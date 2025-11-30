La gran transición del cacao peruano en 15 años

En Ámsterdam, la delegación peruana presenta pruebas arqueológicas respaldando la antigüedad del cacao y exhibe variedades autóctonas que conectan pasado y futuro del cultivo. (Andina)

Hace apenas quince años, el cacao peruano era una promesa. Hoy es una historia de transformación que inspira. En este tiempo, la producción nacional creció a un ritmo vertiginoso de 10.1% anual, convirtiendo al Perú en el país con la expansión más rápida del mundo. Pero el verdadero milagro ocurrió en la elaboración de chocolate: en tan solo una década y media, pasamos de exportar 1,800 toneladas en 2010 a más de 11,200 toneladas en 2024. Multiplicamos por nueve nuestro alcance, nuestros mercados y nuestros sueños. El valor del mercado global de la cadena de valor de cacao – chocolate de Perú, sumando exportaciones y mercado interno, alcanzó casi los 2 mil millones de dólares el 2024.

Detrás de estas cifras hay un país que decidió creer en su cacao. 889 empresas chocolateras trabajan hoy desde 23 regiones del Perú, desde el corazón de la Amazonía hasta la costa y la sierra, dando vida a una cadena que no solo produce, sino que crea identidad, valor y orgullo. Este boom no es solo económico: es cultural.

Y quizás no haya un símbolo más poderoso que Cacaosuyo, la marca peruana que, con dedicación y maestría artesanal, acaba de conquistar por cuata vez el galardón al mejor chocolate del mundo en los International Chocolate Awards. Cada premio es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado, y de que el futuro del chocolate latinoamericano tiene acento peruano.

Perú: el país de más rápido crecimiento en la producción de cacao en el mundo.

La velocidad de crecimiento de la producción de cacao del Perú no tiene competidor en el mundo. Entre los años 2010 al 2024, el Perú ha registrado un crecimiento en la producción de cacao de 10.1% anual. Le sigue Ecuador que ha crecido a un ritmo del 8.8 % anual, luego Colombia con el 4.5%, Costa de Marfil y República Dominicana con el 2.3% y Camerún con el 0.9% (ver gráfico1).

Gráfico 1. Países con la tasa de crecimiento más alta en la producción de cacao en el mundo, 2010 - 2024

Fuente: Statista, ICCO. Elaboración: RECURSOS.

El crecimiento de la producción peruana de cacao ha sido consistente a lo largo de los últimos 15 años, lo que le ha permitido subir un escalón entre los 10 países con la mayor producción de cacao del mundo, situándose ahora en el puesto 7, superando a Indonesia, República Dominicana y Colombia. Debe destacarse que este crecimiento aprovecha las buenas condiciones de precios que se registraron desde fines del año 2022 cuando Costa de Marfil y Ghana redujeron su producción conjuntamente en más de medio millón de toneladas, el 11% del mercado mundial, elevando los precios a niveles nunca antes vistos. Los casi 500,000 pequeños agricultores de cacao de Latinoamérica, y los más de 100,000 del Perú en particular, han respondido de manera consistente y rápida para cerrar en algo la brecha de oferta que se generó en el mercado (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Los 10 principales países productores de cacao del mundo, campaña 2023/2024 (miles t)

Fuente: Statista, ICCO. Elaboración: División de Agricultura Sostenible de RECURSOS.

Durante estos años, el Perú ha mantenido su solidez como proveedor confiable de cacao, destacando no solo por la calidad y puntualidad de sus envíos, sino también por haber llevado, en los últimos quince años, la industrialización del cacao nacional a niveles sin precedentes, tal como mostraremos inmediatamente.

Perú: rompiendo el mito de que solo podemos exportar materia prima

Pocos saben que, en el 2024, más del 45 % de las 180,000 toneladas de cacao producidas en el Perú fueron transformadas localmente, abasteciendo tanto el mercado nacional como el internacional.

Gráfico 3. Perú: crecimiento anual promedio en la exportación de derivados del cacao (en volumen), variación porcentual (%) 2024 – 2010.

Fuente: SUNAT. Elaboración: División de Agricultura Sostenible de RECURSOS.

Gráfico 4. Perú: volumen de derivados de cacao exportados (en toneladas) 2024 – 2010.

Fuente: SUNAT. Elaboración: División de Agricultura Sostenible de RECURSOS.

El motor de este crecimiento para la industrialización del cacao peruano ha sido el mercado externo. El 75% de los productos procesados hechos a base de cacao se exportan, en especial, a Estados Unidos y la Unión Europea. Dentro de ellos, es el chocolate el que ha tenido el mayor desarrollo en los últimos quince años con una tasa de crecimiento del 14% anual, mucho más alta que la de la manteca de cacao (9% anual); el polvo de cacao (8% anual), y el licor de cacao (5% anual).

En el gráfico 4 mostramos cómo los productos procesados han aumentado notablemente sus volúmenes de exportación entre el 2010 y el 2024. El chocolate ha pasado de 1,804 a 11,200 toneladas; la manteca de cacao de 5,301 a 18,762 toneladas, mientras que el polvo de cacao de 2,643 toneladas a 8,159 y el licor de cacao de 1,730 a 3,438 toneladas.

