Laura Huarcayo regresa a la TV y es confirmada como nueva conductora de ‘Mande quien mande’

El espacio contará además con un tercer personaje que se revelará el día del estreno. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

El misterio llegó a su fin y la televisión peruana se prepara para un esperado reencuentro. Laura Huarcayo regresa oficialmente a la pantalla chica como la nueva conductora de ‘Mande quien mande’ (MQM), espacio de América Televisión que quedó sin conductora tras la salida de María Pía Copello en 2025.

La confirmación llegó la noche de este jueves, cuando el programa lanzó su esperada promoción oficial, desatando una ola de reacciones entre los televidentes y seguidores del formato.

La promoción no solo confirmó el regreso de Laura Huarcayo a la televisión, sino que además reveló que volverá a compartir conducción con Carlos Vílchez, en su popular personaje de La Carlota, una dupla que ya había demostrado química en el pasado y que ahora promete renovar el espacio del mediodía.

Un tercer personaje

El anuncio dejó claro que el retorno de la conductora no será en solitario, ya que el programa contará con un tercer personaje, aún no revelado, cuya identidad se conocerá recién el miércoles 21 de enero, fecha marcada para el estreno de esta nueva etapa, a la 1:40 p.m.

En el avance difundido por el canal, se aprecia a La Carlota como figura central del programa, dando a entender que esperaba continuar sola al frente de ‘MQM’. Sin embargo, la dinámica cambia con la llegada de Laura Huarcayo, generando un intercambio que marca desde ya el tono que tendrá el espacio.

“Está bien, acepté compañía, pero ojo, yo mando”, dice La Carlota con su característico humor, dejando entrever una competencia divertida por el liderazgo del programa.

La respuesta de Laura no se hace esperar y refuerza la complicidad que ambas figuras construyen frente a cámaras. “Hola, hola Carlotita, ¿quién dices que manda?”, replica la conductora, con una sonrisa que remite a su experiencia y seguridad en el set. El breve diálogo bastó para encender la expectativa del público, que ya anticipa un formato marcado por la comedia, la improvisación y el entretenimiento familiar.

El regreso de Laura Huarcayo a la televisión representa un momento significativo en su carrera. Con una amplia trayectoria como conductora de programas juveniles y familiares, su retorno había sido comentado en más de una ocasión, pero no fue hasta ahora que se confirmó su nuevo proyecto televisivo. Su llegada a ‘Mande quien mande’ se da en un contexto de renovación del programa, que busca consolidar su sintonía tras varios cambios en la conducción.

Otro de los elementos que ha generado expectativa es la presencia de un tercer integrante en el set, cuya identidad se mantiene en reserva. Tras la salida de Mario Hart, el espacio quedó con una vacante que será ocupada por una figura de la farándula, según se dejó entrever en la promoción. La producción ha optado por mantener el suspenso hasta el día del estreno, una estrategia que ha incrementado el interés del público en redes sociales.

Usuarios felices con retorno de Laura Huarcayo

La noticia del regreso de Laura Huarcayo no tardó en viralizarse y provocó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde los usuarios expresaron su entusiasmo y nostalgia. Muchos celebraron el reencuentro entre Laura y La Carlota, recordando etapas anteriores de la televisión peruana en las que ambas lograron conectar con el público. Los comentarios reflejan una recepción mayoritariamente positiva y una expectativa alta por la nueva etapa del programa.

“Ahora sí puedes… otra cosita mi Laurita Huarcayo”, escribió un usuario, mientras otro destacó: “La mejor dupla”. También se leyeron mensajes como “Por fin Laurita”, “Laurita y Carlotita. Al fin cambiarán al co-animador” y “Por fin! Laura y Carlota”, comentarios que evidencian la cercanía que la conductora mantiene con su audiencia y el respaldo que recibe en este retorno.

La producción de ‘Mande quien mande’ apuesta así por una fórmula conocida, pero con nuevos elementos que buscan refrescar el contenido. La combinación de la experiencia de Laura Huarcayo, el carisma de La Carlota y la incógnita del nuevo co-conductor apunta a fortalecer el programa en un horario altamente competitivo. El estreno, programado para el miércoles 21 de enero, marcará el inicio de una etapa clave para el espacio televisivo.

