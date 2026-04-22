Exfuncionario ebrio golpeó a un suboficial en plena intervención y salió libre: familiares en Iquitos buscan justicia

El suboficial atacado sigue un tratamiento con medicamentos y será inmovilizado con yeso para corregir su fractura y mejorar su respiración. Más adelante, deberá someterse a una intervención quirúrgica para completar su recuperación. // Video: Panamericana TV

Un operativo por presunta conducción en estado de ebriedad terminó convertido en un grave caso de agresión contra la Policía Nacional del Perú (PNP) en Iquitos. El protagonista es Alfredo Arturo Bon Blas, exfuncionario del Gobierno Regional de Loreto, quien fue intervenido por agentes de la PNP y luego trasladado a una dependencia de flagrancia para someterse al dosaje etílico correspondiente. Sin embargo, durante esa diligencia, el procedimiento dio un giro violento que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Las imágenes difundidas muestran el momento en que Bon Blas, identificado también como exdirector o exgerente regional de Producción, se abalanza sobre el suboficial de tercera Jean Pierre Reátegui Tafur y lo ataca dentro de la sede policial. La escena provocó una fuerte reacción pública no solo por la brutalidad del hecho, sino también porque el efectivo terminó con una fractura de tabique nasal y la fiscalía dispuso la libertad del intervenido, una decisión que ahora ha encendido la controversia en Loreto.

El ataque quedó registrado en cámaras durante la diligencia policial

Composición: Infobae Perú

El hecho ocurrió cuando Bon Blas fue trasladado a una oficina de la Unidad de Flagrancia para pasar por el examen de ley. El intervenido había sido detenido en aparente estado de ebriedad luego de una intervención previa vinculada a un accidente de tránsito en el distrito de Punchana, en Iquitos. Según los reportes, durante ese proceso se encontraba en instalaciones policiales a la espera del procedimiento médico y administrativo correspondiente.

En medio de esa diligencia, el exfuncionario habría aprovechado un descuido para reaccionar de forma violenta. Las cámaras de seguridad captaron el instante en que toma de la cabeza al suboficial Reátegui Tafur y le propina tres rodillazos en el rostro, específicamente en la nariz. El ataque fue tan rápido como agresivo, y provocó que el efectivo cayera en una situación de evidente desventaja dentro de la sala, y terminó por fracturarle el tabique.

Tras el ataque, otro efectivo policial ingresó a la sala para auxiliar a su compañero y reducir al agresor. Reátegui Tafur respondió al forcejeo empujando a Bon Blas contra la pared, con el apoyo de un colega que finalmente logró derribarlo y enmarrocarlo. Todo ello ocurrió en la misma oficina donde debía continuar la diligencia por alcoholemia.

La gravedad de la lesión quedó confirmada luego de la evaluación médica. Según informó la familia del agente, el suboficial continúa con tratamiento a base de analgésicos, antibióticos y una próxima inmovilización con yeso, para corregir la fractura y evitar mayores complicaciones respiratorias. Incluso se indicó que, en una siguiente etapa, requerirá una operación para su recuperación total.

La liberación del exfuncionario desató cuestionamientos a la fiscalía

Radiografía revela severa lesión del policía atacado. Composición: Infobae Perú

Pese a la existencia del video y a las lesiones sufridas por el policía, la fiscal adjunta provincial Katherine Melissa Gonzáles Cahuaza, de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, dispuso la liberación de Alfredo Arturo Bon Blas. Esa decisión fue confirmada por los medios que dieron seguimiento al caso y generó inmediatas críticas desde la Defensoría de la Policía.

Máximo Ramírez, representante de esa institución, cuestionó duramente la medida y sostuvo que no se entiende por qué la fiscal decidió dejar en libertad al agresor. Según explicó, la evidencia del dosaje etílico demostraría que el intervenido sí fue sometido al procedimiento, pero la calificación jurídica aplicada al caso no habría sido la correcta. Desde su perspectiva, el hecho no solo implicaría una agresión física, sino también una afectación al principio de autoridad.

Ramírez incluso anunció una denuncia contra la magistrada por presunto prevaricato, al considerar que la resolución carecería de sustento. En declaraciones difundidas por América Noticias, señaló que la conducta del intervenido no puede ser minimizada porque el suboficial estaba cumpliendo funciones en una intervención oficial. Además, remarcó que el uso de ropa de civil por parte del agente no elimina la condición de autoridad en ejercicio.

La familia del suboficial también salió a pronunciarse. Leydi Tafur, madre del policía herido, calificó la liberación como una humillación y expresó su malestar por la decisión fiscal. Según su testimonio, el daño no se limita a la lesión física de su hijo, sino que también existe un impacto moral y profesional. “Es indignante”, dijo al cuestionar que el agresor haya recuperado su libertad pese a la evidencia registrada por las cámaras.

La madre del efectivo sostuvo además que su hijo continúa afectado por la fractura y que la recuperación será lenta. En su mensaje público, también pidió que el caso no quede impune y que se investigue con detalle lo ocurrido dentro de la dependencia policial. La familia insiste en que el video, la atención médica y el testimonio de los agentes involucrados deberían ser tomados en cuenta para revisar la decisión adoptada por el Ministerio Público.