Magaly Medina niega burlas por la muerte de Iván Paredes Yataco y tilda de amenazante al estudio

Magaly Medina retó al Estudio Paredes a mostrar los chats del celular de Iván Paredes Yataco y afirmó que no teme a una eventual difusión.

Tras emitir su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, Magaly Medina fue abordada por la prensa y aprovechó el momento para responder con firmeza al Estudio Paredes, el despacho jurídico de su exabogado Iván Paredes Yataco, fallecido recientemente.

La conductora negó haber emitido burlas contra el letrado, desafió al estudio a hacer públicos los chats del celular del abogado y calificó de “matonesca” la actitud del despacho al amenazar con revelar supuestas conversaciones privadas. Sus declaraciones fueron recogidas por Trome a la salida de su local de votación.

“Sácalo. De mi parte no hay temor alguno, sino de ellos. El estudio sigue con su matonería, matonesco viniendo de un estudio, porque es amenazante al decir: ‘El teléfono existe’. A ver, sácalo, si no te demando yo”, declaró Medina ante las cámaras.

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La respuesta llegó horas después de que el estudio difundiera un comunicado en el que exigió a la figura de ATV abstenerse de comentar sobre Paredes, al afirmar que “el celular del Dr. Paredes EXISTE” y que en él constarían conversaciones entre ambos.

El Estudio Paredes exigió a Magaly Medina abstenerse de comentar sobre Iván Paredes Yataco y aseguró que conserva el teléfono del letrado.

El comunicado del estudio y la mención al teléfono del abogado

El pronunciamiento del Estudio Paredes fue el detonante directo de la respuesta pública de Medina. En el documento, el despacho calificó los comentarios de la conductora como “repudiables, indignantes y reprochables”, y extendió la crítica a los invitados que participaron en su pódcast. “Se burlaron de una persona fallecida, ignorando el dolor de su familia, que además incluye a un menor de edad que enfrenta esta difícil pérdida”, señalaron.

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El comunicado también aludió a supuestos intentos de contacto por parte del equipo de producción de Medina. Según el estudio, tras la publicación de un video por parte del abogado el 22 de abril de 2026, el equipo de la conductora habría intentado comunicarse con Paredes vía mensajería instantánea sin obtener respuesta.

Fue en ese contexto que el despacho subrayó la existencia del teléfono del letrado como respaldo de esa versión. La referencia al celular generó múltiples interpretaciones en redes sociales sobre el contenido de posibles conversaciones entre ambos.

Adicionalmente, el estudio cuestionó una referencia que Medina hizo en su pódcast sobre un “chamán”. En el comunicado indicaron que, si bien no ponían en duda sus creencias, resultaba “inaceptable y profundamente ofensivo” que se pronunciara de esa forma sobre una persona fallecida y que recurriera a “servicios de magia negra y/o brujería oscura contra alguna persona”.

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El comunicado del Estudio Paredes calificó de repudiables e indignantes los comentarios de Magaly Medina y de los invitados de su pódcast.

Lo que dijo Magaly en su pódcast y por qué generó reacciones

El origen de la controversia se remonta a una edición reciente del pódcast de Medina, donde la conductora abordó la muerte de Paredes con un tono que su entorno consideró irrespetuoso. “Mi exabogado que se estaba enfrentando conmigo se ha muerto, ¡qué nervios!”, expresó en esa ocasión, lo que generó risas entre los presentes en el set.

Yaco Eskenazi, invitado al programa, intervino con una broma sobre el “chamán” de Medina, y la conductora respondió entre carcajadas. Más adelante, al ser consultada sobre si Paredes le había “jugado mal”, respondió: “Me jugó mal, muy mal, que en paz descanse, no miento, pero a mí no me generó de verdad cuando me enteré de la muerte un viernes y dije: ‘Bueno, la vida a veces acá, terrenalmente se paga todo’”.

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Al ser confrontada con esas declaraciones durante la jornada electoral, Medina sostuvo que en ningún momento tuvo la intención de burlarse del letrado. “No me he burlado. He dado mi opinión. Además, por más que una persona se muera, voy a opinar de él cuando esa persona trató de hacerme tanto daño”, afirmó.

La conductora también dejó en claro que su percepción negativa sobre Paredes no cambió con su fallecimiento: “Yo como ser humano, tengo una idea de ese señor bien fea. Tengo un concepto pésimo, así se haya muerto o no. Por eso dije: ‘Que descanse en paz’, pero mi concepto nadie lo va a cambiar. Ese señor armó una argucia para atacarme de la manera más vil“, agregó.

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Magaly Medina se pronunció en su pódcast por el fallecimiento de Iván Paredes Yataco, su exabogado, y recordó el quiebre que tuvieron tras un conflicto público. YouTube: Magaly Medina El Podcast.

El conflicto entre Medina y Paredes se había agudizado en las semanas previas al fallecimiento del abogado, luego de que este anunciara públicamente posibles revelaciones sobre la conductora, episodio que marcó el quiebre definitivo de una relación profesional que se extendió por varios años.

Antes de ese distanciamiento, Paredes había representado legalmente a Medina y también había defendido a otras figuras del espectáculo peruano.