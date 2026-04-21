Elecciones 2026: ONPE recuerda que el resultado final se conocerá luego la resolución de actas observadas y pedidos de nulidad

Las actas elaboradas por los miembros de mesa el 12 de abril ya llegaron a las sedes descentralizadas, incluyendo las provenientes de localidades rurales del Cusco, cuyo traslado fue dificultado por condiciones meteorológicas adversas (Créditos: ONPE)

Keiko Fujimori aseguró su lugar en la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026, aunque resta definir quién será su contrincante. La competencia por el segundo puesto se mantiene entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, en un contexto donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió que el conteo final de votos depende de la resolución de pedidos de nulidad y de la revisión de actas observadas.

Según informó la entidad, las actas generadas por los miembros de mesa durante la jornada electoral del 12 de abril ya llegaron a las sedes descentralizadas correspondientes.

El último lote fue trasladado por vía aérea debido a dificultades meteorológicas, principalmente desde localidades del Cusco como Pichari (14), Villa Virgen (8) y Villa Kintiarina (9). El helicóptero encargado de este traslado no pudo operar en días previos por condiciones adversas en la zona de Cielo Punco. La llegada tardía de estas actas era esperada, dada la complejidad geográfica y climática de la región.

La ODPE Lima Centro 1 recibió actas físicas del extranjero enviadas por valija diplomática, aunque la mayoría ya había sido transmitida digitalmente (Créditos: ONPE)

En paralelo, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro 1 recibió actas provenientes del extranjero, enviadas físicamente a través de valija diplomática desde consulados peruanos en distintos países. Sin embargo, la mayoría de estas actas ya habían sido transmitidas electrónicamente mediante un sistema de escaneo y envío seguro por VPN. Este mecanismo busca agilizar la transmisión de resultados y reforzar la seguridad del proceso.

Una vez en las oficinas descentralizadas, las actas ingresan a los centros de cómputo para su procesamiento. Cada mesa de sufragio genera cuatro actas: una para la ODPE, otra para el Jurado Electoral Especial (JEE), una destinada a la propia ONPE y una cuarta para el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este sistema permite múltiples controles cruzados y garantiza la trazabilidad del voto.

El procesamiento de actas implica digitalización, control de calidad por personal e inteligencia artificial, y verificación de datos mediante comparación ciega y revisión manual en caso de discrepancias o errores materiales (Créditos: ONPE)

El procedimiento para validar y contabilizar los votos involucra varias etapas. Las actas, primero, son digitalizadas y sometidas a un control de calidad realizado tanto por personal especializado como por inteligencia artificial. Posteriormente, los datos son ingresados de forma aleatoria y ciega por un operador de la ONPE.

Paralelamente, los mismos datos son verificados por el sistema automatizado, que coteja ambos registros para detectar cualquier discrepancia. Si se identifican diferencias entre ambas lecturas, se procede a una revisión manual. Además, la inteligencia artificial verifica que las actas cuenten con las firmas obligatorias de los miembros de mesa.

En caso de que se detecten errores materiales, como sumas incorrectas o ausencia de firmas, el acta es considerada observada y remitida al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente.

El resultado definitivo del escrutinio se determinará una vez que se resuelvan los pedidos de nulidad y se revisen las actas que han sido observadas (Créditos: ONPE)

Las actas también pueden ser derivadas al JEE si contienen votos impugnados o si los personeros de las organizaciones políticas presentan solicitudes de nulidad durante la jornada electoral. Si faltan ejemplares de alguna acta, la ODPE informa para que tome conocimiento y resuelva según corresponda.

El Jurado Electoral Especial, órgano dependiente del Jurado Nacional de Elecciones, es el encargado de emitir resoluciones sobre las actas observadas. Si alguna de estas decisiones es apelada, el caso pasa al pleno del JNE, que actúa como segunda y definitiva instancia jurisdiccional en el proceso. En determinadas situaciones, el órgano electoral puede ordenar un recuento de votos para garantizar la transparencia y legitimidad de los resultados.

Con el avance del escrutinio y la llegada de las actas pendientes, la definición del segundo candidato para la segunda vuelta se mantiene en suspenso. La ONPE ha reiterado que solo se proclamarán los resultados oficiales una vez resueltas todas las observaciones y reclamos presentados durante el proceso electoral, en cumplimiento estricto de la normativa vigente.