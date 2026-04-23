Perú

Municipalidad de Lima realiza operativo para recuperar espacios en Las Malvinas y asegura vigilancia permanente

Durante el operativo, el retiro de comerciantes informales se realizó sin enfrentamientos. Reggiardo destacó que la recuperación se ejecutó “sin ningún acto violento”

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Reggiardo refuerza control en el Cercado con intervención en Las Malvinas. Video: Facebook MML

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, encabezó un operativo en el emporio comercial de Las Malvinas con el objetivo de recuperar espacios públicos ocupados por el comercio informal y actividades ilegales. La intervención abarcó varias cuadras de las avenidas Argentina y Emancipación, además de la plaza Ramón Castilla.

Según explicó el burgomaestre, esta acción forma parte de una política sostenida de su gestión para retomar la seguridad en zonas donde, afirmó, “se había perdido ese control” debido a la informalidad y la delincuencia.

Intervención sin violencia

Durante el operativo, el retiro de comerciantes informales se realizó sin enfrentamientos. Reggiardo destacó que la recuperación se ejecutó “sin ningún acto violento” y con acompañamiento a quienes ocupaban la vía pública.

El alcalde detalló que la intervención comprendió desde la cuadra 1 hasta la 6 de la avenida Argentina y de la 6 a la 10 de la avenida Emancipación. Subrayó que el objetivo es evitar que estos espacios vuelvan a ser ocupados.

Municipio recupera avenidas clave en Las Malvinas y anuncia vigilancia continua
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“Han salido de manera pacífica y no vamos a permitir que se reagrupen”, sostuvo, al asegurar que la municipalidad mantendrá control permanente en la zona.

Presencia permanente y despliegue municipal

Para garantizar la continuidad de la medida, la Municipalidad Metropolitana de Lima desplegó 200 trabajadores en el área intervenida. El alcalde remarcó que el operativo no será temporal.

“El sostenimiento va a ser permanente, constante. Vamos a mantener presencia aquí”, indicó.

Además, mencionó que se ejecutan trabajos complementarios como limpieza, señalización y recuperación de infraestructura urbana. Estas acciones buscan consolidar el orden en el espacio público y evitar el retorno de la informalidad.

Reggiardo también resaltó el uso de tecnología para reforzar la seguridad. Señaló que su gestión ha incrementado el número de cámaras de vigilancia y ha incorporado drones para patrullaje aéreo.

Reggiardo: “No vamos a permitir que se reagrupen” tras desalojo en Las Malvinas
Reggiardo: “No vamos a permitir que se reagrupen” tras desalojo en Las Malvinas

C5 y estrategia de control urbano

Uno de los ejes centrales de la estrategia municipal es la construcción del centro de control C5, que —según el alcalde— permitirá integrar a diversas instituciones del sistema de justicia y seguridad.

“Vamos a tener la capacidad de controlar 4.500 cámaras distribuidas en Lima Metropolitana”, explicó.

El sistema incluirá la participación del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y los bomberos. Reggiardo sostuvo que esta infraestructura permitirá mejorar la respuesta ante emergencias y fortalecer la vigilancia.

El alcalde insistió en que su gestión busca imponer “el principio de autoridad” en zonas críticas de la ciudad y que este tipo de intervenciones se replicará en otros puntos del Cercado.

Las Malvinas: foco de operativos contra economías ilegales

El emporio comercial de Las Malvinas ha sido escenario de recientes intervenciones de la Policía Nacional del Perú contra actividades ilícitas, especialmente vinculadas al mercado de celulares robados.

Joven halla su celular robado en Las Malvinas, pero PNP no puede ingresar| MML
Joven halla su celular robado en Las Malvinas, pero PNP no puede ingresar| MML

En uno de los operativos más recientes, agentes policiales ingresaron a al menos diez stands del centro comercial sin necesidad de orden judicial, en el marco de disposiciones de emergencia. La intervención permitió incautar más de 1.100 equipos de dudosa procedencia, de los cuales al menos 200 estaban reportados como robados.

Las autoridades han advertido que este tipo de comercio ilegal está directamente vinculado a delitos como la extorsión y el sicariato, lo que ha motivado un incremento en los operativos de fiscalización en la zona.

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