgos laborales”. De acuerdo con el MTPE, esta iniciativa busca fomentar la actualización constante, elevar la empleabilidad y consolidar el rol estratégico del secretariado en un entorno cada vez más digitalizado.