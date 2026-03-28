Perú

Alcalde de Magdalena iniciará demanda contra la MML para reembolsar multas a vecinos

La comuna distrital anunció acciones legales contra la autoridad capitalina y el SAT tras la anulación de sanciones, con el objetivo de lograr la restitución de los montos cobrados a los residentes afectados

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El problema surgió a raíz de la colocación de cámaras y equipos destinados al control y supervisión.
El problema surgió a raíz de la colocación de cámaras y equipos destinados al control y supervisión. Foto: composición Infobae Perú/Municipalidad de Magdalena

La Municipalidad de Magdalena anunció que emprenderá nuevas acciones legales tras la decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima de dejar sin efecto las multas vehiculares impuestas a residentes del distrito. El alcalde Francis Allison consideró este paso como un avance importante, luego de semanas de cuestionamientos a las sanciones.

El conflicto se originó por la instalación de cámaras y dispositivos de fiscalización que, según la comuna distrital, operaban sin autorización y derivaron en la emisión de numerosas papeletas. La presión de los vecinos y las gestiones del municipio llevaron finalmente a que dichas infracciones fueran anuladas.

Buscarán devolución del dinero pagado

Pese a la anulación de las multas, el burgomaestre sostuvo que la medida resulta insuficiente si no se contempla la restitución del dinero abonado por los vecinos afectados. En esa línea, anunció que se iniciará un proceso judicial para exigir el reembolso correspondiente.

La demanda será presentada contra la Municipalidad de Lima y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de que ambas entidades cumplan con la devolución de los montos cobrados. “Hemos ganamos esta batalla, ahora toca la siguiente: que les devuelvan el dinero a quienes ya pagaron. Por ello, presentaremos una demanda judicial contra la Municipalidad de Lima y el SAT, para que cumplan con la respectiva devolución. Seguiremos adelante con todas las acciones necesarias para asegurar que ningún ciudadano sea perjudicado”, indicó.

La acción legal se interpondrá contra la Municipalidad de Lima y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La acción legal se interpondrá contra la Municipalidad de Lima y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Foto: SAT

Acusan resistencia de la comuna limeña

El alcalde también cuestionó la postura inicial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, señalando que se negó a retirar las multas durante una reunión sostenida el 13 de marzo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según relató, la comuna capitalina mantuvo su posición por más de una hora, lo que obligó a la representación de Magdalena a insistir en la revisión del caso. “En la reunión que sostuvimos en el MTC el 13 de marzo, Lima se resistió por más de una hora a dejar sin efecto las multas, por lo que tuvimos que pelear por los derechos de los ciudadanos y, luego de un largo debate y de demostrar las serias irregularidades cometidas por dicha entidad, tuvieron que retroceder, lo que hice público colgando un video en mis redes sociales ese mismo día”, añadió.

Conflicto por instalación de dispositivos

El origen de la controversia radica en la implementación de equipos de control vehicular dentro del distrito, los cuales, de acuerdo con la Municipalidad de Magdalena, fueron colocados sin la autorización correspondiente. Esta situación generó malestar entre los residentes, quienes denunciaron la imposición de sanciones que consideraban indebidas.

A partir de estas quejas, el municipio distrital inició una serie de acciones para cuestionar la legalidad de las multas, lo que derivó en un enfrentamiento con la comuna metropolitana. La reciente anulación de las papeletas marca un punto de inflexión en el caso, aunque las autoridades de Magdalena insisten en que aún queda pendiente la compensación económica a los afectados.

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ratificó su decisión de participar como candidato a la Alcaldía de Lima en los comicios municipales de 2026.
El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ratificó su decisión de participar como candidato a la Alcaldía de Lima en los comicios municipales de 2026. Foto: América TV

Francis Allison se postulará como alcalde de Lima

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ha confirmado su intención de postular a la Alcaldía de Lima en las elecciones municipales de 2026. Para concretar esa aspiración, formalizó su afiliación al partido Avanza País a inicios de enero, cumpliendo con los plazos establecidos por el cronograma electoral. Esta decisión no fue improvisada, ya que el propio burgomaestre había adelantado en entrevistas previas que buscaría dar el salto a la administración metropolitana.

El cambio de agrupación política fue clave para viabilizar su candidatura, pues Allison dejó previamente Alianza para el Progreso, con el que llegó a la alcaldía distrital en 2022, quedando habilitado para integrarse a una nueva organización sin incurrir en doble militancia. Su objetivo es liderar la propuesta de Avanza País en Lima y competir en los comicios previstos para octubre de 2026, en un escenario donde ya figuran otros aspirantes y se empieza a configurar la contienda por el gobierno de la capital.

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