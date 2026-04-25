Caín Fara es baja en Universitario para el duelo ante Alianza Atlético por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Caín Fara, baja en Universitario para el duelo ante Alianza Atlético. El comando técnico prevé que regrese para el juego ante Nacional por Copa Libertadores. Crédito: Difusión.

Universitario no podrá contar con Caín Fara para el duelo ante Alianza Atlético de Sullana por la fecha 13 del Torneo Apertura. El defensor argentino de 32 años se ha convertido en uno de los indiscutibles de la temporada, mostrando regularidad, liderazgo y solidez en cada presentación. Su ausencia representa un reto en un momento clave, ya que el equipo necesita sumar puntos para no perder terreno en la lucha por la cima del Torneo Apertura.

La noticia fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta, quien detalló que Fara quedó fuera de la convocatoria debido a una molestia en el tobillo. Cabe destacar que los ’cremas’ no pueden permitirse dejar puntos en el camino ante el ’vendaval’ este domingo 26 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

El comando técnico, liderado por Jorge Araujo, tomó la decisión de preservarlo para que llegue en óptimas condiciones al trascendental choque de Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo. En su lugar, las principales opciones que se manejan para la defensa son Aldo Corzo y César Inga, quienes acompañarían a Williams Riveros y Anderson Santamaría en la línea de tres que prepara el DT.

El defensa apareció por el borde del área rival y sacó remate cruzado para poner el 2-0 - Crédito: L1MAX.

Fara es uno de los pocos jugadores, junto a Álex Valera, que ha disputado todos los partidos de la temporada con Universitario, logrando incluso anotar su primer gol con la camiseta ’merengue’. Su rendimiento y entrega lo han convertido en una pieza fundamental para la estructura del equipo. La decisión de reservarlo para el torneo internacional demuestra la importancia que le atribuyen tanto el cuerpo técnico como la directiva.

Fara, un jugador identificado con los valores de Universitario

Caín Fara ha logrado una fuerte identificación con Universitario de Deportes desde su llegada, representando valores centrales del club como la entrega y la determinación. El defensor argentino se ha consolidado como una figura destacada en el plantel, mostrando compromiso en cada encuentro y reflejando el carácter competitivo propio de la institución.

Con el gol marcado en el último juego ante Deportivo Garcilaso, Fara reforzó su conexión con la afición, que valora su desempeño en un momento decisivo para el equipo. El zaguero ha superado las expectativas desde su fichaje, sobresaliendo especialmente en el clásico ante Alianza Lima, donde su aporte resultó clave.

El defensa fue uno de los protagonistas de la goleada de la 'U' por 4-1 frente el cuadro cusqueño. (Jax Latin Media)

¿Cómo marcha Universitario en el Torneo Apertura?

Universitario ha complicado seriamente sus posibilidades de conquistar el Torneo Apertura 2026, a pesar de haber vuelto a la victoria en su último compromiso ante Deportivo Garcilaso. El equipo dirigido por ’Coco’ Araujo se ubica actualmente en la cuarta posición, con una desventaja de ocho puntos respecto al líder Los Chankas, lo que obliga al plantel a remar desde atrás y a depender de otros resultados para mantener vivas sus aspiraciones.

Para revertir la situación, Universitario no solo necesita una racha perfecta en las jornadas restantes, sino también esperar que rivales directos como Alianza Lima y Cienciano pierdan puntos en el camino. La presión es aún mayor considerando que los ’cremas’ han ganado los dos últimos Torneos Apertura y se han alzado con los últimos cinco torneos cortos del fútbol peruano, una hegemonía que ahora corre serio riesgo de romperse en la presente temporada.

Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.

Los partidos que le restan a Universitario en el Torneo Apertura:

Fecha 12: Universitario de Deportes vs Alianza Atlético (domingo 26 de abril / 18:00 horas / estadio Monumental)

Fecha 13: Juan Pablo II vs Universitario de Deportes (domingo 3 de mayo / 13:15 horas / estadio Mansiche)

Fecha 14: Sport Boys vs Universitario de Deportes (lunes 11 de mayo / 20:30 horas / estadio Nacional)

Fecha 15: Universitario de Deportes vs Atlético Grau

Fecha 16: CD Moquegua vs Universitario de Deportes

Fecha 17: Universitario de Deportes vs Sport Huancayo