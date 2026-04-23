Perú

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Aquí está la lista de los precios más asequibles de los carburantes y también los más caros en la ciudad peruana

Guardar
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu auto, revisa cuáles son los costos de las principales gasolinas en la ciudad peruana de Lima este jueves 23 de abril publicados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Es importante mencionar que el precio de los combustibles cambia diariamente, por lo que es necesario estar informado sobre su valor más alto y más bajo.

Es importante recalcar que los precios actualizados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel hoy?

Fecha: jueves 23 de abril de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 22.99 soles el galónPrecio mínimo: 17.89 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 24.99 soles el galónPrecio mínimo: 18.59 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 27.99 soles el galónPrecio mínimo: 21.58 soles el galón

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Yahaira Plasencia habla sobre su relación con el ‘Diablo’: “Suma mucho a mi vida y respeta mis espacios”

La cantante peruana revela detalles de su romance con Luis Fernando Rodríguez, a quien define como un apoyo fundamental y una presencia respetuosa en su vida. Por ahora, descarta la maternidad y prioriza su desarrollo personal y profesional.

Yahaira Plasencia habla sobre su relación con el ‘Diablo’: “Suma mucho a mi vida y respeta mis espacios”

Elecciones 2026: Roberto Sánchez aún no está en segunda vuelta ¿Qué falta para conocer el resultado definitivo?

Luego de procesar las actas de votación al 100 %, corresponde al JNE resolver aquellas que quedaron bajo observación. Jurado Nacional de Elecciones indicó que resultados definitivos llegarían a mediados de mayo

Elecciones 2026: Roberto Sánchez aún no está en segunda vuelta ¿Qué falta para conocer el resultado definitivo?

Entradas Alianza Lima vs San Martín para final vuelta: precios y cómo comprar boletos por definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Arrancará la venta de tickets para el duelo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘santas’ que determinará al campeón del torneo nacional. Los ‘voleilovers’ puedan alentar al equipo de sus amores este fin de semana

Entradas Alianza Lima vs San Martín para final vuelta: precios y cómo comprar boletos por definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Corte de agua para este sábado 25 de abril: ¿Qué zonas son las afectadas?

Sedapal exhortó a los habitantes de Lima a estar atentos y adoptar medidas para disminuir el consumo de agua en sus hogares

Corte de agua para este sábado 25 de abril: ¿Qué zonas son las afectadas?

Familia de Pablo Heredia piden que le muestren sus saludos en ‘La Granja VIP: “Deseamos que lo reciba, al igual que todos”

A través de las redes sociales, los seres queridos del argentino expresaron su incomodidad por no hacerle saber su cariño al actor

Familia de Pablo Heredia piden que le muestren sus saludos en ‘La Granja VIP: “Deseamos que lo reciba, al igual que todos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Roberto Sánchez aún no está en segunda vuelta ¿Qué falta para conocer el resultado definitivo?

Elecciones 2026: Roberto Sánchez aún no está en segunda vuelta ¿Qué falta para conocer el resultado definitivo?

Fiscalía vincula a Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE con presunta manipulación de contratos electorales

José María Balcázar desautorizado: ministros firmaron contrato de compra de aviones F-16 y Congreso confirmó transferencia

Piero Corvetto en la mira de la Fiscalía: ¿Cuándo se sabrá si el PJ ordena o no su detención preliminar?

La amenaza de Rafael López Aliaga a Piero Corvetto: “Va a terminar 20 años en la carcel, voy a perseguirlo hasta que se muera”

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia habla sobre su relación con el ‘Diablo’: “Suma mucho a mi vida y respeta mis espacios”

Yahaira Plasencia habla sobre su relación con el ‘Diablo’: “Suma mucho a mi vida y respeta mis espacios”

Familia de Pablo Heredia piden que le muestren sus saludos en ‘La Granja VIP: “Deseamos que lo reciba, al igual que todos”

La Granja VIP: Diego Chávarri revela detalles de su pasada relación con Onelia Molina

Periodistas españoles advierten a Stephanie Cayo: “Es una conquista más de Alejandro Sanz”

Diana Sánchez es presentada como la nueva conductora del pódcast de María Pía Copello

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs San Martín para final vuelta: precios y cómo comprar boletos por definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Entradas Alianza Lima vs San Martín para final vuelta: precios y cómo comprar boletos por definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Lorena Góngora defiende a las voleibolistas peruanas, pero cuestiona a los entrenadores: “Siempre hay algo nuevo que aprender”

Fernanda Tomé reveló clave que marcó triunfo de San Martín frente Alianza Lima en la primera final: “Nuestro equipo tiene poder”

Gregorio Pérez lanzó advertencia sobre el principal defecto de Alex Valera: “Si no lo tuviera, estaría jugando en Europa”

Lorena Góngora destacó las condiciones de Nicole Pérez en medio de la posibilidad que se marche a Alianza Lima: “Va a marcar la diferencia”