Gamarra amanece sin ambulantes tras desalojo en la avenida Aviación ejecutado por la Municipalidad de Lima

Tras un nuevo operativo, la zona presenta una imagen inusual con presencia policial y accesos restringidos, mientras vecinos respaldan la acción y comerciantes aguardan una solución definitiva

La zona de Gamarra, en el distrito de La Victoria, presenta una imagen inusual tras el reciente operativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). De acuerdo con la ifnormación de Buenos días Perú, las calles ubicadas bajo las vías del tren eléctrico, ocupadas por comerciantes ambulantes, se encuentran desalojadas y con presencia de efectivos policiales y cercos metálicos.

El desalojo abarcó las cuadras dos a nueve de la avenida Aviación, donde por años se instalaron puestos informales que ofrecían desde ropa hasta alimentos. Solo los estibadores pueden acceder actualmente a la zona, mientras la MML continúa las labores de retiro de residuos y limpieza en la vía pública.

Los ambulantes desalojados mantenían su presencia desde hace varios años y a pesar de su reubicación, solían regresar en poco tiempo. Durante la transmisión, se recogió el testimonio de una vecina habitual de la zona, quien expresó su respaldo al retiro de los comerciantes informales.

El retiro de puestos informales permitió restablecer el tránsito en las inmediaciones y reactivar la estación, aunque persisten dudas sobre la permanencia de la medida| Foto: MML

“No se puede caminar con la cantidad de ambulantes, hacen lo que quieren, hasta duermen ahí”, señaló la vecina. Además, precisó que causan molestias por suciedad y desorden en el entorno.

Abren estación del Metro de Lima

En relación al transporte, la estación Gamarra del tren eléctrico ya se encuentra abierta y operando con normalidad. De esta manera, los usuarios pueden acceder y utilizar el servicio tras el cierre temporal programado solo hasta ayer martes 3 de marzo.

La situación en Gamarra reaviva el debate sobre la efectividad de los operativos municipales para el control del comercio informal y la necesidad de medidas sostenibles. Esto debido a que la recuperación de espacios públicos en La Victoria ha sido un tema recurrente para las autoridades locales, aunque con resultados temporales.

Tras un nuevo operativo, la zona presenta una imagen inusual con presencia policial y accesos restringidos| Foto referencial: MML

Reubicación a los ambulantes

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que el reciente operativo de desalojo en la avenida Aviación permitió restablecer el tránsito peatonal y vehicular, considerado fundamental para la movilidad y el comercio en la ciudad.

Según detalló, la intervención facilitó la remoción de puestos rústicos, módulos abandonados, vehículos y diversos objetos que bloqueaban la vía pública.

“Las vías se tienen que transitar, no pueden ser tomadas por el comercio informal. Esta madrugada se han recogido más de 300 toneladas de basura. Vamos a seguir trabajando para que quede en perfectas condiciones, limpia y transitable”, enfatizó Reggiardo al presentar los resultados.

El operativo se realizó en coordinación con la Policía Nacional y la Municipalidad de La Victoria, movilizando a mil trabajadores municipales y mil doscientos efectivos policiales. Para el retiro de estructuras informales y residuos se empleó maquinaria pesada, incluyendo volquetes, cargadores y cisternas de agua.

Asimismo, manifestó que habrá más presencial policial y de serenos para que tomen el resguardo en la zona. Gamarra es el emporio más visitados en esta época.

En otro momento, señaló que se buscará la reubicación de los ambulantes con la finalidad de que continúen trabajando, pero en orden.