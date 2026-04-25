La experiencia del cliente no se construye con lo “wow”, se construye con lo que no debería fallar

Las empresas que realmente destacan no son las que hacen cosas extraordinarias todo el tiempo, sino las que logran hacer bien lo simple, de manera consistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo que pocas empresas quieren escuchar, pero que todos los clientes viven: la experiencia no se arruina por lo complejo, se arruina por lo básico. No porque la marca no sorprenda o no tenga algo “wow”, sino porque no cumple lo mínimo esperado. El producto no funciona como debería, el servicio no llega a tiempo, nadie responde o nadie se hace cargo. Y en ese momento, cualquier esfuerzo en experiencia del cliente pierde sentido. Porque cuando lo básico falla, todo lo demás se vuelve irrelevante.

En muchas organizaciones, la experiencia del cliente se trabaja como si fuera una capa adicional, algo que se suma después de tener procesos, producto y operación. La experiencia no comienza cuando sorprendes, comienza cuando cumples. Ese es el verdadero punto de partida. Según Salesforce, el 88 % de los clientes considera que la experiencia es tan importante como el producto o servicio. Pero ese dato tiene una condición implícita: el producto debe funcionar bien desde el inicio. No es un diferencial, es la base. Si eso no se sostiene, no hay experiencia que compense el error.

El 32% de los clientes abandona una marca tras una sola mala experiencia, incluso si el producto es bueno. No se trata de fallar una vez, sino de fallar en algo que no debería fallar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de ello, muchas empresas siguen invirtiendo en mejorar canales, automatizar interacciones o rediseñar puntos de contacto, mientras descuidan lo más evidente: entregas que no se cumplen, errores recurrentes, tiempos que no se respetan o procesos que generan más esfuerzo del necesario. El cliente no espera perfección, pero sí espera consistencia. PwC lo confirma: el 32 % de los clientes abandona una marca después de una sola mala experiencia, incluso si el producto es bueno. No se trata de fallar una vez, sino de fallar en algo que no debería fallar.

En este punto es donde la conversación suele quedarse corta, porque muchas organizaciones siguen analizando la experiencia del cliente sin mirar lo que ocurre internamente. La experiencia no se diseña solo hacia afuera. Se construye desde adentro. Y ahí entra un factor que muchas veces se subestima: la experiencia del empleado.

Un colaborador no crea experiencia desde un manual, la crea desde lo que vive. Si trabaja con procesos desordenados, si no tiene herramientas, si no es escuchado o si está sometido a presión constante, difícilmente podrá sostener una experiencia consistente para el cliente. No es un problema de actitud, es un problema de contexto. Gallup lo ha demostrado: los equipos comprometidos logran 23 % más rentabilidad y 18 % más productividad. Pero más allá del dato, hay una realidad evidente: cuando una persona no está bien, empieza a fallar en lo básico. Y cuando eso ocurre, el cliente lo percibe de inmediato.

Cuando una persona no está bien, empieza a fallar en lo básico. Y cuando eso ocurre, el cliente lo percibe de inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí es donde el liderazgo cobra un rol central. Se habla mucho de propósito, de inspiración y de cultura, pero antes de todo eso, el liderazgo tiene una responsabilidad más concreta: hacer que lo básico funcione. Un líder impacta directamente en la claridad de los procesos, en la priorización del trabajo, en la disponibilidad de recursos y en la capacidad del equipo para resolver problemas. Cuando esto no sucede, el equipo empieza a adaptarse como puede, improvisa, se desgasta y termina fallando en lo esencial.

El cliente no ve al líder, pero sí experimenta el resultado de ese liderazgo en cada interacción. Lo siente cuando una respuesta llega tarde, cuando nadie se hace cargo o cuando el proceso se vuelve innecesariamente complejo. Por eso, la experiencia del cliente no puede separarse del liderazgo ni de la experiencia del empleado. Son parte de la misma cadena.

Durante años se ha instalado la idea de que la experiencia debe ser memorable, sorprendente o diferenciadora. Y si bien eso aporta valor, hay una verdad incómoda que pocas veces se dice: ninguna experiencia extraordinaria compensa una mala experiencia básica. Puedes tener el mejor diseño, la mejor plataforma o el mejor discurso, pero si no cumples, todo pierde credibilidad. El cliente no recuerda lo extraordinario si antes tuvo que esforzarse para resolver algo simple.

El cliente no espera perfección, pero sí espera consistencia. Y cuando lo básico falla, ninguna experiencia extraordinaria alcanza para compensarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas que realmente destacan no son las que hacen cosas extraordinarias todo el tiempo, sino las que logran hacer bien lo simple, de manera consistente. Cumplen lo que prometen, responden cuando deben, resuelven sin complicar y comunican con claridad. Y desde esa base, construyen experiencias más sólidas y sostenibles. Porque cuando lo básico está bien, lo extraordinario suma. Pero cuando lo básico falla, lo extraordinario no alcanza.

En un contexto donde todas las organizaciones hablan de experiencia del cliente, innovación y transformación, muchas siguen saltándose el paso más importante. Antes de pensar en nuevas soluciones, vale la pena hacerse una pregunta incómoda: ¿estamos cumpliendo bien lo básico? ¿nuestro producto funciona como debería? ¿nuestros tiempos se respetan? ¿nuestros equipos tienen lo necesario para hacer su trabajo? ¿nuestros líderes están facilitando o complicando?

La experiencia del cliente no se construye desde lo aspiracional, se construye desde lo cotidiano. Desde lo que ocurre todos los días, en cada interacción, en cada proceso y en cada decisión. Y ahí es donde realmente se define la percepción del cliente.

El punto de partida no es hacer algo grande, es hacer lo correcto. Ordenar lo básico, escuchar al equipo, alinear a los líderes y eliminar fricciones internas. Porque la experiencia del cliente no empieza en lo extraordinario. Empieza en lo que no debería fallar.