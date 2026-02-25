¿Jesse & Joy se separan? Uno de los integrantes habla sobre los próximos proyectos

Jesse anunció el lanzamiento de su proyecto solista 'Jesse and the Supernovas' y el próximo álbum titulado 'Sombrero'. - (Jovani Pérez/ Infobae)

El dúo mexicano Jesse & Joy participó en una conferencia de prensa previa a su presentación en el Festival de Viña del Mar, donde compartieron reflexiones sobre su carrera y el panorama actual en México.

En el encuentro, los hermanos Huerta reafirmaron su compromiso con la transmisión de mensajes de amor y esperanza. Jesse sostuvo que la música les permite compartir valores humanos fundamentales con su audiencia.

Un momento central de la conferencia se produjo cuando Jesse anunció su nuevo proyecto alterno como solista, titulado Jesse and the Supernovas. El músico informó que este año dará a conocer su primer álbum en solitario, el cual llevará por nombre “Sombrero”.

El músico mexicano adelantó que este año presentará su primer trabajo en solitario sin abandonar su historia con Joy. - (Instagram/@jesseboy)

Jesse presenta ‘Jesse and the Supernovas’ y confirma que la magia de Jesse & Joy sigue intacta

Jesse explicó que aún quedan detalles por revelar sobre el álbum, lo que alimentó la curiosidad de los seguidores. Su proyecto alternativo representa una nueva etapa en su desarrollo artístico, sin dejar de lado su historia junto a Joy.

La expectativa por la iniciativa solista de Jesse creció después de que el artista compartiera en redes sociales la cuenta oficial @jesseandthesupernovas, donde irá adelantando novedades de su trabajo independiente.

A pesar del lanzamiento de este proyecto, en la conferencia no se abordó la posibilidad de una separación del dúo. Jesse y Joy subrayaron la importancia de su vínculo y la complementariedad que han cultivado a lo largo de los años.

La conferencia de Viña del Mar revela proyecto solista de Jesse y unión con Joy

La expectativa por las novedades de Jesse creció tras la apertura de la cuenta oficial @jesseandthesupernovas en redes sociales. - (Instagram/@elfestivaldevina)

Joy señaló que la madurez ha sido fundamental para mantener la relación profesional y personal. Aprender a establecer límites sanos les ha permitido evolucionar como equipo y como individuos dentro de la industria musical.

Jesse, por su parte, describió que el proceso creativo conjunto se ha mantenido armónico gracias a la coincidencia natural de intereses y al respeto por los espacios personales de cada uno.

El dúo remarcó que la convivencia intensa, propia de las bandas familiares, ha sido una ventaja para transmitir emociones genuinas al público y para fortalecer su propuesta artística.

Un proyecto con vinculo familiar y conexión musical

Jesse & Joy celebran su tercera participación en el Festival de Viña del Mar 2026 en la emblemática Quinta Vergara. (Instagram/@elfestivaldevina)

En relación con el público chileno, Jesse & Joy destacaron el afecto y la cercanía que han experimentado en sus visitas a Chile. Joy mencionó que el país fue uno de los primeros países en hacerlos sentir como en familia fuera de México.

Los hermanos recordaron que su música romántica y melódica tiene raíces en su formación artística y en sus experiencias personales, aspectos que seguirán presentes tanto en su trabajo conjunto como en los proyectos paralelos.

La conferencia en Viña del Mar dejó claro que, mientras Jesse explora nuevas posibilidades con Jesse and the Supernovas, la esencia de la dupla permanece intacta, nutriéndose de la madurez, la complicidad y el respeto mutuo.