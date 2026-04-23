Ignacio Buse se entrena con Alexander Zverev, número 3 del mundo, en el Masters 1000 de Madrid a puertas de su duelo ante Arthur Fils

Ignacio Buse entrenó en Madrid con Alexander Zverev, número 3 del mundo y ganador de 7 torneos Masters 1000. Crédito: Andina/ATP.

El peruano Ignacio Buse vivió una jornada clave en su carrera al entrenar con Alexander Zverev, actual número tres del ranking ATP y segundo favorito al título en el Masters 1000 de Madrid. La práctica se realizó este jueves 23 de abril, entre las 10:30 y las 12:00, en la cancha 15 de la Caja Mágica. El entrenamiento con Zverev se produce a solo horas de que Buse deba enfrentar al francés Arthur Fils en una segunda ronda de máxima exigencia.

Buse, de 22 años, ganó notoriedad al compartir pista con uno de los jugadores más sólidos del circuito, lo que representa un fuerte estímulo para su juego y confianza. Según detalló la organización del torneo, el alemán asumió el rol de sparring principal, permitiendo que el limeño ajuste detalles técnicos y tácticos de cara al duelo con Fils, considerado un rival de extrema complejidad por su potencia y regularidad en superficie dura.

El contexto del Masters 1000 de Madrid, donde Zverev figura como segundo preclasificado tras la baja de Carlos Alcaraz, otorga aún mayor valor a este entrenamiento. Conviene mencionar que ’Sascha’ debutará este sábado ante el argentino Mariano Navone. La posibilidad de medirse con figuras del calibre de Zverev refuerza el proceso de aprendizaje de Buse, quien ya había tenido la oportunidad de entrenar en Miami con Novak Djokovic, su ídolo y máxima leyenda del tenis mundial.

El listado de entrenamientos de la jornada en la Caja Mágica. Crédito: Mutua Madrid Open/ATPerú.

La vez que Juan Pablo Varillas jugó ante Alexander Zverev

El tenista peruano Juan Pablo Varillas enfrentó a Alexander Zverev en la primera ronda del Australian Open 2023, un cruce que marcó un hito en la carrera del limeño. Varillas, quien accedió al cuadro principal tras superar la fase de clasificación, se midió con el alemán en un contexto particular: Zverev regresaba a las canchas luego de una grave lesión sufrida en Roland Garros 2022, donde se había desgarrado los ligamentos del tobillo derecho durante una semifinal ante Rafael Nadal.

En Melbourne Park, el partido se definió en cinco sets y Varillas estuvo cerca de llevarse la victoria, pero finalmente Zverev impuso su experiencia y logró avanzar a la siguiente ronda. El encuentro reflejó la capacidad del peruano para competir al más alto nivel, llevando al límite a uno de los jugadores mejor posicionados del ranking mundial. Rendimiento que consolidó en Roland Garros de esta temporada, cuando alcanzó la cuarta ronda.

Ignacio Buse vs. Arthur Fils: día, hora y dónde ver

La trayectoria de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Madrid suma un nuevo y exigente capítulo. El tenista nacional enfrentará este viernes 24 de abril al francés Arthur Fils, actual número 25 del escalafón mundial y una de las figuras con mayor potencial en el tour. El ‘Colorado’ llega con el envión anímico de su última victoria y buscará ratificar su buen presente ante un rival de jerarquía internacional.

La página oficial del Masters 1000 de Madrid compartió imágenes del entrenamiento de Ignacio Buse, el tenista peruano del momento que jugará la segunda ronda del torneo ante el francés Arthur Fils. Crédito: Madrid Mutua Open.

El compromiso, correspondiente a la segunda ronda del cuadro principal, representa una oportunidad inmejorable para que el peruano consolide su ascenso en la clasificación profesional. Buse intentará dar el golpe de autoridad sobre la arcilla madrileña frente a un oponente que destaca por su despliegue físico. El inicio del encuentro está pactado aproximadamente para las 06:45 horas del territorio peruano, según la programación oficial de la Caja Mágica.

La expectativa por este duelo de potencias jóvenes es máxima en toda la región. Los aficionados podrán seguir las incidencias de cada juego en directo a través de la plataforma Disney +, señal encargada de la transmisión oficial del certamen para Sudamérica. Este enfrentamiento promete ser un punto de inflexión para la raqueta número uno del país en su objetivo por instalarse en la élite del tenis mundial.