Isabel Acevedo sorprende al apoyar emprendimiento de la hija de Domínguez: “Hechos con amor”

Vania Bludau, Pamela Franco y hasta Leonard León han sorprendido al promocionar en sus redes sociales los helados de Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez. ¿Será una indirecta para Karla Tarazona? Video: TikTok @riclatorrez

La historia volvió a tomar fuerza en el entorno mediático cuando la modelo Isabel Acevedo, mejor conocida como ‘La Chabelita’, decidió romper su silencio y pronunciarse a través de sus redes sociales con un mensaje que, aunque breve, tuvo un impacto significativo.

En medio de un contexto cargado de controversia, Melanie Martínez recibió un respaldo inesperado que no solo puso el foco en su situación personal, sino también en el esfuerzo que viene realizando junto a su hija para salir adelante a través de un emprendimiento familiar.

El gesto de la bailarina no pasó desapercibido. En sus plataformas digitales, Acevedo destacó el negocio de helados ‘La monita’, impulsado por Melanie y su hija, la primogénita del cantante Christian Domínguez. Acompañando su publicación, escribió una frase que rápidamente captó la atención del público: “Hechos con amor”, un mensaje sencillo pero cargado de significado, que fue interpretado como una clara muestra de apoyo en un momento sensible.

‘La Chabelita’ rompe su silencio y se pronuncia sobre negocio de la hija de Christian Domínguez. Captura: @isabelacevedoarenas.

Exparejas de Christian Domínguez apoyan emprendimiento de Melanie Martínez

La aparición de ‘La Chabelita’ se produce en un escenario donde el nombre de Christian Domínguez ha estado en el centro del debate público. En los últimos días, diversas declaraciones de sus exparejas han alimentado la conversación mediática, generando cuestionamientos sobre su vida personal y, especialmente, sobre su rol como padre. En ese contexto, el respaldo al negocio de su hija adquiere un matiz más profundo, ya que se conecta directamente con las versiones que señalan una presunta ausencia paterna.

Lejos de ser un hecho aislado, el impulso que ha recibido ‘La monita’ evidencia una red de apoyo que se ha ido consolidando con el paso de los días. Figuras del espectáculo como Pamela Franco, Christian Cueva, Vania Bludau y Leonard León también han mostrado su respaldo al emprendimiento, amplificando su visibilidad y posicionándolo como un símbolo de resiliencia y unidad familiar en medio de la adversidad. Cada publicación, cada historia compartida, ha contribuido a que el proyecto gane terreno en el interés del público.

Sin embargo, detrás del impulso comercial hay una historia mucho más compleja. Días antes, Melanie Martínez ofreció declaraciones en el programa ‘La verdad a prueba’, conducido por Andrea Llosa, donde reveló detalles que añadieron una nueva capa de tensión a la situación. Según explicó, el cantante habría tomado acciones legales en relación con el respaldo mediático que estaba recibiendo el negocio de su hija, un hecho que generó sorpresa y abrió un nuevo frente de discusión.

‘La Chabelita’ rompe su silencio y se pronuncia sobre negocio de la hija de Christian Domínguez. Captura: @isabelacevedoarenas.

Melanie Martínez revela que Karla Tarazona habría maltratado a su hija

Pero fue durante esa misma entrevista donde Martínez decidió ir más allá y compartir aspectos íntimos relacionados con la experiencia de su hija. Sus palabras, cargadas de emoción, dejaron entrever situaciones que, según indicó, la menor no había expresado durante su infancia.

“Ella tiene su propia historia, no se llevaba bien... lo que ella me cuenta es que cuando era chiquita no la trataba bien o hacía que le regañara su padre, eso es lo que me cuenta y por eso... estaba muy pequeña, era una niña de 8 o 9 años... nunca me ha querido hablar tan extenso... no me lo decía ‘porque yo sé que te podría enojar y no me ibas a dejar ver a mi papá’”, relató.

Estas declaraciones generaron un fuerte impacto, no solo por su contenido, sino por la manera en que ponen en el centro la voz de una menor que, según su madre, habría guardado silencio durante años. El relato apunta a una dinámica familiar compleja, donde los vínculos, las emociones y las experiencias personales se entrelazan de forma delicada.

‘La Chabelita’ rompe su silencio y se pronuncia sobre negocio de la hija de Christian Domínguez. Captura: @isabelacevedoarenas.