TC ordena a la JNJ evaluar el inicio de proceso disciplinario al juez Richard Concepción Carhuancho

Por la demora en tramitar la apelación de Mateo Castañeda contra la prisión preventiva que se le impuso por el caso Los Waykis en la Sombra

Juez Richard Concepción Carhuancho.
Juez Richard Concepción Carhuancho.

El Tribunal Constitucional ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que evalúe “proceder conforme a su atribuciones” respecto a la actuación del juez Richard Concepción Carhuancho en el caso Los Waykis en la Sombra. Específicamente, en el trámite de la prisión preventiva que dictó contra el exabogado de la vacada expresidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda.

Así lo resolvió el TC al declarar fundada la demanda de Mateo Castañeda. Cabe precisar que en su demanda no cuestionó la prisión preventiva en sí, sino la demora del juez Concepción Carhuancho en conceder la apelación contra la prisión preventiva y elevar el expediente a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Como se recuerda, el 23 de noviembre de 2024, tras maratónicas audiencias de lectura, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 24 meses de prisión preventiva contra Castañeda y ordenó su inmediata detención e ingreso a un penal. El abogado estaba presente en la sala de audiecnias, por lo que fue intervenido en ese mismo instante.

Al final de la lectura, la defensa de Castañeda apeló verbalmente la decisión del juez Concepción Carhuancho, pero no se les notificó inmediatamente con el texto íntegro sino hasta el 4 de diciembre, 12 días después. La demora respondía al tiempo que tomó transcribir más de 38 horas de lectura de resolución.

Mateo Castañeda| Andina
Mateo Castañeda| Andina

Concepción Carhuancho en la mira

Para el TC, debido al “retraso judicial injustificado” entre la detención y la notificación, el juez Richard Concepción recién concedió la apelación de Mateo Castañeda el 16 de diciembre. En total 23 días donde Castañeda estuvo privado de su libertad y, dice la sentencia, “no ha podido ejercer de manera efectiva sus derechos fundamentales a recurrir las resoluciones judiciales, y de defensa, con el fin de revertir los efectos de la medida de coerción personal que se le impuso”.

Por ello, dice el TC, la actuación del juez Concepción generó “una severa afectación a los derechos a la pluralidad de instancia y de defensa” de Mateo Castañeda porque “no se cumplió con elevar oportunamente el incidente de apelación, con la celeridad que exige la ley en respeto del derecho al debido proceso”.

Agregan que la vulneración de derechos atribuida al magistrado Richard Concepción “cobra especial relevancia” porque en segunda instancia la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó su decisión y ordenó la inmediata libertad del exabogado de Dina Boluarte.

“Por las consideraciones expuestas, y ante la manifiesta vulneración de los derechos a la pluralidad de instancia y de defensa del favorecido, la demanda debe ser estimada (...) Asimismo, corresponde exhortar al juez emplazado a no volver a incurrir en la misma conducta lesiva de derechos identificadas”, se lee en la sentencia.

Finalmente, en el punto resolutivo cuarto, el Tribunal Constitucional dispone que se envíe copia certificada de la sentencia y principales anexos a la JNJ “a efectos de que evalúe proceder conforme a sus atribuciones”, es decir, evaluar si inicia un proceso disciplinario contra el juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho por la presunta comisión de faltas.