Gráfico 5. Perú: valor de las exportaciones de derivados de cacao (en miles US $) 2024 – 2010.

Fuente: SUNAT. Elaboración: División de Agricultura Sostenible de RECURSOS.

De los 1,250 millones de dólares exportados por el Perú en cacao y derivados en el 2024, 489 millones fueron en productos procesados, aproximadamente el 40%. De estos últimos, la manteca explica el 53%, el polvo de cacao el 27%, el chocolate el 14% y el licor o pasta de cacao el 6%.

La industrialización del cacao ha cambiado el destino del grano de cacao peruano

Gracias al rápido proceso de industrialización del cacao, alrededor de 80,000 toneladas de cacao son procesadas en suelo peruano, de ellas unas 20,000 se destinan a elaborar productos a base de cacao que se venden en el mercado local y la diferencia, alrededor de 60,000 toneladas, son procesadas para la exportación de manteca, polvo, licor y chocolate.

Gráfico 6. Destino del grano de cacao producido en Perú, 2024

Fuente: SUNAT. Elaboración: División de Agricultura Sostenible de RECURSOS

Lo más prometedor: un núcleo industrial chocolatero ha nacido en Perú el S.XXI

El sector peruano de elaboración de cacao, chocolate y confitería ha crecido de forma espectacular en la última década. En el 2014, había registradas solo 414 empresas en el rubro de “Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería”, mientras que el 2023 este número subió a 889 empresas, más del doble, en los últimos 10 años. De este total, 835 empresas (94 %) son microempresas, la mayoría con menos de cinco trabajadores; 37 (4 %) corresponden a pequeñas empresas; 14 (1,8 %) a medianas; y apenas 3 (0,3 %) son grandes firmas. En conjunto, el 98 % del sector pertenece al segmento MYPE, mientras que solo unas 17 empresas medianas y grandes cuentan con una capacidad industrial significativa para producir derivados de cacao a escala.

En el sector de procesamiento de cacao se generan actualmente 22, 842 empleos directos, de los cuales 82 % se concentran en micro y pequeñas empresas, y solo 17,8 % en las grandes compañías. La actividad se focaliza principalmente en Lima, Cusco, Junín y San Martín, que concentran cerca del 65 % de las plantas de transformación. Además, destaca el crecimiento de las empresas asociativas agrarias, que pasaron de cuatro en 2014 a veinte en 2023, reflejando un avance sostenido en la industrialización de los propios productores.

Gráfico 7. Perú Chocolatero, 23 regiones del Perú producen chocolates

Fuente: “Estudio de Investigación Sectorial del Cacao y sus Derivados”, PRODUCE, 2024

En síntesis, el núcleo industrial chocolatero peruano está compuesto por cerca de 900 firmas registradas, de las cuales unas 17 lideran la transformación y exportación de productos derivados del cacao, marcando el inicio de una nueva etapa de industrialización y valor agregado en el país.

El valor del mercado global de la cadena de valor de cacao – chocolate de Perú alcanzó casi los 2,000 millones de dólares el 2024.

En el año 2024, el Perú exportó US $1,278 millones de dólares en cacao y derivados, US$ 488 millones en derivados de cacao con valor agregado (pasta, manteca, polvo y chocolate) y US $790 millones2. El mercado interno de chocolate en Perú alcanzó un valor de US$ 569.5 millones en 2024 y se espera que el mercado crezca a una tasa anual del 5.4 % durante el periodo 2025-2034, para alcanzar un valor de US $ 915.3 millones en 20343.

Por lo tanto, el volumen total de negocios que envuelve la cadena de valor de cacao – chocolate en el Perú, entre mercado interno y exportación, es de US $ 1,847.5 millones.

El legado más importante de USAID en el Perú

En el Perú existen actualmente alrededor de 250,000 hectáreas de cacao, cultivadas por unas 125,000 familias productoras distribuidas en distintas regiones del país. En el año 2000, la superficie en producción apenas alcanzaba las 20,000 hectáreas, lo que refleja un crecimiento sin precedentes en poco más de dos décadas.

Este notable avance —tanto en la expansión del cultivo como en el desarrollo de un dinámico y descentralizado núcleo industrial chocolatero— no habría sido posible sin la apuesta temprana de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID–Perú), que promovió el cacao como una alternativa económica legal frente al narcotráfico. Entre 2002 y 2022, USAID invirtió más de US$ 200 millones en programas orientados a fomentar la siembra de cacao con ex productores de coca en regiones clave como San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco y Ayacucho.

Gracias a esa visión estratégica y al trabajo articulado entre el Estado, otras fuentes importantes de la cooperación internacional y los más de 125,000 productores, el cacao se consolidó como un motor de desarrollo rural, inclusión económica y sostenibilidad. Asimismo, entre 2010 y 2022, USAID acompañó la creación e institucionalización del Salón del Cacao y Chocolate Peruano, una plataforma que dio origen a una red nacional de pequeñas empresas y chocolaterías artesanales dedicadas a la elaboración de chocolates finos de origen, hoy reconocidos en los principales mercados internacionales.