Ricardo Gareca se desmarca de la posibilidad de asumir los mandos de Universitario: “No puedo hacer absolutamente nada”

Ricardo Gareca, cabizbajo por un inicio duro en el Mundial 2018. - Crédito: REUTERS

El proyecto de Universitario de Deportes con Javier Rabanal fracasó rotundamente. A pesar de que la dirección deportiva del club tricampeón de Perú le concedió confianza plena al entrenador español, los malos resultados recientes obligaron a ejercer un volantazo en las oficinas, dejando patente que la mejor decisión pasa por cortar el proceso.

A falta de oficializar su salida, la ‘U’ ha empezado a realizar un ejercicio de búsqueda de candidatos que puedan instalarse rápido a la parcela técnica. Uno de los nombres que suena en el debate de las autoridades es Ricardo Gareca, cuya amplia experiencia del medio local le confiere varios cuerpos de ventaja sobre otros competidores.

El exseleccionador de Perú explicó que las lesiones y el rendimiento físico mermaron las opciones del máximo referente peruano, justificando su polémica exclusión ante la prensa y la afición (Andina)

Al ‘Tigre’ lo ha llenado de orgullo que en Ate su nombre vuelva a estar vinculado después de casi dos décadas. Sin embargo, por más deseos que tenga de asumir un nuevo desafío no puede hacerlo porque, actualmente, se debe a una función inédita como streamer en el espacio ‘La Sustancia’.

❝Por contrato tengo que estar hasta después del Mundial, eso me impide trabajar en algún club. Por el momento no puedo hacer absolutamente nada. Solo me queda comentar de lo que me gusta, que es el fútbol. Y en eso estoy. ¿Trabajar a nivel de equipo? No❞, dijo en una entrevista a Fútbol Satélite.

Acuciosa mirada

Aunque Universitario había encontrado la fórmula ganadora con la presencia de Jorge Fossati como líder desde la banca, las altas esferas de la institución apostaron por una modificación sustancial. Así, le mostraron la puerta de salida al orfebre del tricampeonato para darle entrada a un desconocido Javier Rabanal.

Si bien el estratega europeo contaba con un pergamino notable por la consecución del título del fútbol ecuatoriano con el Independiente del Valle, lo cierto es que carecía de experiencia en un club grande, tradicional y de arraigo. Eso pesó demasiado y terminó llevándoselo por delante junto a la tensión propia de un grupo que le soltó la mano.

Javier Rabanal sepultó su continuidad en Universitario por una concatenación de malos resultados. - Crédito: Difusión

Al respecto, Ricardo Gareca se mostró muy sorprendido por el gran riesgo que corrieron Álvaro Barco y Franco Velazco, los principales impulsores del cambio de ruta: “Esos cambios los tiene que ver la dirigencia. Viene un equipo saliendo campeón tres veces seguidas”.

“Cualquier cambio de perfil y conducción puede implicar. Hay que analizar muy detenidamente. Nosotros tenemos maneras y lo saben. Hay que ver lo que quiere la dirigencia”, agregó el otrora seleccionador de Perú en Fútbol Satélite.