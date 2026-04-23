Corte de agua para este sábado 25 de abril: ¿Qué zonas son las afectadas?

Sedapal anunció la suspensión programada del servicio de agua potable para el jueves 16 de abril en distintos sectores de San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Lurigancho y Ate. La medida afectará tanto a domicilios como a comercios, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución que buscan garantizar la continuidad y calidad del suministro.
La compañía precisó que esta interrupción se enmarca en un plan de optimización de la infraestructura hídrica y en el fortalecimiento de la seguridad del abastecimiento en Lima. Las labores técnicas se ejecutarán de manera escalonada, por lo que el corte se prolongará durante varias horas en las áreas que ya fueron notificadas a los usuarios.
La entidad exhortó a los vecinos y comerciantes de las zonas involucradas a tomar precauciones y almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de restricción.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
- A. H. Huaycán zona I UCV 139C Ampliación
- UCV-D 16 de Julio
- UCV 139E
- UCV 139F
- UCV 139G
- UCV 139C
- UCV 139C1
- UCV 139B
- UCV 139D
- UCV 153A
- UCV 153E
- A.H. Huaycán zona J UCV 143A Ampliación
- UCV 146A Ampliación
- UCV 145 Integración
- UCV 140 Las Terrazas
- UCV 141A
- UCV 133B
- UCV 136 I Ampliación
- UCV 136 II Ampliación
- UCV 133 Ampliación
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Grupo Casuarinas Alto
- Pedregal Alto
- Grupo Causarinas Baja
Hora: 9 a. m. - 8 p. m.
- A. H. Mano de Dios II etapa sector 12 de diciembre
- A. H. El Rosal Ampliación
- AF El Mirador del Futuro
- AF Roca Fuerte
- AF Señor Mirador
- AF 10 de Abril
- Proyecto Integral Confraternidad Sector D
Hora: 1 a. m. - 9 p. m.
Chaclacayo
- Asociación Los Cedros
- Asociación Ex - Fundo Bartolomé
- Asociación Huascarán
- Urb. Los Pinos
- Asociación Valle Hermoso
Hora: 12 m. - 11:50 p. m.
Carabayllo
- A. H. Asociación de Pobladores El Bosque de Carabayllo
- A. H. Las Casuarinas de Carabayllo
- A. H. Santa Filomena
- Agrupación de Familia Los Palomares
- Asoc. de Pobladores Primavera del Chaparral
- Asoc. de Viv. Nueva Cajamarca
Hora: 12 m - 8 p. m.
Consejos para leer de forma correcta el recibo de agua de Sedapal
- Asegúrate de que el recibo esté a nombre del titular y coincida con la dirección de tu propiedad.
- Ubica el número de suministro, indispensable para consultas o emergencias al 317-8000 de Sedapal.
- Consulta el monto pendiente y compáralo con tu consumo habitual utilizando la gráfica que muestra la variación mensual.
- Revisa el periodo de consumo para identificar en qué fechas se midió el uso del agua, lo que ayuda a explicar posibles aumentos, como la llegada de más personas al hogar.
- El cobro por alcantarillado corresponde al mantenimiento de las redes y no al volumen de agua evacuada.
- Ante un incremento en el consumo, revisa si existen fugas internas; si es necesario, solicita el servicio de Gasfitero en el hogar al 317-8000 para una evaluación profesional y garantía en los arreglos.
- Los reclamos pueden hacerse por teléfono, en oficinas de Sedapal o en la web; el titular debe llamar, pero cualquier usuario puede presentar un reclamo virtual si no hay problemas internos.
- Escanea el código QR del recibo para realizar el pago de manera ágil y segura.