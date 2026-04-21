Perú

“Me dan asco”: Vania Bludau reaccionó al polémico ampay en Argentina de Mario Irivarren, Said Palao y Francho

La modelo y amiga de Alejandra Baigorria no se quedó callada ante el escándalo del yate expuesto por Magaly TV La Firme

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La modelo y amiga de Alejandra Baigorria no se quedó callada ante el escándalo del yate expuesto por Magaly TV La Firme | Willax

Vania Bludau expresó abiertamente su repudio tras la difusión de las imágenes que muestran a Mario Irivarren, Said Palao y Francisco Sierralta durante un controversia encuentro en un yate en Argentina. El episodio, revelado por Magaly TV La Firme, generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo peruano y Bludau, con vínculos anteriores con Alejandra Baigorria, no dudó en manifestar su opinión sobre lo sucedido.

Consultada por el programa Amor y Fuego sobre la repercusión del ampay, Bludau señaló el asombro que le provocó ver involucrados a los tres conocidos personajes. “Nadie se lo esperaba de los tres”, afirmó, dejando claro que la noticia tomó por sorpresa incluso a su círculo.

Más allá del desconcierto inicial, Bludau fue enfática respecto a los límites en una relación de pareja. “A mí me da asco eso, tener una pareja... se me viene muchas cosas a la cabeza, después de eso ¿qué hicieron? ¿puedes estar con tu esposa o tu novia, normal?”, expresó, dejando en evidencia su rechazo a cualquier posibilidad de reconciliación tras un episodio de ese tipo.
Vania Bludau es entrevistada de noche en la calle, con un micrófono, mientras en una pantalla dividida se muestran imágenes de Said Palao, Mario Irivarren y Francho
Vania Bludau reacciona con disgusto a las imágenes de Said Palao, Mario Irivarren y Francho en un ampay en Argentina, expresando su desaprobación.

Su postura resultó aún más contundente al opinar sobre la respuesta de Alejandra Baigorria, directamente afectada por el comportamiento de Said Palao. “Lo que yo opino, como mujer, sobre lo que he visto es como todas las peruanas, que es una falta de respeto grandísima y esas cosas no se perdonan, no”, sostuvo Bludau, sumándose a la indignación que generó el caso en la opinión pública.

Para la modelo, la infidelidad no requiere actos explícitamente físicos. “No me tienen que ser infiel para llegar a un acto de infidelidad, acostarse, besarse, para mí no, con tal de hablar con alguien más a mis espaldas, mensajearse también es infidelidad para mí, coquetear está super mal. Yo no aguanto pulgas”, subrayó, ampliando la definición de traición dentro de una relación amorosa.

Imagen en pantalla dividida. Izquierda: grupo de hombres en un aeropuerto. Derecha: Vania Bludau es entrevistada de noche con un micrófono
Vania Bludau expresa su indignación en una entrevista nocturna por el polémico ampay de Said Palao, Mario Irivarren y Francho en Argentina, mientras una imagen del grupo aparece en la pantalla dividida.

Vania Bludau deja entrever que ya no es cercana a Alejandra Baigorria

Durante la misma entrevista, Vania Bludau también se refirió a los cambios en su relación con Alejandra Baigorria. Aunque recalcó el cariño que aún siente por la empresaria, reconoció que ya no forma parte de su círculo de confianza más inmediato.

“Siento que todo el mundo le va a decir mil cosas y cuando alguien quiere buscar la opinión o el consejo de una amiga, lo busca. En este caso, ella no me ha preguntado nada, ni nada. Yo creo que está bien con su entorno más cercano”, explicó Bludau, dejando entrever que la comunicación entre ambas se ha vuelto menos frecuente.
Vania Bludau, Alejandra Baigorria y el ampay de Said Palaoa
Vania Bludau critica el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao tras polémico ampay en Argentina, enfatizando que las faltas de respeto no se deben perdonar. (Instagram Vania Bludau / Alejandra Baigorria)

Tras el escándalo, Bludau optó por enviar un mensaje de apoyo a Baigorria, aunque la interacción no se profundizó. “Atiné a mandarle un mensaje que la quería mucho y que cualquier cosa que necesite estaba ahí para ella y si quería ir a entrenar conmigo, que vamos para despejarse, pero nada más”, relató la modelo.

Estas palabras sugieren que, aunque el aprecio persiste, el lazo entre ambas se ha transformado y que la empresaria ahora encuentra respaldo en otras personas de su entorno más cercano. Por su parte, Bludau mantiene su postura firme respecto a situaciones de deslealtad, dejando claro que su tolerancia frente a este tipo de comportamientos es nula.

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