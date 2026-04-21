Indecopi lanza convocatoria laboral 2026 con sueldos de hasta S/9.500: revisa perfiles, requisitos y cómo postular

La resolución del Indecopi no transgrede las atribuciones de las municipalidades en cuanto a la supervisión de la seguridad y los cambios en los anuncios. Foto: Apoyo Consultaría

El Indecopi abrió una nueva convocatoria laboral dirigida a profesionales y bachilleres en distintas especialidades, con remuneraciones que pueden alcanzar los S/ 9.500 mensuales. Esta oferta se presenta como una oportunidad clave para quienes buscan incorporarse al sector público bajo modalidades como el régimen CAS.

La entidad detalló que los puestos están orientados principalmente a especialistas en Derecho, aunque también hay opciones para carreras como Administración, Economía e Ingeniería Industrial. Los interesados deberán revisar cuidadosamente los requisitos de cada plaza, ya que varían según el nivel del cargo, la experiencia exigida y la sede asignada.

¿Qué vacantes ofrece Indecopi y cuáles son los sueldos?

La mayor parte de los puestos se ubica en Lima, pero la convocatoria también incluye una plaza disponible en la ciudad de Piura. Foto: Andina

Dentro de esta convocatoria del Indecopi, destacan plazas con altos salarios en Lima, pero también hay oportunidades en regiones como Tumbes y Arequipa, lo que amplía el alcance de esta oferta laboral en el Estado.

En el nivel más alto, se encuentran los puestos de Ejecutivo/a y Ejecutivo 1, ambos con remuneraciones de hasta S/ 9.500. Estas posiciones requieren título profesional en Derecho y están orientadas a perfiles con experiencia sólida en el sector. Asimismo, hay otra plaza de Ejecutivo 1 con sueldo de S/ 8.200, también en Lima.

Por otro lado, se ofrece una vacante como Especialista 1 - Jefe de Oficina Regional en Tumbes, con un sueldo de S/ 6.000, dirigida a profesionales en Derecho, Administración, Economía o Ingeniería Industrial. Esta posición representa una oportunidad clave para quienes buscan asumir cargos de liderazgo fuera de la capital.

En el rango intermedio, se encuentran tres plazas de Especialista 1 en Lima con un salario de S/ 5.800, así como una vacante de Especialista 2 con sueldo de S/ 4.000, dirigida a bachilleres en Derecho o Economía.

Finalmente, en el nivel técnico y operativo, destacan los puestos de Asistente Administrativo, con sueldos que van desde los S/ 3.800 hasta los S/ 2.500. Estas posiciones están dirigidas a técnicos, bachilleres e incluso personas con secundaria completa, lo que abre oportunidades para distintos perfiles educativos.

Fechas clave y pasos para postular a esta convocatoria

Los sueldos en esta convocatoria varían entre los S/ 1.130 y S/ 1.200. Foto: difusión

Uno de los aspectos más importantes de esta convocatoria del Indecopi es el cronograma. La mayoría de plazas tienen como fecha límite de postulación el 23 de abril, por lo que los interesados deben actuar con rapidez para no quedar fuera del proceso.

Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, el puesto de Jefe de Oficina Regional en Tumbes tiene como fecha de cierre el 29 de abril, lo que brinda un plazo adicional para quienes buscan postular a cargos de mayor responsabilidad.

Para participar, los postulantes deben ingresar a la página oficial del Indecopi, donde se encuentran publicadas las bases completas de cada proceso. Es fundamental revisar estos documentos, ya que incluyen información detallada sobre requisitos académicos, competencias específicas y etapas de evaluación.

Además, la entidad recomienda verificar el tipo de contrato, ya que muchas de estas plazas se rigen bajo el régimen CAS, lo que implica condiciones particulares en cuanto a beneficios y duración del vínculo laboral.

En ese sentido, los especialistas sugieren preparar con anticipación la documentación requerida, como el currículum vitae documentado, certificados de estudios y constancias laborales, para evitar contratiempos durante la postulación.

Esta convocatoria representa una oportunidad importante para ingresar al sector público con sueldos competitivos y en una institución clave para la defensa de la competencia y la protección de la propiedad intelectual en el país.

¿Cuál es el rol del Indecopi y por qué es clave en el mercado?

El Indecopi es un organismo público autónomo que cumple un papel central en el funcionamiento del mercado peruano. Su labor se enfoca en proteger los derechos de los consumidores, supervisando que las empresas cumplan con ofrecer bienes y servicios adecuados, además de gestionar reclamos y fiscalizar distintos sectores económicos. A la par, actúa como autoridad en la defensa de la competencia, vigilando que no existan prácticas monopólicas, acuerdos de precios o conductas desleales que afecten a los usuarios.

Otro eje clave de su trabajo es la protección de la propiedad intelectual, encargándose del registro de marcas, patentes, nombres comerciales y derechos de autor. Asimismo, la entidad tiene la función de eliminar barreras burocráticas, es decir, detectar y sancionar trámites o requisitos innecesarios impuestos por instituciones públicas que dificulten la actividad empresarial. En este marco, también lidera el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor y actúa como mediador en conflictos entre ciudadanos y empresas.