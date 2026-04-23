Keiko Fujimori dice que moción de censura al presidente aumentaría inestabilidad en Perú

Lima, 22 abr (EFE).- La candidata presidencial Keiko Fujimori afirmó este miércoles que promover una moción para destituir al gobernante interino de Perú, José María Balcázar, "alimentaría más la inestabilidad" que afecta a su país en medio del proceso para elegir a las nuevas autoridades para el período 2026-2031.

"Una moción de censura alimentaría más la inestabilidad en nuestro país, y lo que necesitamos es estabilidad", declaró a periodistas la líder del partido Fuerza Popular, que disputará la Presidencia peruana en una segunda vuelta el próximo 7 de junio, tras haber ocupado el primer lugar en los comicios generales del pasado 12 de abril.

Fujimori sostuvo que cree "que ahora corresponde poner paños fríos" a la crisis gubernamental que se desató este miércoles en su país, con renuncias de ministros tras acusar a Balcázar de mentir al decir que el proceso de compra de aviones de combate F-16 estadounidenses quedaría en manos de la próxima administración.

La candidata consideró que "seguramente ha habido algunas presiones" en la posición de Balcázar, pero luego remarcó que "solo el presidente puede responder eso".

Lamentó, sin embargo las renuncias de los ministros de Defensa, Carlos Díaz, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, al que consideró que fue "un gran canciller".

"Creo que el presidente Balcázar debería reflexionar sobre lo que significan estos compromisos y la importancia de sus declaraciones", sostuvo.

La compra de los aviones F-16 a Estados Unidos abrió una nueva crisis de gobierno en Perú, con las renuncias de los ministros que discreparon con la posición del gobernante y el anuncio del tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, del partido derechista Acción Popular (AP), de que ha "decidido impulsar la censura del presidente Balcázar".

"La seguridad nacional no se negocia. Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial", remarcó.

López detalló posteriormente en el Canal N que espera presentar su moción de censura en los próximos días para que sea debatida y votada en la sesión del próximo miércoles del pleno del Congreso.

Al respecto, el presidente del Legislativo, el fujimorista Fernando Rospigliosi, anunció que se dará trámite a cualquier moción de destitución que se presente, porque "eso está establecido en el reglamento y no hay vuelta que darle". EFE