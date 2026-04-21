Pamela Franco revela que Christian Domínguez acusó a Karla Tarazona de tener problemas con el alcohol

Pamela Franco rompe su silencio y habla sobre el escándalo mediático, afirmando que nunca quiso ser la amante de nadie. La artista se quiebra al confesar que eligió parejas equivocadas y que todo lo sucedido ha sido su culpa.

La catante Pamela Franco volvió a encender la conversación pública, esta vez no solo por sus experiencias personales, sino por las revelaciones que involucran directamente a su expareja Christian Domínguez y a la conductora Karla Tarazona.

En una entrevista concedida al programa conducido por Andrea Llosa, la cantante ofreció detalles que no habían sido expuestos antes, en un tono que combinó sorpresa, cuestionamiento y una evidente reflexión sobre la influencia de terceros en la construcción de percepciones personales.

Pamela Franco expone lo que Christian Domínguez le decía sobre Karla Tarazona. Captura: Panamericana Televisión.

Un relato que reabre viejas tensiones

Desde el inicio de la conversación, Pamela Franco dejó en claro que su percepción sobre Karla Tarazona estuvo profundamente influenciada por lo que escuchaba de Christian Domínguez durante el tiempo que mantuvieron una relación. “Lo critica horrible a (Christian) Cueva y creo que es algo personal. Le dice borracho cuando yo tengo un concepto de ella que Christian Domínguez me decía”, afirmó.

Este punto marca el eje central de su testimonio. Franco no solo expone una supuesta versión de Domínguez sobre Tarazona, sino que también reconoce que, en ese momento, asumía esas afirmaciones como ciertas.

Pamela Franco expone lo que Christian Domínguez le decía sobre Karla Tarazona. Captura: Panamericana Televisión.

La acusación que genera controversia

El momento más delicado de la entrevista llegó cuando Pamela Franco reveló lo que, según ella, Christian Domínguez le habría dicho sobre Karla Tarazona en privado. “Me decía que tenía un problema con esto (...) me decía que cuando se iba de gira, el bar tenía que dejarlo con candado, porque cuando volvía no encontraba nada”, expresó.

Aunque Franco no presentó pruebas ni profundizó en detalles adicionales, su testimonio apunta directamente a una acusación sensible: un supuesto problema con el alcohol. La forma en que lo relató sugiere que, en ese entonces, lo consideraba parte de la dinámica cotidiana que Domínguez compartía con ella, sin cuestionar su veracidad.

Karla Tarazona rompe su silencio sobre Christian Domínguez y prioriza a su hijo. Captura: IG.

Entre la creencia y la duda

Uno de los aspectos más relevantes del testimonio de Pamela Franco es la forma en que reconoce haber construido su opinión sobre Karla Tarazona. “Por eso digo que el concepto que tengo de ella es por él. Por eso digo, qué le dirá a ella de mí también”, reflexionó.

Esta frase introduce un matiz importante: la duda. Si en el pasado aceptaba sin cuestionar lo que Domínguez le decía, hoy parece mirar esa situación con mayor distancia crítica. La posibilidad de que él haya hablado de ella en términos similares abre una reflexión sobre la reciprocidad de los relatos dentro de relaciones conflictivas.

Lejos de posicionarse como una voz absoluta, Franco deja entrever que su versión está atravesada por la subjetividad y por el contexto emocional en el que se encontraba en ese momento.

Karla Tarazona rompe su silencio sobre Christian Domínguez y prioriza a su hijo. Captura: IG.

La distancia con Karla Tarazona

Más allá de las declaraciones polémicas, Pamela Franco también se refirió a su relación —o más bien, a la ausencia de ella— con Karla Tarazona. “No era mi amiga, pero me mandaba a sus hijos; yo los he atendido con cariño, a su hijo lo quiero un montón (...) no hemos sido amigas, pero hemos sido madres”, señaló.

En ese sentido, Franco reconoce un vínculo que, aunque no puede calificarse como amistad, sí tuvo momentos de cercanía y cooperación. La referencia a la maternidad como punto en común funciona como un elemento que humaniza la relación y la saca del terreno exclusivamente mediático.

Pamela Franco se sincera: reconoce errores y habla de su romance con Christian Cueva. Captura: Andrea.

El peso de las palabras en el espacio público

Las declaraciones de Pamela Franco se producen en un contexto donde cada palabra puede amplificarse rápidamente. La televisión, las redes sociales y los portales digitales convierten testimonios personales en temas de debate nacional. En este escenario, lo dicho por la cantante no solo impacta a los involucrados, sino también a la audiencia que consume estas historias.

El caso también pone sobre la mesa la responsabilidad de quienes comparten este tipo de afirmaciones. Si bien Franco presenta su versión como un relato de lo que escuchó, el efecto final es la difusión de una acusación que puede tener consecuencias en la imagen pública de Karla Tarazona.

Karla Tarazona rompe su silencio sobre Christian Domínguez y prioriza a su hijo. Captura: IG.

Una narrativa atravesada por la introspección

A lo largo de la entrevista, se percibe un intento de Pamela Franco por contextualizar sus palabras dentro de un proceso personal más amplio. No se limita a repetir lo que vivió, sino que también reflexiona sobre cómo esas experiencias influyeron en su forma de ver a los demás.

La frase “por eso digo que el concepto que tengo de ella es por él” funciona casi como una síntesis de ese proceso.

Karla Tarazona rompe su silencio sobre Christian Domínguez y prioriza a su hijo. Composición Infobae / Carol Ruiz.