Plantel de Alianza Lima lanza dura respuesta tras burlas por derrota ante San Martín: “No es humor, es bullying”

Plantel de Alianza Lima lanza dura respuesta tras burlas por derrota ante San Martín. Crédito: LPV

Las críticas no tardaron en aparecer tras la derrota de Alianza Lima ante San Martín en la final de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Sin embargo, lo que comenzó como comentarios deportivos escaló rápidamente hacia las burlas en redes sociales, generando una respuesta firme desde el propio plantel. La voz más representativa fue la de Maricarmen Guerrero, quien compartió un extenso y contundente mensaje que luego fue replicado por varias de sus compañeras.

A través de su cuenta personal de Instagram, la central ‘blanquiazul’ cuestionó el contenido que circula en plataformas digitales, apuntando directamente al tono de burla hacia las jugadoras. En su publicación, advirtió que muchas de las personas que opinan o generan este tipo de contenido desconocen lo que implica competir a nivel profesional.

“El morbo en redes sociales está cruzando una línea que muchos no quieren ver”, expresó Guerrero en el inicio de su mensaje, dejando clara su incomodidad ante la situación. Además, hizo énfasis en el esfuerzo detrás del alto rendimiento: entrenamientos, disciplina y sacrificios que, según señaló, suelen ser ignorados por quienes reducen el análisis a la mofa.

Uno de los puntos más contundentes de su pronunciamiento fue la diferenciación entre crítica y burla. La voleibolista de Alianza Lima dejó en claro que las opiniones constructivas son bienvenidas dentro del deporte, pero rechazó tajantemente el contenido que busca ridiculizar a las jugadoras.

“El deporte crece con análisis, opinión y respeto. Pero la burla, la mofa y la humillación no son crítica, son violencia disfrazada de entretenimiento”, sostuvo Maricarmen. Y fue más allá al remarcar el impacto que este tipo de acciones puede tener: “Esto daña psicológicamente, daña la autoestima, daña la salud mental y no, no es ‘humor’, no es ‘entretenimiento’: es bullying”.

La Universidad San Martín da el primer golpe en la final al vencer por 3-0 a Alianza Lima. El video muestra la tensión del último punto, la revisión del challenge y la explosión de alegría del equipo ganador y su hinchada.

Un mensaje que trascendió al equipo

El pronunciamiento no quedó como una postura individual. Varias jugadoras del plantel de Alianza Lima compartieron el mensaje en sus propias redes, evidenciando que se trata de una incomodidad colectiva. Maricarmen Guerrero incluso subrayó este punto en su publicación, asegurando que no es un sentir aislado.

“No es una sola jugadora la que se siente incómoda. Somos todas. Jugadoras de todos los equipos, en todos los niveles, las que sentimos esta incomodidad y este malestar”, escribió, ampliando la reflexión más allá de su club y dejando entrever que se trata de una problemática extendida en el vóley peruano

Finalmente, la central aliancista lanzó un llamado directo a los usuarios, invitándolos a reflexionar antes de interactuar con este tipo de contenido en redes sociales. “Antes de comentar, compartir o reírte, piensa: ¿te gustaría estar en su lugar? Construyamos redes donde el respeto pese más que las vistas”, sentenció, marcando una postura clara frente a la ola de burlas.

El contundente mensaje de Maricarmen Guerrero en Instagram.

En plena definición del campeonato, el plantel de Alianza Lima optó por pronunciarse no solo para respaldar su desempeño dentro de la cancha, sino también para visibilizar una problemática cada vez más presente en el deporte: la delgada línea entre la crítica y la falta de respeto en la era digital.

Mientras tanto, las ‘íntimas’ ya enfocan su atención en la revancha ante San Martín, programada para este domingo 26 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes. El margen es claro: una derrota significará ceder el título de la Liga Peruana de Vóley, mientras que una victoria les permitirá forzar un ‘extra game’, en el que se definirá al nuevo campeón.