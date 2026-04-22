Destinan más de S/ 10 millones para potenciar el cacao loretano

En el marco de esta iniciativa, ya operan instalaciones destinadas al acopio y transformación del producto, lo que facilitará una gestión más eficiente de los procesos posteriores a la recolección. Foto: Agroideas

El impulso a la producción de cacao en la Amazonía peruana toma un nuevo impulso con la ejecución de un paquete de inversiones que supera los S/ 10 millones en la región Loreto. La intervención se concentra en la provincia de Mariscal Castilla, donde se viene implementando infraestructura y servicios orientados a mejorar la competitividad de los productores, especialmente en zonas cercanas a las fronteras con Brasil y Colombia.

Como parte de esta estrategia, se han puesto en funcionamiento centros de acopio y procesamiento que permitirán optimizar las etapas posteriores a la cosecha, consideradas determinantes para elevar la calidad del grano. La iniciativa también contempla asistencia técnica y el fortalecimiento organizativo, con el objetivo de consolidar una cadena productiva más eficiente y sostenible.

Infraestructura para mejorar la calidad del cacao

En el distrito de San Pablo se entregaron 10 centros de acopio postcosecha, integrados dentro de un plan mayor que prevé la instalación de 114 módulos en toda la provincia. Solo en el centro poblado de San Pablo se implementó un moderno espacio para el procesamiento del cacao, con una inversión que supera los S/ 5.300.000, orientada a mejorar las condiciones de trabajo de los productores.

El alcance de estas acciones también se extiende a otras nueve localidades del distrito, entre ellas Horacio Zevallos, Jesús de Praga, San Martín de Choro Yaco, San Felipe, Unión Progresista, San Juan de Camuchero, Prosperidad, San Antonio y Beiruth. La infraestructura permitirá estandarizar procesos como el fermentado y secado del cacao, factores clave para determinar su valor en el mercado y reducir pérdidas tras la cosecha.

El proyecto incluye además acompañamiento técnico y el impulso a la organización de los productores, con miras a afianzar una cadena productiva más eficiente y sostenible. Foto: Midagri

Asistencia técnica y expansión productiva

De manera paralela, en la comunidad nativa de Cushillo Cocha se viene desarrollando el ‘Proyecto Cacao’, que contempla una inversión de S/ 4.800.000. Esta iniciativa incluye la instalación de 104 módulos adicionales en comunidades como San Pedro de Palo Seco, San Francisco de Marichín, José Carlos Mariátegui y Centro Unido.

Estos espacios buscan “promover la producción en sistemas agroforestales y el procesamiento en grano seco de cacao para la reactivación económica de estas cinco localidades”, informó el Midagri en una nota de prensa. A diferencia de otras intervenciones, este componente prioriza el acompañamiento técnico permanente, que abarca el manejo fitosanitario de cultivos, la incorporación de prácticas de piscicultura amazónica y el uso sostenible de recursos como el camu camu.

Desarrollo agrario en zonas de frontera

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán, subrayó el impacto de estas acciones en la mejora de las condiciones económicas de las familias productoras. “Hemos llegado para conocer los avances del Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo (PEBDICP), iniciativa clave para fortalecer la producción de cacao y mejorar las oportunidades económicas de nuestras familias productoras”, señaló.

“Como Estado –añadió–, reafirmamos nuestro compromiso de impulsar el desarrollo agrario en zonas de frontera y de seguir fortaleciendo las cadenas productivas, no solo del cacao, sino también del camu camu y otros productos de la región”. Estas acciones son ejecutadas por el PEBDICP, que tiene a su cargo la implementación de proyectos en comunidades de difícil acceso.

El titular del Midagri, Felipe Meza Millán, destacó el efecto de estas medidas en la mejora de la economía de las familias productoras. Foto: Agroideas

Insumos y soporte para la campaña agrícola

Además de la infraestructura y la asistencia técnica, el programa incluye la entrega de paquetes tecnológicos destinados a mejorar el rendimiento de los cultivos. Estos contienen abonos orgánicos, fertilizantes foliares y herramientas de campo, distribuidos como parte del presupuesto asignado para la campaña agrícola en curso.

El objetivo es garantizar que las comunidades beneficiarias cuenten con los recursos necesarios para sostener y mejorar su producción, pese a las limitaciones logísticas propias de la Amazonía. Con estas medidas, se busca no solo elevar la calidad del cacao, sino también fortalecer la seguridad económica de los productores locales.