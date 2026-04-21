Perú

Premier se reunió con embajador de EE.UU. en medio de controversia por adquisición de aviones militares F-16

La cita entre el premier Arroyo y el embajador de EE.UU. ocurre tras la decisión de José Balcázar de dejar al próximo gobierno la compra de aeronaves militares

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Montaje fotográfico de Bernie Navarro y Luis Arroyo con una bandera de EE.UU. de fondo, y un avión de combate gris volando en el cielo en el centro
El premier de Perú, Luis Arroyo, y el embajador de EE.UU., Bernie Navarro, aparecen en una imagen compuesta con un avión militar en el centro, destacando la tensión por la compra de aeronaves estadounidenses. (Infobae Perú)

En medio del creciente debate político, diplomático y militar por la postergación de la compra de aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, sostuvo el último lunes 20 de abril una reunión con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El encuentro se realizó en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo, luego de que el presidente transitorio José María Balcázar anunciara días atrás que la firma del contrato para adquirir los cazas F-16 Block 70 sería dejada al próximo gobierno, argumentando razones fiscales y la naturaleza temporal de su mandato.

Reunión clave tras días de tensión

De acuerdo con la agenda oficial de la PCM, Arroyo sostuvo primero una ronda de conversaciones con el canciller Hugo de Zela y con el ministro de Defensa Carlos Díaz. Posteriormente recibió al diplomático estadounidense durante cerca de 50 minutos.

Captura de pantalla de la agenda oficial del 20 de abril. La tabla muestra una reunión del Premier Luis Arroyo con el embajador de EE.UU., Bernie Navarro
Una captura de pantalla muestra la agenda del premier Luis Arroyo, incluyendo una reunión con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, en un contexto de tensión por la posible compra de aviones militares. (Exitosa)

Aunque no se difundió un comunicado oficial sobre el contenido de la cita, la reunión fue interpretada como un intento de enfriar la tensión surgida tras las declaraciones cruzadas de los últimos días y de explicar la posición adoptada por el Gobierno peruano respecto al proceso de adquisición militar.

La compra quedó en pausa

La operación para adquirir 24 unidades F-16 Fighting Falcon había sido estimada en alrededor de US$ 3,500 millones y era considerada una de las mayores compras de defensa en la historia reciente del país. El proyecto buscaba reemplazar aeronaves antiguas y reforzar la capacidad operativa de la FAP.

Sin embargo, Balcázar defendió la suspensión temporal del proceso al considerar que una administración transitoria no debe comprometer una inversión de esa magnitud a pocos meses del cambio de mando.

“No se puede comprometer tanto dinero no teniendo la verdadera voluntad popular”, señaló previamente el mandatario en Exitosa, al justificar que la decisión final sea asumida por la próxima gestión.

Reacciones en Perú y Estados Unidos

La pausa del contrato provocó cuestionamientos desde distintos sectores. Congresistas, exautoridades, gremios empresariales y oficiales en retiro expresaron preocupación por el impacto que la medida podría generar en la imagen del país y en la relación estratégica con Estados Unidos.

Entre las voces críticas destacó la del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, quien pidió honrar los acuerdos alcanzados y advirtió posibles consecuencias comerciales, de seguridad y migratorias si el Perú incumple compromisos asumidos.

También la Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertó que aplazar decisiones de esta naturaleza en medio de un contexto político complejo puede afectar la confianza de inversionistas y socios internacionales.

Balcázar descarta crisis diplomática

José María Balcázar
El tipo de cambio sí ha reaccionado a la designación de José María Balcázar, aunque el alza aún es ligera. - Crédito Presidencia

Pese al ruido generado, el jefe de Estado negó en el citado medio que exista un deterioro en las relaciones bilaterales con Washington. Según indicó, tras la reunión entre Arroyo y Navarro ambas partes habrían acercado posiciones y comprendido mutuamente sus argumentos.

El mandatario sostuvo además que los lazos entre Perú y Estados Unidos son sólidos y van más allá de una operación comercial puntual, al incluir cooperación en comercio exterior, agroexportación, turismo y seguridad.

Congreso pide explicaciones

La controversia también llegó al Parlamento. La Comisión de Defensa del Congreso acordó citar al premier Arroyo, al ministro de Defensa y al canciller para que expliquen las razones que llevaron al Ejecutivo a congelar la compra de los aviones.

La sesión fue programada para el próximo 27 de abril y se espera que allí el Gobierno detalle si la decisión es definitiva o si aún existe margen para retomar las negociaciones.

Por ahora, la adquisición de los F-16 permanece en suspenso. Mientras algunos sectores consideran prudente esperar al nuevo gobierno para una decisión de largo plazo, otros advierten que seguir retrasando la modernización aérea podría ampliar las brechas de defensa del país y dañar su credibilidad internacional.

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