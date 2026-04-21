Perú

Actividad comercial crece 6,06% gracias al repunte de la demanda

El avance del sector estuvo respaldado por el desempeño positivo de los segmentos mayorista, minorista y automotriz, en un contexto de mayor consumo, campañas estacionales y recuperación de la inversión privada

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Ese resultado también se evidenció en el balance del primer bimestre, lapso en el que la actividad del sector acumuló una expansión de 5,23%.
Ese resultado también se evidenció en el balance del primer bimestre, lapso en el que la actividad del sector acumuló una expansión de 5,23%. Foto: Adobe Stock

La actividad comercial en el país mostró un desempeño positivo en febrero de 2026, al expandirse 6,06% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este resultado estuvo asociado al mayor dinamismo en los segmentos mayorista, minorista y automotriz, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El avance también se reflejó en el acumulado del primer bimestre, periodo en el que el sector registró un crecimiento de 5,23%, según precisó el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores. La evolución responde, principalmente, a una mayor demanda interna y a factores estacionales que impulsaron el consumo.

Impulso del comercio mayorista

El comercio al por mayor reportó un aumento de 4,41% en febrero, favorecido por la mayor colocación de maquinaria y equipos orientados a actividades como construcción y minería. También destacó la comercialización de herramientas eléctricas, así como de sistemas de climatización y refrigeración, en un contexto de mayor actividad empresarial.

A ello se sumó el incremento en la venta de combustibles y lubricantes, vinculado al crecimiento del parque automotor y a mejoras en los procesos logísticos. Asimismo, la demanda de metales como oro, cobre y acero impulsó la comercialización de estos insumos. En paralelo, se observó una mayor salida de productos farmacéuticos, enseres para el hogar y materiales de construcción, en línea con la inversión en vivienda. No obstante, la venta de sustancias químicas de uso industrial mostró una contracción.

En febrero, el comercio mayorista registró un crecimiento de 4,41%.
En febrero, el comercio mayorista registró un crecimiento de 4,41%. Foto: EFE Agro

Mayor consumo en el comercio minorista

El comercio al por menor creció 5,82%, impulsado por el dinamismo en supermercados, minimarkets y tiendas de conveniencia, donde predominó la alta rotación de productos de consumo masivo. Este comportamiento estuvo acompañado por la expansión de locales comerciales y la aplicación de estrategias orientadas a atraer clientes.

Factores estacionales también jugaron un papel relevante. La campaña escolar, la temporada de verano y la celebración de San Valentín favorecieron las ventas en tiendas por departamento. Además, se registró un incremento en la demanda de productos tecnológicos, prendas de vestir, calzado y artículos deportivos. En los mercados, el expendio de alimentos como carnes, lácteos, frutas y hortalizas mostró un desempeño positivo. En contraste, la comercialización de juegos y juguetes disminuyó.

Fuerte expansión del segmento automotriz

El comercio automotriz destacó con un crecimiento de 19,67% en febrero, explicado por el aumento en la venta de vehículos livianos, pesados y menores. Este resultado estuvo respaldado por campañas promocionales, la introducción de nuevos modelos y mayores facilidades de financiamiento.

De igual manera, se incrementó la comercialización de partes, piezas y accesorios, así como los servicios relacionados con motocicletas. Sin embargo, el mantenimiento y reparación de vehículos presentó una caída, lo que moderó parcialmente el avance del segmento.

El segmento automotor sobresalió en febrero al expandirse 19,67%, impulsado por el mayor dinamismo en la comercialización de vehículos livianos, pesados y de menor tamaño.
El segmento automotor sobresalió en febrero al expandirse 19,67%, impulsado por el mayor dinamismo en la comercialización de vehículos livianos, pesados y de menor tamaño. Foto: La Cámara

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