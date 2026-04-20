Perú

Mayra Goñi y Rodrigo Brand captados besándose: actor explota contra la prensa tras las imágenes

La pareja que protagoniza la telenovela Valentina Valiente parece tener algo más que una amistad

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Collage de dos imágenes borrosas. Izquierda: dos personas besándose con poca luz. Derecha: dos hombres de pie en la calle de noche
Mayra Goñi y Rodrigo Brand fueron captados besándose en la calle, provocando la reacción del actor contra la prensa tras la difusión de las imágenes.

La reciente aparición de Mayra Goñi y Rodrigo Brand en un video difundido por el programa ‘Amor y fuego’ ha reavivado el interés sobre la relación entre los protagonistas de la telenovela Valentina Valiente. El material audiovisual muestra a ambos compartiendo una velada que termina con un gesto de intimidad, lo que alimenta las especulaciones sobre un posible romance fuera de la ficción. Las imágenes, grabadas en un ambiente relajado y de confianza, muestran a los actores intercambiando muestras de cariño y culminando la noche con un beso.

Desde el inicio de los rumores, Goñi y Brand han insistido en que su vínculo no va más allá de la amistad y la camaradería derivada del trabajo en la telenovela. No obstante, el adelanto del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre muestra una secuencia que para muchos contradice esas declaraciones. En redes sociales, los comentarios y el debate sobre la autenticidad de la relación se multiplican, mientras la pareja evita pronunciarse públicamente.

El programa, emitido por Willax TV, aborda la reacción de Rodrigo Brand ante la prensa por imágenes relacionadas con Mayra Goñi | Willax

El video, publicado en las plataformas digitales del programa, retrata a la actriz peruana y al actor mexicano en lo que parece ser una cita discreta. A lo largo de la grabación, ambos lucen distendidos y cercanos, intercambiando gestos que evidencian confianza mutua. En uno de los momentos más comentados del clip, la cámara capta el instante en que Goñi se acerca al cuello de Brand y él corresponde con naturalidad, reforzando la percepción de intimidad entre los dos.

La difusión de estas imágenes ha generado distintas reacciones en el entorno de los artistas y entre los seguidores de la telenovela. Mientras algunos consideran que los gestos captados forman parte de una simple amistad, otros interpretan el episodio como la confirmación de un vínculo sentimental que ambos han preferido mantener alejado de los reflectores.

Imagen oscura y borrosa que muestra a Mayra Goñi y Rodrigo Brand besándose, con un efecto de llamas en primer plano
La actriz Mayra Goñi y el actor Rodrigo Brand son captados besándose en medio de la polémica mediática.

Rodrigo Brand enfrenta a reportero de ‘Amor y fuego’ tras cita con Mayra Goñi

El ambiente de privacidad se vio abruptamente interrumpido por la intervención del equipo de ‘Amor y fuego’. La presencia de las cámaras no solo sorprendió a los actores, sino que provocó una reacción inmediata de Rodrigo Brand. En el registro transmitido por el programa de Willax Televisión, la situación escala de manera rápida cuando el actor se da cuenta de que está siendo grabado.

Un primer intento de mediación ocurre cuando una mujer, presente en la escena, trata de evitar que Brand increpe al reportero. Pese a los esfuerzos, la tensión aumenta y el actor mexicano termina cometiendo una agresión física contra el miembro del equipo periodístico. Este episodio, también captado en video, se ha convertido en objeto de análisis entre usuarios y especialistas en medios, quienes debaten sobre los límites de la privacidad y el comportamiento de los personajes públicos.

Un hombre, identificado como Rodrigo Brand por una flecha amarilla, de espaldas con una chaqueta oscura, en un área exterior con otras personas. Al fondo, un letrero de 'LAVADO'
El actor Rodrigo Brand, identificado con una flecha, es captado en un espacio público al aire libre, posiblemente reaccionando a la presencia de la prensa tras la difusión de imágenes comprometedoras.

Hasta el momento, Mayra Goñi y Rodrigo Brand no han emitido declaraciones sobre lo sucedido ni sobre el contenido difundido por el programa. La repercusión que ha tenido el caso en redes sociales ha sido inmediata, con miles de interacciones y comentarios en torno a la actitud del actor ante la prensa y a la verdadera naturaleza de su relación con la actriz peruana.

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