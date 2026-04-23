Perú

Corte de agua para este sábado 25 de abril: ¿Qué zonas son las afectadas?

Sedapal exhortó a los habitantes de Lima a estar atentos y adoptar medidas para disminuir el consumo de agua en sus hogares

Guardar
Sedapal sugirió a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus plataformas oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas - Créditos: Freepik.
Sedapal sugirió a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus plataformas oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció la suspensión programada del servicio de agua potable para el jueves 16 de abril en distintos sectores de San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Lurigancho y Ate. La medida afectará tanto a domicilios como a comercios, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución que buscan garantizar la continuidad y calidad del suministro.

La compañía precisó que esta interrupción se enmarca en un plan de optimización de la infraestructura hídrica y en el fortalecimiento de la seguridad del abastecimiento en Lima. Las labores técnicas se ejecutarán de manera escalonada, por lo que el corte se prolongará durante varias horas en las áreas que ya fueron notificadas a los usuarios.

La entidad exhortó a los vecinos y comerciantes de las zonas involucradas a tomar precauciones y almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de restricción.

Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 25 de abril - Créditos: Freepik.
Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 25 de abril - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

  • A. H. Huaycán zona I UCV 139C Ampliación
  • UCV-D 16 de Julio
  • UCV 139E
  • UCV 139F
  • UCV 139G
  • UCV 139C
  • UCV 139C1
  • UCV 139B
  • UCV 139D
  • UCV 153A
  • UCV 153E
  • A.H. Huaycán zona J UCV 143A Ampliación
  • UCV 146A Ampliación
  • UCV 145 Integración
  • UCV 140 Las Terrazas
  • UCV 141A
  • UCV 133B
  • UCV 136 I Ampliación
  • UCV 136 II Ampliación
  • UCV 133 Ampliación

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Los usuarios deben tomar sus precuaciones ante el corte de agua - Créditos: Freepik.
Los usuarios deben tomar sus precuaciones ante el corte de agua - Créditos: Freepik.

San Juan de Lurigancho

  • Grupo Casuarinas Alto
  • Pedregal Alto
  • Grupo Causarinas Baja

Hora: 9 a. m. - 8 p. m.

  • A. H. Mano de Dios II etapa sector 12 de diciembre
  • A. H. El Rosal Ampliación
  • AF El Mirador del Futuro
  • AF Roca Fuerte
  • AF Señor Mirador
  • AF 10 de Abril
  • Proyecto Integral Confraternidad Sector D

Hora: 1 a. m. - 9 p. m.

Chaclacayo

  • Asociación Los Cedros
  • Asociación Ex - Fundo Bartolomé
  • Asociación Huascarán
  • Urb. Los Pinos
  • Asociación Valle Hermoso

Hora: 12 m. - 11:50 p. m.

Carabayllo

  • A. H. Asociación de Pobladores El Bosque de Carabayllo
  • A. H. Las Casuarinas de Carabayllo
  • A. H. Santa Filomena
  • Agrupación de Familia Los Palomares
  • Asoc. de Pobladores Primavera del Chaparral
  • Asoc. de Viv. Nueva Cajamarca

Hora: 12 m - 8 p. m.

Consejos para leer de forma correcta el recibo de agua de Sedapal

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)
  • Asegúrate de que el recibo esté a nombre del titular y coincida con la dirección de tu propiedad.
  • Ubica el número de suministro, indispensable para consultas o emergencias al 317-8000 de Sedapal.
  • Consulta el monto pendiente y compáralo con tu consumo habitual utilizando la gráfica que muestra la variación mensual.
  • Revisa el periodo de consumo para identificar en qué fechas se midió el uso del agua, lo que ayuda a explicar posibles aumentos, como la llegada de más personas al hogar.
  • El cobro por alcantarillado corresponde al mantenimiento de las redes y no al volumen de agua evacuada.
  • Ante un incremento en el consumo, revisa si existen fugas internas; si es necesario, solicita el servicio de Gasfitero en el hogar al 317-8000 para una evaluación profesional y garantía en los arreglos.
  • Los reclamos pueden hacerse por teléfono, en oficinas de Sedapal o en la web; el titular debe llamar, pero cualquier usuario puede presentar un reclamo virtual si no hay problemas internos.
  • Escanea el código QR del recibo para realizar el pago de manera ágil y segura.

