El mediocentro de Liga Deportiva Universitaria de Ecuador admite que jugar en ciudades elevadas no es su ambiente preferido, pero subraya su disposición incansable para adaptarse y aportar al conjunto nacional en cada encuentro competitivo (Denganche)

En el actual proceso de la selección peruana de fútbol, la posibilidad de disputar partidos en ciudades ubicadas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, como Cusco , ha generado debate entre los protagonistas.

Jesús Pretell, mediocampista de LDU de Ecuador, compartió su perspectiva sobre el desafío de competir en la altura. El jugador admitió que no es su entorno preferido, pero destacó su capacidad de ajustarse a distintas condiciones.

Además, Pretell subrayó que, aunque la adaptación no es sencilla para quienes actúan en el extranjero, quienes ya militan en el fútbol peruano podrían tener una ventaja. Además, el mediocentro manifestó que siempre busca aportar al equipo nacional, sea como titular o ingresando desde el banco y espera ser parte del nuevo proceso que está iniciando el técnico brasileño Mano Menezes.

Estrategia de localía: la altura como factor diferencial

La altura aparece como un recurso estratégico para la selección, que busca sacar provecho de escenarios exigentes frente a equipos acostumbrados al nivel del mar. (Denganche)

Como ya he ha hecho conocido, el entrenador Mano Menezes confirmó recientemente que la selección de Perú planea aprovechar la altitud en algunos partidos de las eliminatorias sudamericanas.

Esta decisión contempla escenarios como el estadio de Cusco, situado a aproximadamente 3.300 metros sobre el nivel del mar, una cifra superior a la de otras ciudades relevantes en la región, como Quito (alrededor de 2.700 metros), según puntualizó Pretell durante una conversación con el programa Denganche.

El mediocentro valoró la estrategia como una oportunidad para competir en condiciones que podrían favorecer al conjunto nacional frente a rivales acostumbrados a competir en zonas a menor altitud. “La altura no me gusta, pero la selección podría sacar ventaja de ella”, confesó.

Adaptación y desafíos para jugadores del extranjero

La altura aparece como un recurso estratégico para la selección, que busca sacar provecho de escenarios exigentes frente a equipos acostumbrados al nivel del mar. (Selección Peruana)

Consultado sobre el impacto que podría tener la altitud en futbolistas que militan fuera del país, Pretell reconoció que el proceso de adaptación supone un reto considerable. “A todos los que venimos de afuera se nos complica, ¿no? Pero considero que la mayoría que está en Perú jugando, les va a ayudar bastante”, explicó el jugador de LDU de Ecuador.

Añadió que, aunque no todos cuentan con experiencia reciente en escenarios de altura, la preparación previa y el tiempo de aclimatación serán determinantes para alcanzar un rendimiento óptimo cuando el momento así lo requiera.

Pretell también señaló que los factores fisiológicos y la experiencia previa en ciudades elevadas pueden marcar diferencias en el desempeño colectivo.

Mentalidad y rol en la selección nacional

Pretell reafirma su compromiso con la selección, destacando su disposición para adaptarse y aportar al equipo, independientemente del rol que le toque asumir en el campo. (LDU)

Más allá de las preferencias personales, Pretell enfatizó su compromiso con la selección peruana e indicó que su objetivo es contribuir en cualquier función que le asigne el cuerpo técnico y lograr la ansiada clasificación al mundial del 2030.

“Siempre que, por más que a veces no me toque jugar o me toque entrar, siempre voy con la mentalidad de marcar la diferencia para poder seguir creciendo como futbolista”, afirmó el centrocampista.

Aseguró que su disposición para adaptarse a diversas situaciones ha sido una constante en su carrera, tanto en clubes como en el combinado nacional. Esa ha sido una de las condiciones que vio en él la gente del LDU ecuatoriano para contar con sus servicios.

El mediocentro remarcó que, frente a la posibilidad de enfrentar a selecciones como Brasil en la altura, una correcta aclimatación permitiría a Perú competir en mejores condiciones y potenciar el rendimiento del grupo. “¿Por qué no llevar a Brasil allá? También sería muy buena opción”, sentenció el correcto volante nacional.