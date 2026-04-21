Tragedia en Chorrillos: joven desaparece en la playa La Chira mientras celebraba el cumpleaños de su hijo

Un día de celebración familiar se convirtió en una pesadilla en la playa La Chira, Chorrillos. Jorge Armando Cuba fue arrastrado por una fuerte ola mientras celebraba el cumpleaños de su hijo. Su familia hace un llamado desesperado para encontrar su cuerpo.| Latina Noticias

Lo que inició como un encuentro familiar se transformó en una jornada de tragedia en la playa La Chira, ubicada en el distrito limeño de Chorrillos. Jorge Armando Cuba, un hombre de 34 años, desapareció en el mar después de ser arrastrado por una ola mientras celebraba el cumpleaños de su hijo, según relató su familia a Latina Noticias.

La familia de Cuba había viajado desde el distrito de San Juan de Lurigancho para pasar un día especial junto al mar. De acuerdo con la tía del joven, el grupo se encontraba cerca de una peña, en la orilla, cuando el mar sorprendió a Jorge.

“Estábamos acá nada más, donde está pasando justo a la orillita la ola, ahí hemos estado. Me retiré con mis hijos por la parte de acá y de ahí cuando volteo, ya no estaba, lo estaba arrastrando para la parte de aquí”, relató la mujer.

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La desaparición ocurrió ante la mirada atónita de los familiares, quienes rápidamente intentaron ubicarlo sin éxito. Desesperados por la falta de resultados en la búsqueda inicial, la tía de la víctima hizo un pedido público.

“Que venga la Marina, que nos ayuden, que vengan con drones, con helicópteros, con barcos, con yates, no sé, pero que vengan a ayudarme para recuperar a mi sobrino”, manifestó.

Más de 20 casos de desaparición en el mar en el 2026

Jorge Armando Cuba era promotor de ventas y se mostraba en sus redes sociales como una persona alegre, con afición por explorar la naturaleza y recorrer diversos puntos de la ciudad. Según la Policía de Salvataje, hasta la fecha se han registrado 22 casos de personas ahogadas en lo que va del año 2026, siendo el caso de Cuba el segundo ocurrido en la playa La Chira.

El técnico de la Brigada de Rescate, Edgar Vaca Rojas, explicó que el accidente se produjo debido a la confianza excesiva del bañista y a las condiciones del mar.

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“Lo que pasa es que él se ha confiado demasiado y se ha acercado mucho a la orilla, pero como usted ve, esta semana están en oleaje anómalo, entonces él se ha confiado demasiado”, manifestó el rescatista.

A pesar de su atractivo para los visitantes, La Chira es reconocida por sus olas impredecibles y su peligrosidad para los bañistas, incluso para quienes cuentan con experiencia en natación y conocimientos de primeros auxilios.

La familia continúa esperando que las labores de rescate permitan recuperar el cuerpo de Jorge para poder despedirse.

Canales de ayuda

Policía de Salvataje: cuenta con la Unidad de Salvataje, que atiende emergencias en playas y ríos. Ante una desaparición, se debe reportar de inmediato al número 105 o acudir al puesto policial más cercano.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú puede brindar apoyo en acciones de rescate y auxilio en emergencias acuáticas. Puedes llamar al 116.

Reportar la desaparición lo más pronto posible a las autoridades. Proveer toda la información posible: fecha, hora, lugar exacto, nombre completo y características de la persona desaparecida.