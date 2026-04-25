Perú

Festival aéreo en Lima: aviones F-16 se exhibieron con maniobras de alta velocidad en cielo de Surco

El XVIII Festival Aéreo BALP 2026 reunió a miles de asistentes en la Base Aérea Las Palmas, donde los F-16 del Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron protagonistas con acrobacias y vuelos a velocidades supersónicas

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Aviones F-16 exhibieron su potencial es festival aéreo celebrado en la base Las Palma, en Surco.
Aviones F-16 exhibieron su potencial es festival aéreo celebrado en la base Las Palma, en Surco.

Desde las primeras horas del sábado 25 de abril, largas filas se formaron en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, en Surco, ante la expectativa generada por el Festival Aéreo Lima 2026.

Familias, entusiastas de la aviación y curiosos acudieron para presenciar uno de los eventos más esperados del calendario aeronáutico en Perú.

En medio de la polémica por su compra, el atractivo principal fueron los aviones F-16, traídos por el Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), que desplegaron maniobras a alta velocidad sobre el cielo limeño.

El rugido de los motores de los F-16 se escuchó minutos antes del mediodía, anunciando el inicio de la exhibición. Uno de estos cazas realizó giros, vueltas y acrobacias en el aire, sobrevolando Surco y distritos vecinos.

Los asistentes, muchos de ellos con teléfonos en mano, capturaron el paso de la aeronave, que impresionó con su capacidad para duplicar la velocidad del sonido y ejecutar maniobras de combate aire-aire y ataque a tierra.

El festival incluyó un total de cuatro exhibiciones de los F-16, cada una de aproximadamente 25 minutos. Niños y adultos siguieron atentos la trayectoria de los aviones, mientras los pilotos realizaban maniobras de precisión que marcaron la jornada.

La presencia de los F-16 fue posible gracias a la invitación de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), organizadora del evento, en el marco del homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones.

Aviones F-16 exhibieron su potencial es festival aéreo celebrado en la base Las Palma, en Surco.
Aviones F-16 exhibieron su potencial es festival aéreo celebrado en la base Las Palma, en Surco.

Paracaidismo, escuadrillas acrobáticas y participación internacional

El Festival Aéreo BALP 2026 no solo destacó por la presencia de aeronaves de combate, sino también por la variedad de actividades programadas.

Más de cincuenta paracaidistas, entre militares peruanos, estadounidenses y civiles, participaron en saltos coordinados desde aviones de la FAP.

Los equipos Caballeros Azules de la FAP y Wings of Blue de la USAF sumaron experiencia y precisión, aterrizando con exactitud en la pista central de Las Palmas y recibiendo la ovación del público.

La exhibición incluyó vuelos de helicópteros de rescate, demostraciones de la Escuadrilla Acrobática Bicolor y pasadas de aeronaves de transporte como el C-26, el Spartan y el Twin Otter, conocidos por operar en la selva peruana. Los visitantes pudieron acercarse a las aeronaves y conocer detalles técnicos, además de participar en sorteos para paseos aéreos.

La organización dispuso un acceso peatonal controlado, previa inscripción y validación digital, para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes. Las puertas estuvieron abiertas desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., permitiendo el ingreso por los accesos de San Roque y avenida Jorge Chávez.

El evento busca acercar la cultura aeronáutica a la ciudadanía y reforzar el rol de la FAP en la defensa y el desarrollo nacional, así como promover la admiración por la aviación entre las nuevas generaciones. Con la presencia de delegaciones internacionales, el festival aéreo de Lima se consolida como una de las citas más importantes del sector en la región.

Un avión de combate F-16 Viper de la Fuerza Aérea de EE. UU. blanco, azul y rojo en una pista polvorienta, con un piloto en la cabina y montañas al fondo
El equipo de demostración F-16 Viper de la Fuerza Aérea de EE. UU. llega a Lima, Perú, para exhibir las capacidades del avanzado caza F-16 Fighting Falcon. (Foto: Instagram / viperdemoteam)

Programa de actividades

El XVIII Festival Aéreo BALP 2026 incluye una amplia agenda de demostraciones y exhibiciones. Las actividades se desarrollan en dos bloques: de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, repitiéndose en la tarde los principales espectáculos de la mañana. El evento inicia con una demostración de paracaidismo de aproximadamente 20 minutos, seguida por la presentación de la Escuadrilla Bicolor, que realizará maniobras acrobáticas durante 20 a 30 minutos.

Entre los atractivos centrales, los asistentes podrán abordar el avión C-27J Spartan, con capacidad para 50 pasajeros y reconocido por su capacidad de operar en pistas cortas o largas. Estas aeronaves son empleadas en misiones de transporte y ayuda humanitaria, como el programa Alas de Esperanza.

También estarán presentes aeronaves de la Escuela de Aviación Civil del Perú (EDACI) y de distintos aeroclubes deportivos, sumando diversidad a la muestra tecnológica y operativa de la FAP. El festival, además, rinde homenaje al capitán FAP José Quiñones Gonzales, héroe nacional que en 1941 sacrificó su vida durante el conflicto con Ecuador.

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