Perú

Tragedia en Cusco: al menos tres muertos deja accidente de tránsito en Urubamba

Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro, que resultó en la muerte de dos hombres y una mujer. El exceso de velocidad es una de las hipótesis que se maneja mientras continúan las diligencias para esclarecer este suceso

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Un lamentable accidente de tránsito se registró en la provincia de Urubamba, Cusco, dejando como saldo tres personas fallecidas. El siniestro ocurrió en la zona de Tarapata, donde un vehículo se despistó. Las autoridades investigan las causas de la tragedia.

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del último domingo en el sector Tarapata, provincia de Urubamba, dejó al menos tres personas fallecidas. De acuerdo con reportes preliminares, dos varones y una mujer murieron tras el despiste de un vehículo de placa X2P-110, marca Suzuki, color negro, en la ruta que conecta esta zona del Valle Sagrado de los Incas.

El hecho generó una rápida movilización de unidades alrededor de las cinco de la tarde y se notificó de inmediato a los servicios de patrullaje municipal y efectivos policiales.

La colisión de un vehículo en el sector Tarapata movilizó a equipos de emergencia y causó conmoción entre los habitantes, mientras la investigación oficial busca esclarecer el motivo del siniestro
La colisión de un vehículo en el sector Tarapata movilizó a equipos de emergencia y causó conmoción entre los habitantes, mientras la investigación oficial busca esclarecer el motivo del siniestro| Visión Informativa

Según información de Exitosa, los fallecidos fueron identificados en el lugar de los hechos: dos hombres que se encontraban dentro del automóvil y una mujer hallada sobre la vía. Las autoridades aún investigan las causas exactas del accidente. No se descarta que el exceso de velocidad o el estado de la carretera hayan influido en el desenlace. Asimismo, el Ministerio Público acudió al sitio para proceder con el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue de la provincia de Urubamba.

La comunidad local expresó su conmoción ante este nuevo episodio de violencia vial en la región de Cusco. Las labores de rescate y las diligencias policiales continuaron durante la noche de este domingo, mientras se recomendó a los conductores reducir la velocidad y extremar precauciones en el sector afectado. El vehículo siniestrado quedó severamente dañado, lo que da cuenta de la magnitud del impacto.

El percance, ocurrido la tarde del domingo en un tramo considerado peligroso, motivó la intervención inmediata de la policía y el Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos
El percance, ocurrido la tarde del domingo en un tramo considerado peligroso, motivó la intervención inmediata de la policía y el Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos| TV Línea en Cusco

Obligaciones de los conductores

Las obligaciones de un conductor ante un accidente de tránsito están definidas en el Reglamento Nacional de Tránsito y buscan garantizar la seguridad y la legalidad de las acciones tras un siniestro. El conductor debe detener de inmediato el vehículo sin bloquear la vía ni generar nuevos riesgos, y permanecer en el lugar hasta la llegada de la Policía Nacional del Perú. Es imprescindible proporcionar a las autoridades toda la información y documentos requeridos. Si hay personas heridas, el conductor tiene la obligación de brindar auxilio inmediato y señalizar la zona para prevenir otros accidentes.

El reglamento establece que el conductor debe comunicar el siniestro a la aseguradora del SOAT para activar la cobertura de atención a los afectados. Queda prohibido modificar la escena, salvo para ayudar a los heridos o evitar nuevos peligros, y se debe colaborar con la investigación, incluso sometiéndose a exámenes como el dosaje etílico. El abandono del lugar del accidente constituye un delito penado con cárcel. Si el conductor está imposibilitado, cualquier ocupante o persona presente debe asumir estas responsabilidades.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú dispone de la línea gratuita 105 para reportar accidentes de tránsito y solicitar asistencia inmediata. El servicio está disponible las 24 horas y permite movilizar patrullas y personal especializado al lugar del siniestro.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias viales a través del número 116. Al comunicarse, los operadores coordinan el despacho de unidades de rescate y atención médica para asistir a las víctimas.
  • El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) brinda atención prehospitalaria inmediata en casos de accidentes de tránsito a través del número 106. Este servicio del Ministerio de Salud cuenta con ambulancias y personal especializado para la atención de emergencias médicas en la vía pública.
  • El Ministerio de Salud coordina la asistencia médica en emergencias a través de sus centros de salud y hospitales a nivel nacional.

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