Temas Relacionados

corte de aguaSedapalSan Juan de LuriganchoCarabaylloperu-noticias

Más Noticias

Detienen en Huánuco a mujer por intentar registrar a un recién nacido: investiga posible caso de trata de personas

La detenida, que no mostraba signos de parto reciente, cambió su versión de los hechos, y ahora se investiga el origen del menor

Detienen en Huánuco a mujer por intentar registrar a un recién nacido: investiga posible caso de trata de personas

Escándalo en la PNP por ‘cambiazo de lingotes de oro’: Así empezó el caso que terminó con policías y un coronel detenidos

Lo que parecía un simple decomiso en 2023 terminó con policías detenidos, viviendas allanadas y pesquisas que alcanzaron al entorno familiar de un exministro del Interior

Escándalo en la PNP por ‘cambiazo de lingotes de oro’: Así empezó el caso que terminó con policías y un coronel detenidos

Municipalidad de Lima realiza operativo para recuperar espacios en Las Malvinas y asegura vigilancia permanente

Durante el operativo, el retiro de comerciantes informales se realizó sin enfrentamientos. Reggiardo destacó que la recuperación se ejecutó “sin ningún acto violento”

Municipalidad de Lima realiza operativo para recuperar espacios en Las Malvinas y asegura vigilancia permanente

Resultados ONPE al 94,650 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualiza los resultados oficiales lentamente. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú mantiene la ventaja sobre Rafael López Aliaga y enfrentaría a Keiko Fujimori en segunda vuelta

Resultados ONPE al 94,650 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Gobierno aún no decreta los días no laborables 2026, a pocos días del feriado del 1 de mayo

El año pasado el 2 de mayo fue día no laborable, solo obligado para el sector público. Este año el Gobierno, que enfrenta una grave crisis política, aún no ha publicado el decreto supremo que dicta estas fechas

Gobierno aún no decreta los días no laborables 2026, a pocos días del feriado del 1 de mayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 94,650 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 94,650 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Elecciones 2026: Roberto Sánchez aún no está en segunda vuelta ¿Qué falta para conocer el resultado definitivo?

Fiscalía vincula a Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE con presunta manipulación de contratos electorales

José María Balcázar desautorizado: ministros firmaron contrato de compra de aviones F-16 y Congreso confirmó transferencia

Piero Corvetto en la mira de la Fiscalía: ¿Cuándo se sabrá si el PJ ordena o no su detención preliminar?

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia habla sobre su relación con el ‘Diablo’: “Suma mucho a mi vida y respeta mis espacios”

Yahaira Plasencia habla sobre su relación con el ‘Diablo’: “Suma mucho a mi vida y respeta mis espacios”

Familia de Pablo Heredia piden que le muestren sus saludos en ‘La Granja VIP: “Deseamos que lo reciba, al igual que todos”

La Granja VIP: Diego Chávarri revela detalles de su pasada relación con Onelia Molina

Periodistas españoles advierten a Stephanie Cayo: “Es una conquista más de Alejandro Sanz”

Diana Sánchez es presentada como la nueva conductora del pódcast de María Pía Copello

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs San Martín para final vuelta: precios y cómo comprar boletos por definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Entradas Alianza Lima vs San Martín para final vuelta: precios y cómo comprar boletos por definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Lorena Góngora defiende a las voleibolistas peruanas, pero cuestiona a los entrenadores: “Siempre hay algo nuevo que aprender”

Fernanda Tomé reveló clave que marcó triunfo de San Martín frente Alianza Lima en la primera final: “Nuestro equipo tiene poder”

Gregorio Pérez lanzó advertencia sobre el principal defecto de Alex Valera: “Si no lo tuviera, estaría jugando en Europa”

Lorena Góngora destacó las condiciones de Nicole Pérez en medio de la posibilidad que se marche a Alianza Lima: “Va a marcar la diferencia”