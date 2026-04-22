Yordy Reyna perdió ante Rotor Volgogrado y retrasó su ascenso en Rusia: jugó todo el partido con Rodina Moscú

El conjunto de Volgogrado venció por 2-0 al Rodina Moscú en la trigésima fecha de la Segunda División de Rusia, obligando al equipo capitalino de Yordy Reyna a seguir peleando por el ascenso directo hasta el cierre del torneo (Instagram / Rodina Moscow)

El Rodina Moscú no logró el resultado que necesitaba en su visita al Volgogrado Arena y se vio superado por el Rotor Volgogrado, que se impuso por 2-0 en la trigésima fecha de la Segunda División de Rusia.

El equipo capitalino, con Yordy Reyna como pieza fija en el ataque, desperdició una ocasión valiosa para afianzarse en la zona de promoción directa.

A pesar del revés, el club ruso se mantiene en el segundo lugar de la clasificación con 56 puntos, mientras que su rival escaló posiciones y ahora suma 51 unidades, manteniéndose en la pelea por los puestos de privilegio.

Rodina Moscú deja escapar una oportunidad de oro

Rodina Moscú sufrió una derrota clave ante Rotor Volgogrado en los minutos finales, perdiendo la chance de afianzarse en zona de ascenso directo en la recta decisiva. (Instagram / Rodina Moscow)

El desarrollo del encuentro mostró a dos equipos decididos a buscar el triunfo, pero la resolución llegó en los minutos finales. El primer tanto fue obra del delantero ruso Said Aliev, quien a los 72 minutos capitalizó una asistencia de Sergey Makarov para abrir el marcador con un remate de pierna zurda. El tanto rompió la paridad y obligó al Rodina Moscú a modificar su planteamiento en busca del empate.

Ante la desventaja, el entrenador del Rodina Moscú optó por realizar cambios ofensivos. Ingresaron Kerfala Cissoko, Stanislav Bessmertniy y Artur Gharibyan para dar mayor frescura en la zona de ataque, pero la estrategia no logró revertir el marcador. En el tiempo de descuento, el armenio David Davidyan sentenció el partido anotando el segundo gol para el Rotor Volgogrado, sellando así el resultado definitivo ante la frustración de los visitantes.

Con este revés, el Rodina Moscú perdió la oportunidad de consolidar su posición en los puestos de ascenso directo y ahora debe afrontar las últimas jornadas del campeonato con la presión de sus inmediatos perseguidores, que han recortado distancias en la clasificación.

Yordy Reyna: titularidad constante y aporte ofensivo

Yordy Reyna se mantiene como pieza clave en el ataque del Rodina Moscú, consolidando su titularidad con actuaciones constantes a lo largo del campeonato. (Instagram / Rodina Moscow)

A lo largo de la temporada, el atacante peruano Yordy Reyna se ha convertido en una de las figuras indiscutibles del Rodina Moscú. En el duelo ante el Rotor Volgogrado, Reyna portó el número 10 y completó los 90 minutos, siendo uno de los referentes en el ataque. Aunque no pudo marcar en esta jornada, su rendimiento ha sido clave para que el equipo capitalino se mantenga en la lucha por el ascenso.

Hasta la fecha, Reyna ha convertido seis goles en la competición y su presencia se perfila como fundamental para los compromisos restantes. El futbolista nacional se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y la hinchada, consolidándose como una de las piezas más importantes en la estructura del equipo.

El Rodina Moscú acumula 56 puntos y permanece en la segunda posición de la tabla, apenas un punto por encima de la zona de play-offs y a cuatro unidades del líder del campeonato. Por su parte, el Rotor Volgogrado, gracias a la victoria, suma 51 puntos y se mantiene cuarto, a la expectativa de cualquier traspié de sus rivales directos.

Próximos desafíos y lucha cerrada por el ascenso

Rodina Moscú afronta una recta final exigente, con la necesidad de sumar en cada partido para sostener su posición en la pelea por el ascenso directo. (Instagram / Rodina Moscow)

El calendario no da tregua y la próxima cita del Rodina Moscú será ante el Ufa, conjunto que pelea por evitar el descenso y buscará aprovechar su localía en la Arena Khimki para sumar puntos vitales. El encuentro está programado para el domingo 26 de abril a las 11:00 horas (16:00 GMT), y se prevé que Yordy Reyna continúe como titular en el esquema del equipo.

La recta final del torneo presenta un escenario de máxima exigencia, ya que cualquier tropiezo puede cambiar la configuración de los puestos de ascenso directo. El Rodina Moscú deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las cuatro fechas restantes si quiere asegurar su regreso a la máxima categoría del fútbol ruso sin tener que disputar los play-offs. Los dirigidos por Dmitri Kirichenko son conscientes de la presión, pero confían en la experiencia y el talento de sus principales figuras para alcanzar el objetivo.

El desenlace de la Segunda División de Rusia mantiene el suspenso con varios equipos separados por escasos puntos en la parte alta de la tabla. El margen de error es mínimo y cada encuentro adquiere carácter definitorio. Para el Rodina Moscú, la meta sigue siendo el ascenso directo, mientras que el Rotor Volgogrado se ilusiona con escalar posiciones y dar pelea hasta el final.