Perú

Gamarra amanece sin ambulantes tras desalojo en la avenida Aviación ejecutado por la Municipalidad de Lima

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que el reciente operativo de desalojo permitió restablecer el tránsito peatonal y vehicular. Además, señaló la reubicación de los comerciantes

Guardar
Tras un nuevo operativo, la zona presenta una imagen inusual con presencia policial y accesos restringidos, mientras vecinos respaldan la acción y comerciantes aguardan una solución definitiva| Panamericana

La zona de Gamarra, en el distrito de La Victoria, presenta una imagen inusual tras el reciente operativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). De acuerdo con la ifnormación de Buenos días Perú, las calles ubicadas bajo las vías del tren eléctrico, ocupadas por comerciantes ambulantes, se encuentran desalojadas y con presencia de efectivos policiales y cercos metálicos.

El desalojo abarcó las cuadras dos a nueve de la avenida Aviación, donde por años se instalaron puestos informales que ofrecían desde ropa hasta alimentos. Solo los estibadores pueden acceder actualmente a la zona, mientras la MML continúa las labores de retiro de residuos y limpieza en la vía pública.

Los ambulantes desalojados mantenían su presencia desde hace varios años y a pesar de su reubicación, solían regresar en poco tiempo. Durante la transmisión, se recogió el testimonio de una vecina habitual de la zona, quien expresó su respaldo al retiro de los comerciantes informales.

El retiro de puestos informales
El retiro de puestos informales permitió restablecer el tránsito en las inmediaciones y reactivar la estación, aunque persisten dudas sobre la permanencia de la medida| Foto: MML

“No se puede caminar con la cantidad de ambulantes, hacen lo que quieren, hasta duermen ahí”, señaló la vecina. Además, precisó que causan molestias por suciedad y desorden en el entorno.

Abren estación del Metro de Lima

En relación al transporte, la estación Gamarra del tren eléctrico ya se encuentra abierta y operando con normalidad. De esta manera, los usuarios pueden acceder y utilizar el servicio tras el cierre temporal programado solo hasta ayer martes 3 de marzo.

La situación en Gamarra reaviva el debate sobre la efectividad de los operativos municipales para el control del comercio informal y la necesidad de medidas sostenibles. Esto debido a que la recuperación de espacios públicos en La Victoria ha sido un tema recurrente para las autoridades locales, aunque con resultados temporales.

Tras un nuevo operativo, la
Tras un nuevo operativo, la zona presenta una imagen inusual con presencia policial y accesos restringidos| Foto referencial: MML

Reubicación a los ambulantes

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que el reciente operativo de desalojo en la avenida Aviación permitió restablecer el tránsito peatonal y vehicular, considerado fundamental para la movilidad y el comercio en la ciudad.

Según detalló, la intervención facilitó la remoción de puestos rústicos, módulos abandonados, vehículos y diversos objetos que bloqueaban la vía pública.

“Las vías se tienen que transitar, no pueden ser tomadas por el comercio informal. Esta madrugada se han recogido más de 300 toneladas de basura. Vamos a seguir trabajando para que quede en perfectas condiciones, limpia y transitable”, enfatizó Reggiardo al presentar los resultados.

Suspenden operaciones en Gamarra hasta
Suspenden operaciones en Gamarra hasta las 2 p.m., usuarios deben buscar alternativas en el Metro de Lima | Línea 1

El operativo se realizó en coordinación con la Policía Nacional y la Municipalidad de La Victoria, movilizando a mil trabajadores municipales y mil doscientos efectivos policiales. Para el retiro de estructuras informales y residuos se empleó maquinaria pesada, incluyendo volquetes, cargadores y cisternas de agua.

Asimismo, manifestó que habrá más presencial policial y de serenos para que tomen el resguardo en la zona. Gamarra es el emporio más visitados en esta época.

En otro momento, señaló que se buscará la reubicación de los ambulantes con la finalidad de que continúen trabajando, pero en orden.

Temas Relacionados

Gamarraavenida AviaciónMunicipalidad de Limaperu-noticiasDesalojo

Más Noticias

Lima: este es el precio de la gasolina hoy

El costo de las gasolinas cambia todos los días en la ciudad peruana

Lima: este es el precio

Giancarlo Granda cuestionó a Javier Rabanal por su manejo en Universitario: “No entiende lo que significa la ‘U’

El periodista deportivo analizó la gestión del técnico español en el cuadro ‘crema’ y señaló que hay un malestar en la interna del club

Giancarlo Granda cuestionó a Javier

Gobierno de Balcázar evalúa que Fuerzas Armadas custodien las cocheras de empresas de transporte

Ante la ola de atentados y el anuncio de un nuevo paro de transportistas, el Ejecutivo sostuvo una reunión con representantes del sector para explicar las principales medidas que adoptará el Gobierno frente a esta situación

Gobierno de Balcázar evalúa que

No hay GNV en Perú: La fecha exacta en que se restablecería el abastecimiento

Ni autos particulares, ni taxis, ni vehículos de carga podrán llenar su tanque con Gas Natural Vehicular tras emergencia por ruptura del ducto de Camisea

No hay GNV en Perú:

Dólar se disparó a S/3,42 en Perú, luego de crisis del gas natural y guerra en Medio Oriente

El contexto tras el alza del dólar en Perú. El tipo de cambio llegó a su valor más alto en cuatro meses, con una de sus mayores subidas porcentuales en los últimos años

Dólar se disparó a S/3,42
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de Balcázar evalúa que

Gobierno de Balcázar evalúa que Fuerzas Armadas custodien las cocheras de empresas de transporte

Rafael López Aliaga asocia la emergencia en Camisea con corrupción: “Hace rato debía haber dos ductos y dejaron uno por coimas”

Ministerio de Energía y Minas coordina acciones para reestablecer servicio energético tras deflagración

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Mirtha Vásquez vende llaveros de Baby Yoda para financiar su campaña electoral y usuarios le advierten: “Te va a caer Indecopi”

ENTRETENIMIENTO

Marisel Linares en la mira

Marisel Linares en la mira de la justicia: ¿Qué pena podría enfrentar por falsificación de documentos?

Magaly Medina critica radical cambio de imagen de Maju Mantilla: “La quieren convertir de mosquita muerta a vampiresa”

Magaly Medina ironiza sobre dejar la farándula y dedicarse a investigar casos políticos: “Me han pedido que busque a Cerrón”

Caso Lizeth Marzano: misterioso BMW pasó hasta tres veces por la escena del atropello, revelan nuevas cámaras

Magaly Medina lamenta aplazamiento de prisión preventiva contra Adrián Villar: “La familia de Lizeth sigue esperando justicia”

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Soan:

Alianza Lima vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del partido por fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Giancarlo Granda cuestionó a Javier Rabanal por su manejo en Universitario: “No entiende lo que significa la ‘U’

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Venezuela por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Venezuela por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026