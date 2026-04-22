ATU acelera tarjeta única para integrar estos servicios de transporte: usuarios podrán viajar por Lima con un solo pago

La tarjeta que unificará los pagos del transporte público en Lima se anunció el año pasado, pero este 2024 hicieron algunos cambios y mejoras. Estará lista para implementarse a inicios del 2025. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/ATU/Andina/Héctor Vinces

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) impulsa la implementación de la tarjeta única de pago en los servicios de transporte público, un avance que busca simplificar los desplazamientos de miles de ciudadanos en la capital peruana.

Desde febrero, el organismo oficializó el inicio de este sistema con tecnología sin contacto, que permite validar el acceso de manera ágil y segura. Con este paso, la ATU plantea unificar el mecanismo de cobro y optimizar la conectividad entre los principales corredores viales de la ciudad.

La tarjeta, diseñada con soporte tecnológico avanzado, integra medidas de protección como claves encriptadas y mecanismos de seguridad desarrollados exclusivamente para el sistema limeño.

El objetivo, de acuerdo con la ATU, es blindar el saldo de los usuarios frente a intentos de fraude o clonación, uno de los retos que enfrentaban los sistemas anteriores. Además, el dispositivo se caracteriza por una validación rápida en los puntos de embarque, agilizando el flujo de pasajeros y reduciendo los tiempos de espera.

Según precisó David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, este nuevo medio de pago funcionará en los Corredores complementarios, el Metropolitano y la Línea 2 del Metro de Lima, tres de los servicios más utilizados en la urbe.

Esta integración representa un salto hacia la interoperabilidad, permitiendo que los usuarios empleen un solo pase para acceder a diferentes modalidades de transporte.

La segmentación visual de la tarjeta, con diseños diferenciados, facilita la identificación de perfiles como estudiantes, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), miembros del Cuerpo de Bomberos (CGBVP) y personas con discapacidad, lo que asegura el respeto a los regímenes tarifarios especiales y contribuye a un control más transparente.

Líneas 3 y 4 del Metro conectarán con Metropolitano y corredores en estaciones clave de Lima. (Foto composición: Infobae Perú/ATU)

Seguridad, precio y condiciones de uso

El proceso de adopción de la tarjeta única contempla, además, la preparación de los sistemas de recaudo de empresas de transporte para aceptar el nuevo dispositivo. La ATU distribuyó las librerías tecnológicas a los operadores en febrero, sentando las bases para la integración progresiva de los distintos servicios.

Se prevé que para junio estén listos los componentes necesarios, incluyendo la creación de un fideicomiso maestro y una cámara de compensación, elementos que permitirán la coordinación eficiente entre empresas y el resguardo de los fondos de los usuarios.

Respecto al valor, la tarjeta tendrá un precio de 4.50 soles, muy similar a la actual tarjeta del Metropolitano, y requerirá recargas para su uso en los distintos servicios.

El directivo explicó que el proceso comprende tres fases: la circulación de la tarjeta, la aceptación en todos los sistemas de recaudo y la puesta en marcha del fideicomiso maestro. Una vez cumplidas, los usuarios podrán desplazarse por Lima y Callao con un solo pase, sin necesidad de adquirir tarjetas distintas para cada línea o ruta.

La implementación será progresiva en las rutas autorizadas y coexistirá con otros métodos de pago electrónico, en función de lo dispuesto en el reglamento de recaudo de la ATU. Esta medida responde a la demanda ciudadana de alternativas modernas y seguras, además de facilitar el control y la fiscalización del flujo de pasajeros en los servicios urbanos.