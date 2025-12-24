Exportación de cacao y derivados en Perú llega a cifra récord con USD 1.454 millones

Este hito se alcanza, no obstante, en un escenario internacional más desafiante y cambiante. Foto: Agro Negocios

El cacao peruano cerró el 2025 con un desempeño histórico. Entre enero y noviembre, las exportaciones de cacao y sus derivados alcanzaron USD 1.454 millones, superando ya todo lo registrado en el 2024 y confirmando un cambio de escala para el sector. El resultado consolida un ciclo excepcional, impulsado principalmente por el comportamiento de los precios internacionales más que por un aumento proporcional de los volúmenes enviados.

Este récord, sin embargo, llega en un contexto de mercado más complejo. Mientras los precios reaccionaron al ajuste de expectativas de oferta y a inventarios más ajustados, la demanda comenzó a mostrar señales de enfriamiento. En ese cruce, Perú logró capitalizar el momento, pero el desafío hacia adelante será sostener resultados cuando el impulso del precio pierda fuerza.

Un salto histórico en apenas dos años

De acuerdo con Fresh Fruit, el valor exportado por Perú en cacao y derivados pasó de USD 72 millones en 2010 a USD 352 millones en 2023, con una trayectoria de crecimiento cercana al 13% anual. Durante más de una década, el avance fue gradual y estuvo dominado por el grano como principal producto de exportación.

Ese patrón se rompió en el 2024. Ese año, los envíos escalaron a USD 1.239 millones, un incremento de 252% frente al 2023, impulsado casi exclusivamente por el alza de los precios internacionales. En la práctica, el valor exportado se multiplicó por 3,5 en un solo ciclo comercial, trasladando el efecto del mercado a toda la cadena productiva.

El 2025 amplía el récord del cacao

El impulso no solo se sostuvo, sino que se profundizó. Entre enero y noviembre del 2025, las exportaciones sumaron USD 1.454 millones, lo que equivale a un crecimiento de 17% frente a todo el 2024 y de 26% respecto al mismo periodo del año previo. El dato confirma que el país no solo mantuvo el nivel alcanzado, sino que lo amplió.

Tabla de las exportaciones mensuales del cacao. Foto: Fresh Fruit

A partir de este punto, la discusión deja de centrarse en el crecimiento y pasa a enfocarse en la gestión del riesgo. La mayor exposición a un mercado volátil obliga a afinar decisiones comerciales, desde la fijación de precios hasta el cumplimiento de estándares de calidad y trazabilidad.

Un mercado que se movió en semanas

El mercado internacional del cacao mostró un giro a fines de noviembre. El 28 de ese mes, el ICCO redujo su estimación de superávit global 2024/2025 a 49 mil toneladas, desde 142.000, y ajustó a la baja la producción esperada. A ello se sumaron inventarios más bajos en los puertos de Estados Unidos, con stocks monitoreados por ICE en torno a 1,66 millones de sacos a inicios de diciembre.

Desde África occidental también llegaron señales mixtas. Los embarques desde Costa de Marfil entre octubre y diciembre se ubicaron alrededor de 804 mil toneladas, cerca de 2% menos en términos interanuales, en un contexto de problemas estructurales vinculados a productividad y clima.

El punto débil del mercado es la demanda. Las cifras de molienda del tercer trimestre del 2025 reflejan el impacto de los precios elevados. Asia registró una caída de 17%, Europa retrocedió 4,8%, mientras que Norteamérica mostró un crecimiento moderado de 3,2%. El ajuste explica por qué los precios pueden reaccionar con rapidez, pero también corregir con la misma velocidad.

El factor financiero y la regulación

Desde enero del 2026, el cacao de Nueva York volverá a formar parte del Bloomberg Commodity Index. Este cambio puede activar compras automáticas de fondos pasivos que replican el índice, lo que podría añadir volatilidad en un contexto de inventarios ajustados.

A partir de enero del 2026, el cacao cotizado en Nueva York será reincorporado al Bloomberg Commodity Index. Foto: Radio Marañón

En paralelo, la postergación por un año de la regulación antideforestación de la Unión Europea reduce la presión de corto plazo, aunque no elimina la exigencia de fondo sobre trazabilidad y origen sostenible.

La región y el reto del 2026

En Sudamérica, Ecuador mantiene el liderazgo por escala, con exportaciones que superaron los USD 3.600 millones en el 2024. Colombia y Brasil también aprovecharon el ciclo de precios para incrementar sus envíos, cada uno con estrategias distintas.

Para Perú, el escenario del 2026 apunta a una mayor oferta global y a una normalización de precios. En ese contexto, el desempeño dependerá menos del mercado y más de la ejecución: calidad, consistencia y mayor valor agregado serán claves para sostener la rentabilidad cuando el precio deje de empujar.