Corte de agua para este sábado 25 de abril: ¿Qué zonas son las afectadas?

Sedapal sugirió a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus plataformas oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció la suspensión programada del servicio de agua potable para el jueves 16 de abril en distintos sectores de San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Lurigancho y Ate. La medida afectará tanto a domicilios como a comercios, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución que buscan garantizar la continuidad y calidad del suministro.

La compañía precisó que esta interrupción se enmarca en un plan de optimización de la infraestructura hídrica y en el fortalecimiento de la seguridad del abastecimiento en Lima. Las labores técnicas se ejecutarán de manera escalonada, por lo que el corte se prolongará durante varias horas en las áreas que ya fueron notificadas a los usuarios.

La entidad exhortó a los vecinos y comerciantes de las zonas involucradas a tomar precauciones y almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de restricción.

Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 25 de abril - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

A. H. Huaycán zona I UCV 139C Ampliación

UCV-D 16 de Julio

UCV 139E

UCV 139F

UCV 139G

UCV 139C

UCV 139C1

UCV 139B

UCV 139D

UCV 153A

UCV 153E

A.H. Huaycán zona J UCV 143A Ampliación

UCV 146A Ampliación

UCV 145 Integración

UCV 140 Las Terrazas

UCV 141A

UCV 133B

UCV 136 I Ampliación

UCV 136 II Ampliación

UCV 133 Ampliación

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Los usuarios deben tomar sus precuaciones ante el corte de agua - Créditos: Freepik.

San Juan de Lurigancho

Grupo Casuarinas Alto

Pedregal Alto

Grupo Causarinas Baja

Hora: 9 a. m. - 8 p. m.

A. H. Mano de Dios II etapa sector 12 de diciembre

A. H. El Rosal Ampliación

AF El Mirador del Futuro

AF Roca Fuerte

AF Señor Mirador

AF 10 de Abril

Proyecto Integral Confraternidad Sector D

Hora: 1 a. m. - 9 p. m.

Chaclacayo

Asociación Los Cedros

Asociación Ex - Fundo Bartolomé

Asociación Huascarán

Urb. Los Pinos

Asociación Valle Hermoso

Hora: 12 m. - 11:50 p. m.

Carabayllo

A. H. Asociación de Pobladores El Bosque de Carabayllo

A. H. Las Casuarinas de Carabayllo

A. H. Santa Filomena

Agrupación de Familia Los Palomares

Asoc. de Pobladores Primavera del Chaparral

Asoc. de Viv. Nueva Cajamarca

Hora: 12 m - 8 p. m.

Consejos para leer de forma correcta el recibo de agua de Sedapal

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)

Asegúrate de que el recibo esté a nombre del titular y coincida con la dirección de tu propiedad.

Ubica el número de suministro, indispensable para consultas o emergencias al 317-8000 de Sedapal.

Consulta el monto pendiente y compáralo con tu consumo habitual utilizando la gráfica que muestra la variación mensual.

Revisa el periodo de consumo para identificar en qué fechas se midió el uso del agua, lo que ayuda a explicar posibles aumentos, como la llegada de más personas al hogar.

El cobro por alcantarillado corresponde al mantenimiento de las redes y no al volumen de agua evacuada.

Ante un incremento en el consumo, revisa si existen fugas internas; si es necesario, solicita el servicio de Gasfitero en el hogar al 317-8000 para una evaluación profesional y garantía en los arreglos.

Los reclamos pueden hacerse por teléfono, en oficinas de Sedapal o en la web; el titular debe llamar, pero cualquier usuario puede presentar un reclamo virtual si no hay problemas internos.

Escanea el código QR del recibo para realizar el pago de manera ágil y segura.