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Pamela Franco revela qué le dijo Christian Domínguez tras ampay con Mary Moncada: “Tú tienes la culpa porque me has descuidado”

La cantante contó el momento en que la infidelidad del cumbiambero se hizo pública, revelando cómo fue el cruce de palabras y cómo priorizó el bienestar de su hija ante el escándalo

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Pamela Franco relata en una reveladora entrevista el momento exacto en que vio el ampay de Christian Domínguez junto a él. Describe su fría reacción, cómo le pidió que lo dejara ver el reportaje completo y la impactante confesión que le hizo después: 'Ya no te amaba'. Video: Panamericana TV / La verdad a prueba

Pamela Franco, cantante y exintegrante de agrupaciones de cumbia, reveló detalles inéditos de su reacción y la de Christian Domínguez tras la difusión del recordado ‘ampay del auto-rana’, que marcó el final de su relación. Durante una entrevista en el programa ‘La verdad a prueba’, conducido por Andrea Llosa, Franco relató cómo vivió la exposición mediática de la infidelidad y la actitud que asumió su entonces pareja en los días posteriores al escándalo.

La artista contó que, en ese momento, Christian Domínguez le atribuyó parte de la responsabilidad del engaño. “Tú tienes la culpa porque me has descuidado”, fue la frase que, según Franco, le lanzó el líder de la Gran Orquesta Internacional al enfrentarse a la evidencia del ampay con Mary Moncada.

“La dejo a mi hija y me dice: ‘No, lo que pasa es que yo ya no te amaba’. Y yo dije: ‘¿Y por qué no me lo dijiste?’. Me dice: ‘No, es que tú, pues. Tú tienes la culpa porque tú me has descuidado. Yo sentía que tú ya no me amabas’”, recordó Franco.

El distanciamiento como pareja entre Pamela Franco y Christian Domínguez

En la entrevista, Pamela Franco explicó que en ese periodo estaba completamente enfocada en su rol de madre, tras el nacimiento de su hija en marzo de 2021. La cantante relató que el diagnóstico de autismo de su pequeña fue un proceso que implicó una dedicación y aprendizaje intensos, lo que la llevó a priorizar el bienestar de su hija sobre la relación de pareja.

En una emotiva y reveladora entrevista, Pamela Franco habla por primera vez sobre el autismo de su hija, compartiendo cómo esta experiencia la ha fortalecido. Además, cuenta su versión sobre la controversial relación que mantuvo con el futbolista Christian Cueva. Video: Panamericana TV / La verdad a prueba

“Yo estaba completamente enfocada en mi hija”, dijo, añadiendo que la dinámica familiar cambió tras la llegada de la pequeña y que esto pudo haber afectado la convivencia con Domínguez.

Franco señaló que, pese a la dificultad del proceso, nunca obligó a Christian Domínguez a permanecer a su lado y cuestionó que él alegara sentirse forzado a continuar la relación. En sus palabras, la artista reconoció que las prioridades cambiaron y que, aunque fue un proceso doloroso, asumió la maternidad como un aprendizaje y una fortaleza.

La reacción de Domínguez ante el ampay

Pamela Franco relató que ambos estaban juntos cuando se emitió el reportaje que hizo público el ampay con Mary Moncada. Según la cantante, Domínguez intentó minimizar la situación en un primer momento, alegando que no entendía lo que estaba ocurriendo en pantalla.

“Fue chistoso, cuando lo cuento la gente no lo puede creer. La conductora empezó a hablar y, como daba pistas, yo volteo y le decía: ‘Eres tú’. (él respondió:) ‘Pamela, déjame ver bien, no ves que no veo. No entiendo’”, narró Franco.

Mary Moncada le cuenta a Pamela Franco los detalles de su encuentro con Christian Domínguez. Según su relato, el cantante intentó llevarla a la casa que comparte con Franco para evitar ser descubierto por las cámaras. Video: TikTok @riclatorrez

Conforme el reportaje avanzaba y las imágenes se hacían más evidentes, Franco lo increpaba asegurando que se trataba de un destape suyo, pero Domínguez insistía en ver el informe completo. Finalmente, terminaron viendo juntos todo el contenido, incluso cuando ya estaba confirmado que era él el protagonista del escándalo.

La cantante relató que optó por mantener la calma en ese momento, porque no quería que su hija percibiera su angustia. “Quería llorar y mi hija me vio así; se quería poner a llorar. Entonces, atiné a hacerla dormir en el cuarto. (él) fresco, no pasó nada”, explicó.

Después de la confrontación inicial, Pamela Franco indicó que tuvo un desahogo emocional con una amiga. “Rompí en llanto al encontrarme con una amiga”, relató durante la entrevista, recordando que el episodio marcó un antes y un después en su vida personal y en la relación con el padre de su hija.

Franco también reveló que, en conversaciones con familiares, Christian Domínguez llegó a comentar que “ella lo tenía abandonado como hombre”, una declaración que la cantante considera injustificada, pero que evidencia la visión del cantante sobre el distanciamiento en la pareja.

Pamela Franco, Christian Domínguez y Mary Moncada
Pamela Franco expone que Christian Domínguez la responsabilizó por su infidelidad tras el ampay con Mary Moncada, generando polémica en la farándula peruana.

La artista concluyó que, pese a los momentos difíciles y a la exposición mediática, hoy prioriza su bienestar y el de su hija. Actualmente, Franco mantiene una relación con Christian Cueva, con quien ha enfocado una nueva etapa de su vida personal y familiar.

En la misma entrevista, la cantante también reveló públicamente que su hija tiene autismo, resaltando los retos y el aprendizaje que ha significado para ella la maternidad en un contexto de exposición y presión mediática.

Por su parte, Christian Domínguez ha optado por no pronunciarse directamente sobre las declaraciones de Franco ni sobre el escándalo del ampay, aunque en medios ha declarado que su prioridad es cuidar su imagen profesional y familiar.

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