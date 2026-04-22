Perú

Chorrillos: Padres preocupados por hallazgo de arma y balas en baño de conocido colegio

El descubrimiento movilizó a familias y autoridades, quienes exigen respuestas sobre la seguridad escolar tras la aparición de un mensaje amenazante y la intervención policial en la institución

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Reportaron hallazgo de un arma de fuego con municiones en un baño escolar en Chorrillos.
Reportaron hallazgo de un arma de fuego con municiones en un baño escolar en Chorrillos.

El hallazgo de un arma de fuego y municiones en el baño de varones del colegio Trilce, en la avenida Los Horizontes de Chorrillos, generó preocupación entre las familias y la comunidad educativa.

Según reportó RPP Noticias, la administración del centro educativo solicitó a los padres acudir de inmediato para recoger a sus hijos, luego de que se conociera el incidente durante la mañana de este miércoles 22 de abril.

Padres de familia relataron que, tras el hallazgo, surgió un mensaje en la puerta del baño que advertía un posible tiroteo el viernes 24, lo que aumentó el temor y la incertidumbre.

“Hay un mensaje que les han puesto en la puerta del baño de los niños, amenazante, que el día viernes habría un tiroteo, que no venga nadie”, explicó una madre durante declaraciones al referido medio.

El clima de alarma se intensificó cuando circularon rumores entre los padres acerca de una posible extorsión escolar y la presencia de alumnos transferidos de otras instituciones, asociados a incidentes previos de violencia.

De acuerdo con testimonios recogidos por RPP Noticias, las familias solicitaron a la dirección del colegio Trilce un pronunciamiento oficial y medidas concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Algunos padres señalaron situaciones de intimidación y maltrato entre alumnos, lo que alimentó la preocupación y la exigencia de mayor vigilancia. “Hay una mamá que me comentó que a su hijo le han ‘cogoteado’ y yo creo que eso no es ninguna broma”, sostuvo otra madre en referencia a la tensión que se vive en el colegio.

La Policía Nacional del Perú (PNP) acudió al lugar para iniciar las investigaciones, mientras los padres esperaban afuera del colegio la salida de sus hijos. La administración escolar no permitió el ingreso de los padres al recinto, lo que derivó en escenas de nerviosismo y desconcierto en el exterior. Los agentes policiales aseguraron la zona y recopilaron evidencias para esclarecer el origen del arma y las municiones halladas.

Colegio Trilce, sede Chorrillos.
Colegio Trilce, sede Chorrillos.

Alarma por antecedentes de armas en colegios de Lima

El caso del colegio Trilce no es un hecho aislado en la capital peruana. En los últimos años, se han reportado varios casos de ingreso de armas de fuego en instituciones educativas de Lima, situación que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad educativa. Anteriormente se documentaron incidentes similares en distritos como Breña, Surquillo, San Juan de Lurigancho, Callao y Ate.

En marzo de 2025, un adolescente ingresó con un arma de fuego a un colegio parroquial en Breña y amenazó a sus compañeros, lo que llevó a los padres a exigir mayor seguridad.

En noviembre de 2024, se difundió un video donde un estudiante de secundaria de Surquillo manipulaba un arma dentro del colegio San Vicente de Paúl, tras tomarla sin permiso de su casa.

En julio de 2023, dos alumnos del colegio Fe y Alegría N°5 de San Juan de Lurigancho fueron encontrados con armas cargadas durante una actividad escolar, lo que derivó en una protesta por parte de los padres.

En abril de 2024, la Policía Nacional intervino a dos escolares en el Politécnico Nacional del Callao por portar un arma y municiones. Más recientemente, en abril de 2026, se reportó en Ate un caso de violencia escolar con el uso de un machete a la salida de un colegio.

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